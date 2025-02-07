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Карина Андоленко пойдет по следу серийного преступника в пятом сезоне «Спасской»

7 февраля
2025 год

Новости кино >>
7 февраля 2025
В Сочи стартовали съемки пятого сезона многосерийного детектива «Спасская». Главные роли исполнили Карина Андоленко, Александр Голубев, Роман Маякин, Алексей Матошин, Лариса Удовиченко и другие. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Россия», где и состоится премьера сериала.

Карина Андоленко пойдет по следу серийного преступника в пятом сезоне «Спасской»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету у Анны Спасской (Карина Андоленко), следователя уголовного розыска из Сочи, новое дело: в городе появляется серийный убийца. Одна из жертв – сводная сестра сотрудника Следственного управления по Северо-Западному округу Москвы Валентина Романова (Алексей Матошин). Анна и Валентин когда-то учились вместе и любили друг друга, но их разрыву поспособствовал Олег Спасский (Роман Маякин). Работая вместе над делом серийного убийцы, герои понимают, что их давние чувства не прошли.

Тем временем Анна узнает, что официально умерший в колонии бывший начальник уголовного розыска Сочи Сергей Емельянов (Александр Макогон) на самом деле жив и находится на свободе. Емельянов знает, что Спасская его вычислила, и принимает решение от нее избавиться.

Съемки сериала пройдут в Сочи и Москве. Режиссером выступает Александр Черняев.
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Карина Андоленко пойдет по следу серийного преступника в пятом сезоне «Спасской» фотографии
Карина Андоленко пойдет по следу серийного преступника в пятом сезоне «Спасской» фотографии
Карина Андоленко пойдет по следу серийного преступника в пятом сезоне «Спасской» фотографии
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