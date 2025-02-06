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Тизер и дата премьеры «Энн Ширли» — новой экранизации самого известного канадского романа

6 февраля
2025 год

Новости кино >>
6 февраля 2025
Стало известно, что уже 5 апреля состоится долгожданная премьера «Энн Ширли» — нового аниме по классическому роману Люси Мод Монтгомери «Анна из Зеленых Мезонинов». Студия AnswerГородской охотник: Ангельская пыль», «Бронированные воины Вотомы») представила короткий тизер и постер. 24 эпизода грядущего сериала охватят три книги из оригинального цикла.


История разворачивается на живописном острове Принца Эдуарда в Канаде. Пожилые брат и сестра, Мэтью и Марилла Катберт, намерены усыновить мальчика, чтобы тот помогал им на ферме. По ошибке в «Зеленые Мезонины» попадает рыжеволосая сирота Энн Ширли. Поначалу суровая Марилла планирует вернуть её в приют, но девочка с живым воображением и неугомонным духом быстро умудряется завоевать симпатии приемных родителей. Пытаясь соответствовать ожиданиям общества, Энн с трудом приспосабливается к жизни в Эйвонли. Тем не менее она находит верную подругу в лице Дианы Барри, а по мере взросления её соперничество с одноклассником Гилбертом Блайтом перерастает в глубокое и трепетное романтическое чувство.

Читать «Воображаемое» — экранизация детского романа А.Ф. Харрольда.
В ролях:

Энн Ширли — Хонока Иноуэ (Инки из «Время пыток, принцесса!»).
Марилла Катберт — Ая Накамура (Диана Доусон из фильма «Стеклянный цветок и разрушение мира»).
Мэтью Катберта — Ясунори Мацумото (Кодзиро Нандзё из «На скейте в бесконечность»).
Гилберт Блайт — Наоя Миясэ (Дзин Химура из сериала «Боевой отряд «Полный провал» ).
Дайана Барри — Юмэ Миямаото (титульная гиноид из «Металлической Руж»).

Тизер и дата премьеры «Энн Ширли» — новой экранизации самого известного канадского романа

Впервые роман Монтгомери опубликовали на японском в 1952 году (за перевод отвечала Ханако Мураоки), а первую аниме-адаптацию в 1979-м выпустила студия Nippon AnimationОхотник х Охотник», «Синий оркестр»). Над ней работали Хаяо МиядзакиУнесенные призраками», «Мальчик и птица») и Исао ТакахатаЛюпен III», «Могила светлячков»).

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№ 1
Igor D.88   6.02.2025 - 12:45
А что, симпатичный романтический блокбастер об удочерении. Хотели мальчика -получили девочку. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Тизер и дата премьеры «Энн Ширли» — новой экранизации самого известного канадского романа фотографии
Тизер и дата премьеры «Энн Ширли» — новой экранизации самого известного канадского романа фотографии
Тизер и дата премьеры «Энн Ширли» — новой экранизации самого известного канадского романа фотографии
Тизер и дата премьеры «Энн Ширли» — новой экранизации самого известного канадского романа фотографии
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