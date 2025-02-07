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«ВИА "Васильки"», «Опасная близость» и «Актерище» вошли в программу IV Фестиваля контента стриминговых сервисов ORIGINAL+

7 февраля
2025 год

Новости кино >>
7 февраля 2025
IV Фестиваль контента стриминговых сервисов ORIGINAL+ объявил программу. Смотр пройдет на площадке форума CSTB.PRO.MEDIA в московском LOFT HALL с 25 по 27 февраля, уточняет пресс-служба мероприятия.

«ВИА Васильки», «Опасная близость» и «Актерище» вошли в программу IV Фестиваля контента стриминговых сервисов ORIGINAL+
фото: пресс-служба смотра

В сериальной категории в основном конкурсе представят проекты «Павел. Первый и последний» Александра Котта с Денисом Власенко, «Оперативная память» Сергея Попова с Андреем Смоляковым и Кузьмой Сапрыкиным, «Тайга» Александра Касаткина с Григорием Чабаном, «Актерище» Дмитрия Невзорова с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко, «Баранкины и камни силы» Миши Полякова с Юлией Топольницкой, Андреем Федорцовым и Кузьмой Сапрыкиным, «Опасная близость» Ивана Китаева с Елизаветой Боярской, «Гипнозис. Охота на избранных» Тимофея Жалнина с Даниилом Страховым, «ВИА "Васильки"» Юрия Шарова с Дмитрием Харатьяном и Ириной Розановой, а также «Октагон» Сенеамина Бардаша.

В рамках специального показа заявлен сериал «Злые люди» Кима Дружинина с Петром Рыковым в главной роли. В категории «Шоу» представят проекты «Министерство поп-культуры», «Новое слово», подкаст «ВОВАПИКЧЕРС. Оскар 2025», «Музлофт», «ЛПШКИ», «ОК на связи» и «Модный подкаст». В рамках специальной программы «Биржа» пройдут презентация Norm Production и показ пилотной серии проекта Михаила Местецкого «Гаражники».

Проекты из программы ORIGINAL+ оценивают два состава профессионального жюри. В первую группу входят эксперты из сферы кинематографа, во вторую – представители СМИ и блогеры. Отдельный состав жюри вынесет решение и определит победителя нового конкурса фестиваля «Номинация Инновация», подробности о котором объявят позднее.
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«ВИА "Васильки"», «Опасная близость» и «Актерище» вошли в программу IV Фестиваля контента стриминговых сервисов ORIGINAL+ фотографии
«ВИА "Васильки"», «Опасная близость» и «Актерище» вошли в программу IV Фестиваля контента стриминговых сервисов ORIGINAL+ фотографии
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