Гарик Сукачев, Сергей Галанин и Александр Ф. Скляр расскажут свои истории про «Горбушку»

Стартовали съемки трехсерийного документального проекта «Горбушка. Сердце московского рока», рассказывающего о прошлом и настоящем культового культурного пространства Москвы. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko, где и состоится премьера фильма.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Типовой дворец культуры при авиационном заводе был построен в конце 30-х годов прошлого века, но известность и культовый статус он приобрел лишь спустя 50 лет, когда два комсомольца — Игорь Тонких и Александр Ларин — организовали при ДК клуб филофонистов. Постепенно небольшая организация меломанов превратилась в крупнейший в мире пиратский рынок, сцена ДК открыла двери для лучших российских и западных рок-групп, а сама Горбушка стала не просто местом глобальной тусовки и гигантским маркетплейсом, а настоящим окном в мир.
«Для нас этот проект, в первую очередь, является исследованием современного русского культурного кода, что полностью отражает одно из ключевых направлений нашей документальной стратегии. Мы преступно мало говорим о современном культурном наследии, которое состоит из огромного количества сфер, в том числе и рок-музыки. 1980-е, 1990-е, 2000-е и 2010-е — это время, когда русский рок рождался, умирал и снова возрождался, но всегда присутствовал в умах и сердцах десятков миллионов людей, живущих на территории России», — подчеркивает продюсер по документальному контенту Okko Владимир Тодоров.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Одной из задач, которую поставили перед собой создатели проекта, — сформировать у зрителя ощущение единого художественного пространства, чтобы переход между настоящим и прошлым был максимально незаметным. Герои фильма проведут одну ночь в легендарной Горбушке, где вместе с авторами реконструируют исторические события. Еще одной особенностью сериала станет наличие мультипликации, персонажи которых станут полноценными героями сериала и будут интегрированы в документальные кадры.
Над фильмом работает продюсерский центр «Мувистарт» создавший документальный байопик «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте». Режиссером выступит Тимур Федоров, работавший над проектом «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте» в качестве режиссера монтажа. «Мотор» творческой команды проекта — креативный продюсер еженедельной программы «Квартирник Евгения Маргулиса», музыкальный продюсер Александр Юрасов.
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