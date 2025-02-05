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«Есть идея»: Луи Гаррель, Венсан Кассель и Диана Крюгер в эксклюзивном отрывке из драмы «Сент-Экзюпери»

5 февраля
2025 год

Новости кино >>
5 февраля 2025
Кино-Театр.Ру предлагает вашему вниманию эксклюзивный фрагмент из бельгийско-французской биографической драмы «Сент-Экзюпери», которая выйдет в российский прокат 6 февраля.

«Сент-Экзюпери». Отрывок

В отрывке Антуан де Сент-Экзюпери (Луи Гаррель) предлагает Анри (Венсан Кассель) и Ноэль Гийоме (Диана Крюгер) свой вариант перелета через Кордильеры.

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Картина повествует про Сент-Экзюпери — пилота французской авиапочты в Аргентине. В 1930 году он с лучшим другом и коллегой Анри Гийоме решил проложить более короткий маршрут через горы. Когда Гийоме пропадает в Андах, писатель отправляется в рискованный ночной полет для спасения товарища. Смертельно опасное путешествие не только меняет его, но и вдохновляет на создание всемирно известной книги «Маленький принц», которая станет символом безграничной силы воображения.

«Есть идея»: Луи Гаррель, Венсан Кассель и Диана Крюгер в эксклюзивном отрывке из драмы «Сент-Экзюпери»

В фильме Пабло Агуеро также сыграли Сергей Онопко и Жан-Стан ДюПак. Премьера «Сент-Экзюпери» состоялась осенью 2024 года на фестивале кино и литературы Cinelibri в Софии.
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