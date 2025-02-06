Сериал «Ронин» с Дмитрием Паламарчуком продлили на второй сезон

Сериал «Ронин» с Дмитрием Паламарчуком в главной роли официально продлили на второй сезон. Зрителей ждут новые яркие герои, пронзительные и загадочные истории, напряженные экшн-сцены и полюбившиеся многим сибирские пейзажи. Производством вновь займется кинокомпания «Триикс Медиа», сообщает ТВ-3, где и состоится премьера сериала.
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3
«Ронин» — один из самых значимых проектов в моей карьере. Зрители писали не просто о сюжете или актерской игре, а о своих эмоциях — как сериал их тронул, как они смеялись, плакали. Это настоящая победа проекта! Мы приложим в два раза больше усилий, чтобы второй сезон был более интересным, захватывающим и человечным. Скоро приступаем — обещаю!», — говорит Дмитрий Паламарчук.
«Ронин» – остросюжетный сериал, сочетающий элементы боевика, драмы и детектива. В первом сезоне главному герою Ивану Доронину пришлось вернуться в родной город после смерти бывшей жены, чтобы позаботиться о сыне. Однако его прошлое не дает ему покоя, а родной край оказывается местом, где ему предстоит не только бороться за семью, но и столкнуться с преступностью, влиянием коррумпированных чиновников и собственными внутренними демонами.
«С удовольствием готовимся к следующей продолжительной экспедиции. Первая длилась больше шести месяце, что стало для нас рекордом. Традиционно планируем привлекать как можно больше красноярцев для участия в создании проекта, как это было и в первом сезоне. А уже участвующим в проекте красноярским артистам желаю стать звездами федерального масштаба, но не заболеть "звездной болезнью"», — добавляет генеральный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко.
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