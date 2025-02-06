Кристина Бабушкина станет московским гидом тревел-шоу «Где снимали»

«Москва — это не просто город, это целый кинематографический мир, где на каждом углу можно встретить историю из любимого фильма. Здесь снимались самые разные фильмы: и новогодние комедии, которые мы всей семьей пересматриваем каждый год, и глубокие драмы, и яркие современные истории. В проекте «Где снимали» мы расскажем, почему эти фильмы так дороги каждому из нас, особенно благодаря Москве», — поделилась Кристина Бабушкина.
Шоу «Где снимали» создается на базе интерактивного проекта «Кинокарта России», где указаны точные координаты мест съемок известных отечественных фильмов и сериалов. Всего планируется шесть выпусков шоу. Помимо Москвы, они будут посвящены Петербургу, Ивановской, Ярославской, Калининградской областям, а также Республике Саха (Якутия). Одним из ведущих шоу выступает автор проекта, главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов. Компанию ему составляют известные российские актеры. Выход шоу запланирован на весну 2025 года. Проект создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
обсуждение >>