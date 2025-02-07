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Основано на реальных победах: Владислава Самохина, Евгений Ткачук и Федор Федотов в трейлере фильма «Роднина»

7 февраля
2025 год

Новости кино >>
7 февраля 2025
В сети появился трейлер спортивного байопика «Роднина», основанного на автобиографической книге фигуристки Ирины Родниной «Слеза чемпионки». В картине, которая выйдет в прокат 6 марта, играют Владислава Самохина, Евгений Ткачук, Иван Колесников, Федор Федотов, Мария Миронова, Игорь Петренко, Даниил Воробьев и другие.



По сюжету, впервые встав на лед, маленькая Ира понимает, что нашла свое призвание. Спустя годы талантливая спортсменка идет к заветной золотой медали, но судьба преподносит ей настоящие испытания. Преодолев тяжелую болезнь, измену партнера, конфликт с тренером, Ирина Роднина обретает настоящую любовь и, благодаря невероятной силе духа и жажде победы, бросает вызов всему миру – возвращается на лед, чтобы стать легендой советского и мирового спорта.

«Эта картина о спорте и о всеобъемлющей любви. Думаю, это кино будет интересно зрителям разных возрастов: для кого-то оно станет знакомством с советским спортивным достоянием, кому-то подарит приятные воспоминания и бесконечную гордость, а, возможно, кого-то побудит начать заниматься фигурным катанием! Здорово посмотреть фильм в кинотеатре, так как в нем много сцен фигурного катания, и большой экран придаст большего погружения в этот чудесный вид спорта», — отмечает исполнительница главной роли Владислава Самохина.

В фильме также сыграли Виктория Полторак, Алексей Маклаков, Стася Милославская, Алексей Ягудин, Ольга Бодрова, Александра Бикеева и Александр Семчев. Режиссером проекта выступил Константин Статский.

Основано на реальных победах: Владислава Самохина, Евгений Ткачук и Федор Федотов в трейлере фильма «Роднина»
фото: Централ Партнершип

«Очень люблю фигурное катание, ведь для меня в первую очередь это жанр искусства, а уже потом спорт. И прикоснуться к нему было очень радостно и почетно, тем более в такой одиозной роли выдающегося тренера нашей страны, вырастившего целую плеяду фигуристов, ставших чемпионами мирового уровня. Да и сам в свои года он был передовым мастером такого уровня, что создавал элементы, не приходившие никому до него в голову, и только поэтому не имел медалей. Абсурд и трагедия сочетаются для меня в этой личности, и, конечно, я с удовольствием взялся за работу. Я смотрел видеоматериалы, читал статьи и ходил на тренировки в любое свободное время. Самая большая сложность была найти правдоподобие в бытовых сценах. Мой герой — человек эксцентричный, и на тренировках на льду ясно было, что делать, а вот дома и в быту возникали вопросы», — говорит Евгений Ткачук, сыгравший Вячеслава Жукова.

Съемки фильма проходили в Екатеринбурге и Москве. За производство картины отвечают компании «ВайТ Медиа», «Голд Медиа», при участии онлайн-кинотеатра Иви, кинокомпании «Р1», телеканала «Россия 1», кинокомпании ТЕМП и при поддержке Фонда кино. Дистрибьютором выступает «Централ Партнершип».
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фильмы
Роднина

фотографии >>
Основано на реальных победах: Владислава Самохина, Евгений Ткачук и Федор Федотов в трейлере фильма «Роднина» фотографии
Основано на реальных победах: Владислава Самохина, Евгений Ткачук и Федор Федотов в трейлере фильма «Роднина» фотографии
Основано на реальных победах: Владислава Самохина, Евгений Ткачук и Федор Федотов в трейлере фильма «Роднина» фотографии
Основано на реальных победах: Владислава Самохина, Евгений Ткачук и Федор Федотов в трейлере фильма «Роднина» фотографии
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