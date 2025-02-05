Телепремьера документального фильма «Роман Костомаров: Рожденный дважды» состоится на СТС

На СТС 8 февраля в 23:05 состоится телепремьера документального фильма Михаила Щедринского «Роман Костомаров: Рожденный дважды», который расскажет о борьбе легендарного спортсмена, перенесшего тяжелую болезнь, и триумфальном возвращении на лед. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
«В названии фильма есть фраза "рожденный дважды", и это идеально описывает то, что я чувствую не только 8 февраля, но и каждый день, — признается спортсмен. — Сейчас я счастлив, даже после того, что со мной случилось. У меня прекрасная супруга, растут замечательные дети, я могу работать, видеться с друзьями и получать от этого удовольствие. Рад, что еще больше зрителей увидят мою историю и, возможно, получат вдохновение, мотивацию и силы преодолевать сложности».
«Мне кажется, что эта трагедия рождает новое явление. Теперь у Ромы большая и важная роль для современного спорта как минимум — показать своим примером, что нет непреодолимых барьеров. Я очень благодарен Роме за то, что он мужественно и, даже сказал бы, человеколюбиво несет эту тяжёлую ношу и значимую миссию», — говорит заслуженный тренер России Алексей Мишин.
Всего за время съемок снято более тридцати часов интервью: съемочная группа сопровождала спортсмена несколько месяцев, наблюдая за его восстановлением. В фильме также содержатся архивные кадры из жизни фигуриста, хроника его реабилитации и возвращения на лед. Лента завоевала награду на международном фестивале спортивного кино Paladino d’Oro Sport Film Festival в Палермо, Гран-при Десятого Венгерского фестиваля инклюзивного кино в Будапеште, международного кинофестиваля «Соль земли» и международного кинофестиваля «Свидание с Россией. Территория народного единства», специальный приз жюри и приз зрительских симпатий на Всероссийском кинофестивале «Человек, познающий мир» и приз президента Московского международного кинофестиваля «Будем жить».
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