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«Dомашний» покажет турецкую драму «Спрячь меня»

5 февраля
2025 год

Новости кино >>
5 февраля 2025
На «Dомашнем» 15 февраля в 19:00 стартует новая турецкая драма «Спрячь меня». Главные роли в сериале исполнили Джемре Байсел, Асуде Калебек и Ураз Каигылароглу, уточняет пресс-служба телеканала.

«Dомашний» покажет турецкую драму «Спрячь меня»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету наследники двух богатых и влиятельных семей Стамбула Наз и Мете привыкли получать все, что хотят. Их история началась в детстве, когда их семьи договорились, что они поженятся. Их брак является выгодной сделкой для обеих семей – так они усилят свое влияние и богатство. Но на самом деле родители Наз просто пошли навстречу дочери, безумно влюбленной в своего друга. Мете в свою очередь живет в свое удовольствие и даже не думает бороться с родителями, которые предрешили его будущее. Его душа, как он сам считает, не способна на сильные чувства. Сердце спит и его не разбудить.

Вернувшись с учебы за границей, Мете случайно знакомится с обаятельной Инджилой. Для него она – скромная и добрая незнакомка, а он для Инджилы – мальчик, в которого она влюбилась, будучи служанкой в доме Наз. Он забыл ее, а она помнила. На первый взгляд, они абсолютно разные люди, у которых нет ничего общего. Однако судьба решает свести их вместе. Ситуация осложняется тем, что Мете никак не может сделать выбор между двумя женщинами. Встреча с Инджилой переворачивает мир Мете и заставляет переосмыслить чувства к избалованной невесте.
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«Dомашний» покажет турецкую драму «Спрячь меня» фотографии
«Dомашний» покажет турецкую драму «Спрячь меня» фотографии
«Dомашний» покажет турецкую драму «Спрячь меня» фотографии
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