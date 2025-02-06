Тизер и дата премьеры «Энн Ширли» — новой экранизации самого известного канадского романа

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Актриса проведет зрителей по местам съемок знаменитых фильмов в столице

Сериал «Ронин» с Дмитрием Паламарчуком продлили на второй сезон

5 февраля

Сформирован лонг-лист XII Премии АПКиТ

В 25 номинациях представлены 162 премьеры 2024 года и почти тысяча индустриальных специалистов, претендующих на персональные награды