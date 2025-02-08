Покемон-почтальон, офисные еноты и «Гандам» в Голливуде: главные новости аниме за неделю

«Гандам
» с живыми актерами, юбилей «Призрака в доспехах
» и лауреаты смотра в Ниигате
: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о дате третьего сезона
«Звездного дитя
» или новой экранизации
«Энн из Зеленых Крыш
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 В феврале 2026 года у франшизы «О моем перерождении в слизь
» появится новое полнометражное аниме — «Слезы синего моря
». Пока студия 8bit
(«Блю Лок
», «Мальчик-горничная
») радует только постером
.
🔘 Зато у «Анпанмана»
на подходе 36-й фильм: «Вперед, Анпан! Тяпон-герой
» выйдет в Японии 27 июня.
🔘 Меха
-франшиза «Гандам»
готова покорять Голливуд: Bandai Namco Filmworks
готовят игровую адаптацию в сотрудничестве с Legendary Entertainment
(«Дюна
», «Годзилла против Конга
»). Режиссером и сценаристом должен статьДжим Микл
(«Земля вампиров
», сериал «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами
»).
🔘 Первые три эпизода нового «Яйбы
» по знаменитой манге Госё Аоямы
покажут в избранных кинотеатрах Японии 13 марта. Премьера сериала ожидается в апреле.
🔘 Долгожданная
адаптация «Города
» Кэйити Арави
тоже не за горами: поездку можно планировать на июль.
🔘 «Ди: Жажда крови
» хвалится новым трейлером по случаю выхода ремастера
на Blu-ray:
🔘 III Международный фестиваль в Ниигате, который стартует 15 марта, объявил лауреатов почетных наград. Призом имени Хироси Окавы
— за выдающиеся достижения в анимации — отметили студию Shin-Ei Animation
за «Тотто у окна
». Награды Кодзи Фукуи
— за технические достижения — удостоилась троица из команды «Оглянись
»: постановщик Киётака Осияма
, художник Тосиюки Иноуэ
и звукорежиссерка Эрико Кимура
, — а также композитор Юки Хаяси
за саундтрек аниме «Моя геройская академия: Ты следующий
».
🔘 На фоне секс-скандала с ведущим Fuji TV Масахиро Накаи
впервые за 14 лет без спонсоров во время рекламного блока остались «Малышка Маруко
» и «Садзаэ-сан
». Последний раз самое долгоиграющее аниме
планеты сталкивалось с подобным 11 марта 2011 года — из-за землетрясения и цунами.
🔘 Закончилась манга «Мой сэмпай раздражает!
»: финальный танкобон появился онлайн и на прилавках японских книжных (с 60-страничным эпилогом).
🔘 «Полуночный удар
» Томоми Усуи
постигла та же участь: финальная глава манга-адаптации вампирского аниме выйдет 3 марта в журнала Young Ace
.
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«Малышка Маруко» — аниме, на котором выросло несколько поколений японцев
Спорт сближает
Сериал «Для тебя во всем цвету
», анонсированный весной 2024-го, наконец обзавелся первым тизером, где звучат голоса ключевых персонажей. В основу легла одноименная сёдзё
-манга Хисаи Накадзё
, завоевавшая сердца читателей еще в 90-х. Несмотря на популярность, это её первая аниме-адаптация: ранее выходили четыре дорамы — в Японии, Тайване и Южной Корее. Дату премьеры сообщат чуть позже.
Юная японка Мидзуки Асия, живущая в США, видит по телевизору потрясающее выступление легкоатлета Идзуми Сано — и начинает следить за его карьерой. Спустя годы девушка узнает, что кумир учится в школе для юношей, и не раздумывая убеждает родителей отправить её на малую родину. Чтобы попасть в учебное заведение, Мидзуки отрезает волосы и маскируется под мальчика.
Роли озвучивают:
Мидзуки Асия — Ая Яманэ
(Рихо Цукисима
из «Террасы кафе богинь
»).
Идзуми Сано — Таку Ясиро
(Цугару Синути
из «Фарса убитой нежити
»).
Сюити Накацу — одноклассник — Кикуносукэ Тоя
(Дэндзи
из «Человека-бензопилы
»).
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Спортивное аниме, которое заставляет сердце биться чаще
Вампирша и сладости
Если «Вампир не умеет правильно сосать
», его нужно научить. Как это делается, узнаем в этом году благодаря студии feel.
(«Дочка босса и её нянька
», «Шпионский класс
»), которая взялась экранизировать одноименную мангу Кёсукэ Нисики
. Режиссирует комедийную историю Саяка Ямаи
(«Люди подземелья
», «Необычное такси
»), а сценарий пишет Юнико Аяна
(«Монолог фармацевта
», «Бакуман
»). В честь анонса мангака нарисовал праздничную иллюстрацию.
