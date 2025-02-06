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Гарик Сукачев, Сергей Галанин и Александр Ф. Скляр расскажут свои истории про «Горбушку»

6 февраля
2025 год

Новости кино >>
6 февраля 2025
Стартовали съемки трехсерийного документального проекта «Горбушка. Сердце московского рока», рассказывающего о прошлом и настоящем культового культурного пространства Москвы. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko, где и состоится премьера фильма.

Гарик Сукачев, Сергей Галанин и Александр Ф. Скляр расскажут свои истории про «Горбушку»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Типовой дворец культуры при авиационном заводе был построен в конце 30-х годов прошлого века, но известность и культовый статус он приобрел лишь спустя 50 лет, когда два комсомольца — Игорь Тонких и Александр Ларин — организовали при ДК клуб филофонистов. Постепенно небольшая организация меломанов превратилась в крупнейший в мире пиратский рынок, сцена ДК открыла двери для лучших российских и западных рок-групп, а сама Горбушка стала не просто местом глобальной тусовки и гигантским маркетплейсом, а настоящим окном в мир.

В своем документальном исследовании авторы сериала будут опираться исключительно на свидетельства очевидцев и непосредственных участников зарождения легендарной Горбушки. Своими историями поделятся Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Дмитрий Гройсман, Петр Каменченко, Александр Ф. Скляр, Армен Григорян, Игорь Журавлев, Эркин Тузмухамедов, Евгений Маргулис, Сергей Воронов, Вадим Степанцов и многие другие музыканты и старожилы Горбушки.

«Для нас этот проект, в первую очередь, является исследованием современного русского культурного кода, что полностью отражает одно из ключевых направлений нашей документальной стратегии. Мы преступно мало говорим о современном культурном наследии, которое состоит из огромного количества сфер, в том числе и рок-музыки. 1980-е, 1990-е, 2000-е и 2010-е — это время, когда русский рок рождался, умирал и снова возрождался, но всегда присутствовал в умах и сердцах десятков миллионов людей, живущих на территории России», — подчеркивает продюсер по документальному контенту Okko Владимир Тодоров.

Гарик Сукачев, Сергей Галанин и Александр Ф. Скляр расскажут свои истории про «Горбушку»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Одной из задач, которую поставили перед собой создатели проекта, — сформировать у зрителя ощущение единого художественного пространства, чтобы переход между настоящим и прошлым был максимально незаметным. Герои фильма проведут одну ночь в легендарной Горбушке, где вместе с авторами реконструируют исторические события. Еще одной особенностью сериала станет наличие мультипликации, персонажи которых станут полноценными героями сериала и будут интегрированы в документальные кадры.

Над фильмом работает продюсерский центр «Мувистарт» создавший документальный байопик «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте». Режиссером выступит Тимур Федоров, работавший над проектом «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте» в качестве режиссера монтажа. «Мотор» творческой команды проекта — креативный продюсер еженедельной программы «Квартирник Евгения Маргулиса», музыкальный продюсер Александр Юрасов.
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Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте

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Гарик Сукачев, Сергей Галанин и Александр Ф. Скляр расскажут свои истории про «Горбушку» фотографии
Гарик Сукачев, Сергей Галанин и Александр Ф. Скляр расскажут свои истории про «Горбушку» фотографии
Гарик Сукачев, Сергей Галанин и Александр Ф. Скляр расскажут свои истории про «Горбушку» фотографии
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