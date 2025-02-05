«Есть идея»: Луи Гаррель, Венсан Кассель и Диана Крюгер в эксклюзивном отрывке из драмы «Сент-Экзюпери»

Кино-Театр.Ру
предлагает вашему вниманию эксклюзивный фрагмент из бельгийско-французской биографической драмы «Сент-Экзюпери
», которая выйдет в российский прокат 6 февраля.
«Сент-Экзюпери». Отрывок
В отрывке Антуан де Сент-Экзюпери (Луи Гаррель
) предлагает Анри (Венсан Кассель
) и Ноэль Гийоме (Диана Крюгер
) свой вариант перелета через Кордильеры.
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Картина повествует про Сент-Экзюпери — пилота французской авиапочты в Аргентине. В 1930 году он с лучшим другом и коллегой Анри Гийоме решил проложить более короткий маршрут через горы. Когда Гийоме пропадает в Андах, писатель отправляется в рискованный ночной полет для спасения товарища. Смертельно опасное путешествие не только меняет его, но и вдохновляет на создание всемирно известной книги «Маленький принц», которая станет символом безграничной силы воображения.
В фильме Пабло Агуеро
также сыграли Сергей Онопко
и Жан-Стан ДюПак
. Премьера «Сент-Экзюпери» состоялась осенью 2024 года на фестивале кино и литературы Cinelibri в Софии.
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