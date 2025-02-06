Юлия Александрова и Павел Деревянко попробуют разобраться с «Открытым браком»

Главные герои оказываются в точно такой же исходной точке, как и пара из первого сезона. Агния (Юлия Александрова) и Саша (Павел Деревянко) после 16 лет брака одновременно узнают об измене друг друга. Но в отличие от героев первого сезона, они не готовы экспериментировать и уж тем более идти на примирение. Ситуацию сильно осложняет тот факт, что Саша изменил Агнии с ее лучшей подругой Василисой (Равшана Куркова), которая к тому же оказывается в положении. Несмотря ни на что, все стороны конфликта стараются вести себя, как цивилизованные люди, принимают ситуацию и поддерживают общение, в результате чего возникает чат под названием «Открытая семья», в котором оказываются все участники событий.
«Для меня это каждый раз завораживающий, удивительный процесс, когда текст, написанный на бумаге, начинает оживать, материализовываться, когда становятся реальными персонажи, появляются объекты, создается целостный художественный образ. В этот раз результат работы нашей дружной профессиональной команды оказался даже выше моих ожиданий, я снова убеждаюсь, что самое главное в нашей работе — это единомышленники! Тема человеческих взаимоотношений фактически неисчерпаема и в новой истории удалось показать все их разнообразие, сохранив интонацию первого сезона», — говорит Анна Курбатова.
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