Соня Присс станет «Чудо-доктором»

По сюжету выпускница московской медицинской академии Надя Чудова (Соня Присс) решает после окончания вуза работать в провинциальной больнице родного города, где однажды ее спас талантливый хирург Андрей Крылов (Артем Ткаченко). Надя производит впечатление чудачки, но на самом деле обладает уникальным даром видеть болезнь с помощью синестезии — нейрологического феномена, который появился после пережитой в юности аварии. Необычные способности хоть и помогают ей в работе, но вызывают иронию и насмешки у окружающих.
«После прочтения сценария поняла, что это очень необычно. Сама я не видела такой истории на российских каналах. Мне кажется, сериал будет интересен потому, что здесь не столько про медицину и постановку диагнозов, сколько про отношения, про героиню со способностями, которые преподносятся не мистической стороны, а как научно объяснимый факт», — признается Соня Присс. Перед съемками актриса вместе с коллегами посещала действующую больницу и консультировалась с хирургами. «У меня есть опыт съемок в медицинском сериале, поэтому многое знала и понимала. К тому же мой дедушка работал врачом, поэтому для меня это большая честь — играть медика», — добавляет Соня.
фото: пресс-служба СТС
Артем Ткаченко также снимался в медицинских сериалах, но на съемках «Чудо-доктора» столкнулся с трудностями. «Во-первых, много терминологии, которую приходилось учить. Во-вторых, мои предыдущие роли врачей не требовали сцен, где нужно оперировать. Здесь такие сцены есть, поэтому я посещал больницу и действительно наблюдал, как вскрывают грудные клетки, в общем, поприсутствовал на настоящих операциях», — делится актер.
В работе над сценарием авторы консультировались с медиками, которые также присутствовали на съемочной площадке. «Хотелось быть максимально правдивыми в том, что мы рассказываем и показываем зрителям. У нас очень трепетное отношение к медицинским фактам, поэтому требовалась помощь многих консультантов», — вспоминает режиссер Станислав Либин.
обсуждение >>