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Кристина Бабушкина станет московским гидом тревел-шоу «Где снимали»

6 февраля
2025 год

Новости кино >>
6 февраля 2025
Кристина Бабушкина выступит в качестве гида в тревел-шоу «Где снимали» и проведет зрителей по местам съемок знаменитых кинолент в Москве, сообщает пресс-служба проекта.

Кристина Бабушкина станет московским гидом тревел-шоу «Где снимали»
фото: пресс-служба проекта

Актриса прогуляется по Красной площади, вспоминая, сколько кинолент было запечатлено на ее фоне, заглянет в ГУМ, пройдет по Петровке и другим знаковым локациям. В маршруте — съемочные площадки как классики советского кино: «Я шагаю по Москве», «Ирония судьбы», «Москва слезам не верит», «Служебный роман», «Курьер», так и более современных, но уже ставших культовыми, фильмов и сериалов: «Брат-2», «Ночной дозор», «Мастер и Маргарита», «Беспринципные», «Стиляги», «Бригада» и многих других.

«Москва — это не просто город, это целый кинематографический мир, где на каждом углу можно встретить историю из любимого фильма. Здесь снимались самые разные фильмы: и новогодние комедии, которые мы всей семьей пересматриваем каждый год, и глубокие драмы, и яркие современные истории. В проекте «Где снимали» мы расскажем, почему эти фильмы так дороги каждому из нас, особенно благодаря Москве», — поделилась Кристина Бабушкина.

Шоу «Где снимали» создается на базе интерактивного проекта «Кинокарта России», где указаны точные координаты мест съемок известных отечественных фильмов и сериалов. Всего планируется шесть выпусков шоу. Помимо Москвы, они будут посвящены Петербургу, Ивановской, Ярославской, Калининградской областям, а также Республике Саха (Якутия). Одним из ведущих шоу выступает автор проекта, главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов. Компанию ему составляют известные российские актеры. Выход шоу запланирован на весну 2025 года. Проект создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Режиссером проекта выступает оператор-постановщик, документалист, участник российских и международных фестивалей Евгений Дистерло. Съемки шоу начались в середине августа в Калининграде. Ведущим первого выпуска стал актер Артем Ткаченко. Второй выпуск будет посвящен Ярославской области, в качестве ведущего выступил звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Гриша Дудник. О местах съемок кинолент в Ивановской области рассказала актриса Екатерина Новокрещенова, а киноэкскурсию по Петербургу провел Тихон Жизневский.
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персоны
Кристина БабушкинаЕвгений ДистерлоГригорий ДудникТихон ЖизневскийЕкатерина НовокрещеноваЖан ПросяновАртём Ткаченко
фильмы
БеспринципныеБрат-2БригадаИрония судьбы, или С лёгким паром!КурьерМастер и МаргаритаМосква слезам не веритНочной ДозорСлово пацана. Кровь на асфальтеСлужебный романСтилягиЯ шагаю по Москве

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Кристина Бабушкина станет московским гидом тревел-шоу «Где снимали» фотографии
Кристина Бабушкина станет московским гидом тревел-шоу «Где снимали» фотографии
Кристина Бабушкина станет московским гидом тревел-шоу «Где снимали» фотографии
Кристина Бабушкина станет московским гидом тревел-шоу «Где снимали» фотографии
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