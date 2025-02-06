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Юлия Александрова и Павел Деревянко попробуют разобраться с «Открытым браком»

6 февраля
2025 год

Новости кино >>
6 февраля 2025
Завершились съемки продолжения драмеди «Открытый брак», которое расскажет абсолютно новую, независимую историю с обновленным актерским составом, в который вошли Павел Деревянко, Юлия Александрова, Равшана Куркова, Екатерина Вилкова, Артем Ткаченко и другие. Премьера проекта производства «Марс Медиа» и компании Smart Film состоится в Okko, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Юлия Александрова и Павел Деревянко попробуют разобраться с «Открытым браком»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Главные герои оказываются в точно такой же исходной точке, как и пара из первого сезона. Агния (Юлия Александрова) и Саша (Павел Деревянко) после 16 лет брака одновременно узнают об измене друг друга. Но в отличие от героев первого сезона, они не готовы экспериментировать и уж тем более идти на примирение. Ситуацию сильно осложняет тот факт, что Саша изменил Агнии с ее лучшей подругой Василисой (Равшана Куркова), которая к тому же оказывается в положении. Несмотря ни на что, все стороны конфликта стараются вести себя, как цивилизованные люди, принимают ситуацию и поддерживают общение, в результате чего возникает чат под названием «Открытая семья», в котором оказываются все участники событий.

Новая версия истории создавалась сценаристами первого сезона Анной Соболевской и Анной Курбатовой, которая в этот раз также выступила в качестве режиссера.

«Для меня это каждый раз завораживающий, удивительный процесс, когда текст, написанный на бумаге, начинает оживать, материализовываться, когда становятся реальными персонажи, появляются объекты, создается целостный художественный образ. В этот раз результат работы нашей дружной профессиональной команды оказался даже выше моих ожиданий, я снова убеждаюсь, что самое главное в нашей работе — это единомышленники! Тема человеческих взаимоотношений фактически неисчерпаема и в новой истории удалось показать все их разнообразие, сохранив интонацию первого сезона», — говорит Анна Курбатова.

Художником-постановщиком проекта выступила Мария Петрова, оператором ― Дмитрий Бределев, а продюсерами стали Рубен Дишдишян, Михаил Курбатов, Юлия Иванова, Арам Мовсесян.
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№ 2
Ксюша Микс   6.02.2025 - 15:25
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№ 1
Юля Наумова   6.02.2025 - 15:08
Зачем разводиться, если можно жить как соседи и заниматься сексом с теми, кто тебе нравится. "Открытый брак" - кроме Марины Александровой тут больше не на что смотреть. Сцены соития и написания... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Юлия Александрова и Павел Деревянко попробуют разобраться с «Открытым браком» фотографии
Юлия Александрова и Павел Деревянко попробуют разобраться с «Открытым браком» фотографии
Юлия Александрова и Павел Деревянко попробуют разобраться с «Открытым браком» фотографии
Юлия Александрова и Павел Деревянко попробуют разобраться с «Открытым браком» фотографии
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