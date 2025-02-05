Сформирован лонг-лист XII Премии АПКиТ

Ассоциация продюсеров кино и телевидения сформировала лонг-лист XII Премии АПКиТ. Всего в 25 номинациях представлены 162 премьеры 2024 года и почти тысяча индустриальных специалистов, претендующих на персональные награды. С полным списком можно ознакомиться на
сайте
ассоциации.
Из них жюри сформирует шорт-лист номинантов на профессиональный приз. Лауреаты определятся по итогам второго тура голосования и будут объявлены 13 мая на торжественной церемонии вручения.
фото: пресс-служба АПКиТ
Количество проектов, претендующих на номинацию, распределилось следующим образом. В категорию «Лучший мини-сериал на ТВ (1-4 серии)» рассматриваются восемь проектов, в номинации «Лучший телесериал (5-19 серий)» заявлено 14 наименований, а в секцию многосерийных телефильмов попало 15 шоу. Среди претендентов — десятый сезон «
Я иду тебя искать
», «
Самогон
», «
Молодежка. Новая смена
», второй сезон «
Плаксы
», «
Невский. Близкий враг
» и седьмой сезон «
Скорой помощи
». За звание лучшего онлайн-сериала, включающего не более шести эпизодов, планируют побороться шесть проектов, среди которых «
20/22
» и «
Сергий против нечисти. Яга
». В номинацию «Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)» вписано 43 названия. В частности, это «
13 клиническая. Начало
», «
Амура
», «
ГДР
», «
Лихие
», «
Мосгаз. Дело №10. Метроном
», «
Плевако
» и «
Трасса
». Среди предполагаемых участников 28 комедийных сериалов, шесть мультсериалов, семь документальныих фильмов, 13 неигровых сериалов и 22 кинокартины, включая «
Любовь Советского Союза
», «
Мастера и Маргариту
» и «
Сто лет тому вперед
».
Кроме того, жюри выберет претендентов в короткий список номинантов из 15 персональных категорий: «Лучшая сценарная работа», «Лучшие визуальные эффекты», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая оригинальная музыка к сериалу», «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа художника-постановщика», Лучшая работа художника по костюмам, «Лучшая работа художника по гриму», «Лучшая работа звукорежиссера», «Лучшая работа режиссера монтажа», «Лучшая работа кастинг-директора», «Лучший актер сериала», «Лучшая актриса сериала», «Лучший актер второго плана в сериале» и «Лучшая актриса второго плана в сериале». В актерских номинациях числятся имена
Дмитрия Паламарчука
,
Тихона Жизневского
,
Милоша Биковича
,
Тимофея Трибунцева
,
Юрия Стоянова
,
Артема Быстрова
,
Евгения Цыганова
,
Сергея Безрукова
,
Алены Михайловой
,
Виктории Исаковой
,
Любови Аксеновой
,
Юлии Снигирь
,
Светланы Ходченковой
и многих других.
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