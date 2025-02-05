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Криминальная драма «Как приручить лису» с Кириллом Кяро победила в конкурсе «5 пилотов для Okko»

5 февраля
2025 год

Новости кино >>
5 февраля 2025
Путем голосования критиков и зрителей определился победитель конкурса «5 пилотов для Okko». Им стала криминальная драма Юлианы Закревской «Как приручить лису». Согласно пресс-службе Okko, пилот сериала обретет полноценный сезон — его премьера состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре.


Это расказ про зоопсихолога, который случайно спасает жизнь странной девушки, прожившей всю жизнь в заточении в лесу, но сам при этом становится подозреваемым. В пилотном эпизоде заняты Кирилл Кяро, Максим Стоянов, Таисья Калинина, Наташа Фенкина, Тимофей Иванов и другие актеры.

Среди других участников конкурса «5 пилотов для Okko» ― драмы «Чужая» Инкар Есмагамбетовой и «Тормоза» Ивана Милова, драмеди «Абьюзеры» Анны-Лизы Техменевой и детективный триллер «Руки Анны» Полины Синевой.
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обсуждение >>
№ 1
Igor D.88   5.02.2025 - 13:41
Можно поздравить Юлию Закревскую с новым достижением. Полноценный сезон по собственному сценарию, не зря старалась. Остальные пусть не расстраиваются. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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