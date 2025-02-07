«ВИА "Васильки"», «Опасная близость» и «Актерище» вошли в программу IV Фестиваля контента стриминговых сервисов ORIGINAL+

В рамках специального показа заявлен сериал «Злые люди» Кима Дружинина с Петром Рыковым в главной роли. В категории «Шоу» представят проекты «Министерство поп-культуры», «Новое слово», подкаст «ВОВАПИКЧЕРС. Оскар 2025», «Музлофт», «ЛПШКИ», «ОК на связи» и «Модный подкаст». В рамках специальной программы «Биржа» пройдут презентация Norm Production и показ пилотной серии проекта Михаила Местецкого «Гаражники».
Проекты из программы ORIGINAL+ оценивают два состава профессионального жюри. В первую группу входят эксперты из сферы кинематографа, во вторую – представители СМИ и блогеры. Отдельный состав жюри вынесет решение и определит победителя нового конкурса фестиваля «Номинация Инновация», подробности о котором объявят позднее.
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