Переведенная ученица Луна Исикава быстро становится центром внимания, и обыкновенному парню Тацуте Отори, казалось бы, никогда не удастся с ней познакомиться. К счастью, судьба распоряжается иначе. Занимаясь вместе уборкой класса, он узнает, что Луна — вовсе не та загадочная и собранная девушка, какой её все считают. Она — вампиресса, которая не умеет высасывать кровь, а голод утоляет поеданием сладостей. Сердобольный юноша предлагает в качестве решения проблемы регулярный доступ к собственной шее. Ребята постепенно движутся к цели, совершенствуя навыки Луны с каждым укусом. Кровавую парочку озвучивают Минами Танака
(Пурсена Адорудия
из «Реинкарнации безработного
») и Кэнсё Оно
(Хираги Яцусэ
из сериала «Моя подруга — демон
»).
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Еще 5 аниме про вампиров на любой вкус
Карьерист-полоскун
В апреле на японском ТВ стартует аниме «Силы енотового реагирования
» (Araiguma Calcal-dan) — спин-офф «Енота по имени Раскал
». Оригинальный сериал вышел в 1977 году и стал третьей частью цикла «Театр мировых шедевров
», адаптирующего известные литературные произведения. Сюжет основан на автобиографическом романе Стерлинга Норта
«Раскал, мемуары лучшей эры
» о дружбе мальчика и его питомца — хищного млекопитающего. За производство отвечает студия Nippon Animation
(«Анна из Зеленых Мезонинов
», «Фантастические дети
»). Творческая группа представила постер
и арт с персонажами (ниже).
Корпорация Calcal-dan, полная амбициозных планов по завоеванию мира, занимает почетное первое место в глобальном рейтинге организаций. Однако результаты работы филиала, расположенного в живописной местности Тама, оставляют желать лучшего, а путь к планетарному господству оказывается ухабистым. Тем не менее пятеро сотрудников-енотов не намерены сдаваться и продолжают усердно трудиться. Доверчивого новичка Акакала
, присоединившегося к группе горе-карьеристов, озвучит Дзюнъя Эноки
(Масамунэ Кикуири
из «Мабороси
»).
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«Собачий сигнал» — зоотерапевтическое аниме, которое растопит ваше сердце
Письмо без адреса
Для фанатов по всему миру подарком ко Дню покемонов станет короткометражный аниме-сериал от студии Макото Синкая CoMix Wave Films
(«Твое имя
», «Дитя погоды
» и «Судзумэ
»). The Pokémon Company
объявила, что «Драгонайт и почтальон
» (Dragonite and the Mailman) выйдет 27 февраля на официальном YouTube-канале франшизы
.
Юная Хана из Палдеи мечтает стать выдающимся почтальоном, как вдохновляющие её драгонайты
. Однажды, наткнувшись на загадочное письмо без адресанта, девушка решает выяснить, кому оно предназначено. Поиски приводят к мальчику Рио: он написал поздравление с днем рождения папе, который трудится далеко от дома. Сможет ли Хана вместе с верным фуэкоко
доставить важное послание вовремя? Режиссер и раскадровщик — Таку Кимура
(«Фрирен
», «Плавучий дом
»). Песню «Бумажный самолетик
» (Kami Hikouki) на музыку Эвана Колла
(«Мой счастливый брак
», «Вайолет Эвергарден
») исполнит suis
из рок-дуэта Yorushika
(«Опасность в моем сердце
», «О движении Земли
»).
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Умилительное аниме «Консьерж покемонов»
ИЗО-фэнтези
Вышел новый трейлер «Истории мира рисунков Нобиты
» — 44-го фильма из серии «Дораэмон
». В ролике звучит трек Kimi no Yume o Kikinagara, Boku wa Waraeru Idea o!
от Aimyon
(«Тотто у окна
»). Что было в предыдущем — вспоминаем тут
. Релиз приключенческого фэнтези о котоподобном роботе и его друзьях намечен на 7 марта.
В то время как мир обсуждает появление уникального полотна стоимостью в миллиарды иен, Нобита занят домашним заданием на лето по изобразительному искусству. Внезапно на него падает кусочек того самого холста, о котором писали во всех новостях, и с помощью хитроумного устройства мальчуган оказывается внутри живописного мира. Здесь неуклюжий школьник встречает девушку Клэр, которая обращается к нему за помощью, и вместе с преданным Дораэмоном отправляется спасать загадочное королевство Арториа от надвигающейся катастрофы. Клэр озвучивает Мисаки Ватада
(Футари Гото
из «Рок-тихони!
»), художника Майло — Ацуми Танэдзаки
(Аня Форджер
из «Семьи шпиона
»), а демона Чаи — Мисаки Куно
(Куруми
из «Ликорис Рекойл
»).
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«Отиби» — аниме, которое согревает в любое время
Бонус:
Афиша грядущей выставки в честь 30-летия франшизы «Призрак в доспехах
».
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