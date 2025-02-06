Историческая драма «Атом» с Алексеем Гуськовым стартует 27 февраля

Действие драмы разворачивается в 1942 году. В самый разгар войны команде ученых поручено в крайне сжатые сроки создать советскую атомную бомбу, а разведке – раздобыть необходимую для научного проекта информацию. Так начинается изматывающая и опасная работа наперегонки со временем, чтобы предотвратить грядущий ядерный шантаж бывших союзников. Но смогут ли участники проекта совладать со своими личными страстями и чувствами и, полагаясь исключительно на холодный разум, объединить усилия для достижения общей цели – безопасности для своей Родины и ядерного равновесия в послевоенном мире?
«Это особый период в жизни и истории нашей страны, период, когда был совершен подвиг советского народа. Период, когда люди с разными биографиями и разных профессий, забыв о своем эго, обидах и своем представлении о жизни, в очень непростых условиях, бытовых, в том числе, объединились в достижении общей цели. В этом фильме нам хотелось рассказать о том, как всего за четыре с половиной года был создан не только ядерный щит страны, но и вся атомная промышленность. Надеюсь, у нас получилось», — говорит Алексей Гуськов.
«Наша картина – про людей, которые меняли историю и многое вложили в то, чтобы наступил мир. В основном, все наши герои-ученые – фронтовики, они понимали, что значит иметь оружие, превосходящее по силе. Но при этом ученые – творческие люди, они мыслят не так, как военные, наука – искусство для них. Они все, кроме Курчатова, молодые, до 35 лет. И потому настрой у них был боевой, да и соревнование между учеными разных стран, конечно, подстегивало. Они сидели в лаборатории сутками, проводили, говоря сегодняшними словами, мозговой штурм, а если вдруг что-то приходило им в голову ночью, шли и делали. Ведь от них каждый день требовали результаты, а от их работы зависела безопасность страны», — добавляет Нурбек Эген.
Проект создан Кинокомпанией ПЕРЕВАЛ при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Фонда «АТОМ».
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