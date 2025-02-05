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Сформирован лонг-лист XII Премии АПКиТ

5 февраля
2025 год

Новости кино >>
5 февраля 2025
Ассоциация продюсеров кино и телевидения сформировала лонг-лист XII Премии АПКиТ. Всего в 25 номинациях представлены 162 премьеры 2024 года и почти тысяча индустриальных специалистов, претендующих на персональные награды. С полным списком можно ознакомиться на сайте ассоциации.

Из них жюри сформирует шорт-лист номинантов на профессиональный приз. Лауреаты определятся по итогам второго тура голосования и будут объявлены 13 мая на торжественной церемонии вручения.

Сформирован лонг-лист XII Премии АПКиТ
фото: пресс-служба АПКиТ

Количество проектов, претендующих на номинацию, распределилось следующим образом. В категорию «Лучший мини-сериал на ТВ (1-4 серии)» рассматриваются восемь проектов, в номинации «Лучший телесериал (5-19 серий)» заявлено 14 наименований, а в секцию многосерийных телефильмов попало 15 шоу. Среди претендентов — десятый сезон «Я иду тебя искать», «Самогон», «Молодежка. Новая смена», второй сезон «Плаксы», «Невский. Близкий враг» и седьмой сезон «Скорой помощи». За звание лучшего онлайн-сериала, включающего не более шести эпизодов, планируют побороться шесть проектов, среди которых «20/22» и «Сергий против нечисти. Яга». В номинацию «Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)» вписано 43 названия. В частности, это «13 клиническая. Начало», «Амура», «ГДР», «Лихие», «Мосгаз. Дело №10. Метроном», «Плевако» и «Трасса». Среди предполагаемых участников 28 комедийных сериалов, шесть мультсериалов, семь документальныих фильмов, 13 неигровых сериалов и 22 кинокартины, включая «Любовь Советского Союза», «Мастера и Маргариту» и «Сто лет тому вперед».

Кроме того, жюри выберет претендентов в короткий список номинантов из 15 персональных категорий: «Лучшая сценарная работа», «Лучшие визуальные эффекты», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая оригинальная музыка к сериалу», «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа художника-постановщика», Лучшая работа художника по костюмам, «Лучшая работа художника по гриму», «Лучшая работа звукорежиссера», «Лучшая работа режиссера монтажа», «Лучшая работа кастинг-директора», «Лучший актер сериала», «Лучшая актриса сериала», «Лучший актер второго плана в сериале» и «Лучшая актриса второго плана в сериале». В актерских номинациях числятся имена Дмитрия Паламарчука, Тихона Жизневского, Милоша Биковича, Тимофея Трибунцева, Юрия Стоянова, Артема Быстрова, Евгения Цыганова, Сергея Безрукова, Алены Михайловой, Виктории Исаковой, Любови Аксеновой, Юлии Снигирь, Светланы Ходченковой и многих других.
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13 клиническая. Начало20/22АмураГДРЛихиеЛюбовь Советского СоюзаМастер и МаргаритаМолодёжка. Новая сменаМосгаз. Дело №10: МетрономНевский. Близкий врагПлакса-2ПлевакоСамогонСергий против нечисти. ЯгаСкорая помощь-7Сто лет тому вперёдТрассаЯ иду тебя искать-10. Кошачьи глаза

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