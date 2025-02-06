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Соня Присс станет «Чудо-доктором»

6 февраля
2025 год

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6 февраля 2025
Премьера медицинского драмеди «Чудо-доктор» состоится 20 февраля в 21:00 на СТС. В сериале о диагносте Наде, которая обладает уникальным даром видеть болезнь, играют Соня Присс, Артем Ткаченко, Мария Порошина, Анатолий Лобоцкий и другие, сообщает пресс-служба телеканала.

Соня Присс станет «Чудо-доктором»
фото: пресс-служба СТС

По сюжету выпускница московской медицинской академии Надя Чудова (Соня Присс) решает после окончания вуза работать в провинциальной больнице родного города, где однажды ее спас талантливый хирург Андрей Крылов (Артем Ткаченко). Надя производит впечатление чудачки, но на самом деле обладает уникальным даром видеть болезнь с помощью синестезии — нейрологического феномена, который появился после пережитой в юности аварии. Необычные способности хоть и помогают ей в работе, но вызывают иронию и насмешки у окружающих.

«После прочтения сценария поняла, что это очень необычно. Сама я не видела такой истории на российских каналах. Мне кажется, сериал будет интересен потому, что здесь не столько про медицину и постановку диагнозов, сколько про отношения, про героиню со способностями, которые преподносятся не мистической стороны, а как научно объяснимый факт», — признается Соня Присс. Перед съемками актриса вместе с коллегами посещала действующую больницу и консультировалась с хирургами. «У меня есть опыт съемок в медицинском сериале, поэтому многое знала и понимала. К тому же мой дедушка работал врачом, поэтому для меня это большая честь — играть медика», — добавляет Соня.

Соня Присс станет «Чудо-доктором»
фото: пресс-служба СТС

Артем Ткаченко также снимался в медицинских сериалах, но на съемках «Чудо-доктора» столкнулся с трудностями. «Во-первых, много терминологии, которую приходилось учить. Во-вторых, мои предыдущие роли врачей не требовали сцен, где нужно оперировать. Здесь такие сцены есть, поэтому я посещал больницу и действительно наблюдал, как вскрывают грудные клетки, в общем, поприсутствовал на настоящих операциях», — делится актер.

В работе над сценарием авторы консультировались с медиками, которые также присутствовали на съемочной площадке. «Хотелось быть максимально правдивыми в том, что мы рассказываем и показываем зрителям. У нас очень трепетное отношение к медицинским фактам, поэтому требовалась помощь многих консультантов», — вспоминает режиссер Станислав Либин.
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