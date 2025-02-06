Тизер и дата премьеры «Энн Ширли» — новой экранизации самого известного канадского романа

Стало известно, что уже 5 апреля состоится долгожданная премьера «Энн Ширли
» — нового
аниме по классическому роману Люси Мод Монтгомери
«Анна из Зеленых Мезонинов
». Студия Answer
(«Городской охотник: Ангельская пыль
», «Бронированные воины Вотомы
») представила короткий тизер и постер
. 24 эпизода грядущего сериала охватят три книги из оригинального цикла.
История разворачивается на живописном острове Принца Эдуарда в Канаде. Пожилые брат и сестра, Мэтью и Марилла Катберт, намерены усыновить мальчика, чтобы тот помогал им на ферме. По ошибке в «Зеленые Мезонины» попадает рыжеволосая сирота Энн Ширли. Поначалу суровая Марилла планирует вернуть её в приют, но девочка с живым воображением и неугомонным духом быстро умудряется завоевать симпатии приемных родителей. Пытаясь соответствовать ожиданиям общества, Энн с трудом приспосабливается к жизни в Эйвонли. Тем не менее она находит верную подругу в лице Дианы Барри, а по мере взросления её соперничество с одноклассником Гилбертом Блайтом перерастает в глубокое и трепетное романтическое чувство.
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«Воображаемое» — экранизация детского романа А.Ф. Харрольда.
В ролях:
Энн Ширли — Хонока Иноуэ
(Инки
из «Время пыток, принцесса!
»).
Марилла Катберт — Ая Накамура
(Диана Доусон из фильма «Стеклянный цветок и разрушение мира
»).
Мэтью Катберта — Ясунори Мацумото
(Кодзиро Нандзё
из «На скейте в бесконечность
»).
Гилберт Блайт — Наоя Миясэ
(Дзин Химура из сериала «Боевой отряд «Полный провал
» ).
Дайана Барри — Юмэ Миямаото
(титульная гиноид
из «Металлической Руж
»).
Впервые роман Монтгомери опубликовали на японском в 1952 году (за перевод отвечала Ханако Мураоки
), а первую аниме-адаптацию в 1979-м выпустила студия Nippon Animation
(«Охотник х Охотник
», «Синий оркестр
»). Над ней работали Хаяо Миядзаки
(«Унесенные призраками
», «Мальчик и птица
») и Исао Такахата
(«Люпен III
», «Могила светлячков
»).
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