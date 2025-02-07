Тизер продолжения «Фишера», второй сезон «Детей перемен» и много музыки: Wink подвел итоги года и представил новинки

Кроме того, анонсированы выходы продолжений сериалов «Любопытная Варвара», «Ухожу красиво» и «Дети перемен». На презентации также были показаны первые кадры из новых совместных проектов Wink и телеканалов СТС и РЕН ТВ. Их представили главный режиссер телеканала СТС Антон Федотов и заместитель генерального директора телеканала РЕН ТВ по продюсированию Михаил Тукмачев. Антон Федотов анонсировал продолжение семейных комедий «Молодежка», «Ивановы-Ивановы» и «Папины дочки. Новые». Помимо продолжения этих популярных сериалов, выйдут и новинки — проекты «Граница миров», «Митрич», «Красивая жизнь», «Осторожно, люди!». Михаил Тукмачев анонсировал выход сериалов «Смерш 1944», «Операция Карпаты 2», «Грачи» и «Пираты XXI века».
О деловых успехах видеосервиса рассказали генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин и директор по контенту Александр Косарим. Количество зрителей за прошедший год увеличилось на 30% и составило 44 млн человек. Выручка компании за прошлый год выросла на 21%. Каждый третий подписчик Wink посмотрел проект «Слово пацана. Кровь на асфальте». Более 70% аудитории онлайн-кинотеатра смотрели проекты из линейки Wink Originals («Ландыши. Такая нежная любовь», «Комбинация», «Библиотекарь», «Фишер» и другие). Антон Володькин рассказал также о выходе онлайн-кинотеатра на международный рынок. С 2022 года видеосервис доступен в Армении, а с начала этого года доступ к фильмам и сериалам, представленным на Wink, получили жители Беларуси.
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