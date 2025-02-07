Лучшие российские документальные фильмы покажут на больших экранах

В феврале в российских городах покажут лучшие документальные фильмы 2024 года по версии клуба Страна.DOC и Национальной премии имени Дзиги Вертова. Увидеть картины можно будет в кинотеатрах в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Перми, Саратове и Красноярске. Расписание сеансов доступно на сайте проекта.
фото: Кадр из фильма «Против ветра»
В программе пять фильмов, снятых в разных жанрах и стилях – путешествие, драма, наблюдение, эксперимент, антропология. Вместе они дадут представление о том, как сегодня развивается документальное кино в России. География фильмов обширна и охватывает Дагестан, Ямал, Антарктиду, Санкт-Петербург, Москву.
В частности, зрители увидят фильм Татьяны Соболевой «Против ветра», получивший приз зрительских симпатий 34-го МКФ «Послание к человеку». Картина рассказывает о некогда зеленой Ногайской степи на севере Дагестана, которая превращается в бескрайнюю пустыню. Простая сельская женщина Гульфира борется с экологической катастрофой, настигшей ее родную землю. Также в программе «У ветра нет хвоста» Ивана Власова и Никиты Сташкевича. Лента получила приз «Золотой Кентавр» за лучший документальный фильм Национального конкурса 34-го МКФ «Послание к человеку» с формулировкой «За показ возможности другой жизни», а также специальный приз имени Александра Расторгуева в рамках 34-го МКФ «Послание к человеку». По сюжету Ника, одна из младших дочерей в семье ямальских кочевников, в этом году впервые пойдет в школу. Совсем скоро ее заберут в интернат, надолго разлучив с семьей и родными местами. К отъезду Нику готовит кочевой учитель.
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