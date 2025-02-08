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Покемон-почтальон, офисные еноты и «Гандам» в Голливуде: главные новости аниме за неделю

8 февраля
2025 год

Новости кино >>
8 февраля 2025
«Гандам» с живыми актерами, юбилей «Призрака в доспехах» и лауреаты смотра в Ниигате: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о дате третьего сезона «Звездного дитя» или новой экранизации «Энн из Зеленых Крыш»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Покемон-почтальон, офисные еноты и «Гандам» в Голливуде: главные новости аниме за неделю

Одной строкой


🔘 В феврале 2026 года у франшизы «О моем перерождении в слизь» появится новое полнометражное аниме — «Слезы синего моря». Пока студия 8bitБлю Лок», «Мальчик-горничная») радует только постером.

🔘 Зато у «Анпанмана» на подходе 36-й фильм: «Вперед, Анпан! Тяпон-герой» выйдет в Японии 27 июня.

🔘 Меха-франшиза «Гандам» готова покорять Голливуд: Bandai Namco Filmworks готовят игровую адаптацию в сотрудничестве с Legendary EntertainmentДюна», «Годзилла против Конга»). Режиссером и сценаристом должен статьДжим МиклЗемля вампиров», сериал «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами»).

🔘 Первые три эпизода нового «Яйбы» по знаменитой манге Госё Аоямы покажут в избранных кинотеатрах Японии 13 марта. Премьера сериала ожидается в апреле.

🔘 Долгожданная адаптация «Города» Кэйити Арави тоже не за горами: поездку можно планировать на июль.

🔘 «Ди: Жажда крови» хвалится новым трейлером по случаю выхода ремастера на Blu-ray:


🔘 III Международный фестиваль в Ниигате, который стартует 15 марта, объявил лауреатов почетных наград. Призом имени Хироси Окавы — за выдающиеся достижения в анимации — отметили студию Shin-Ei Animation за «Тотто у окна». Награды Кодзи Фукуи — за технические достижения — удостоилась троица из команды «Оглянись»: постановщик Киётака Осияма, художник Тосиюки Иноуэ и звукорежиссерка Эрико Кимура, — а также композитор Юки Хаяси за саундтрек аниме «Моя геройская академия: Ты следующий».

🔘 На фоне секс-скандала с ведущим Fuji TV Масахиро Накаи впервые за 14 лет без спонсоров во время рекламного блока остались «Малышка Маруко» и «Садзаэ-сан». Последний раз самое долгоиграющее аниме планеты сталкивалось с подобным 11 марта 2011 года — из-за землетрясения и цунами.

🔘 Закончилась манга «Мой сэмпай раздражает!»: финальный танкобон появился онлайн и на прилавках японских книжных (с 60-страничным эпилогом).

🔘 «Полуночный удар» Томоми Усуи постигла та же участь: финальная глава манга-адаптации вампирского аниме выйдет 3 марта в журнала Young Ace.

Читать «Малышка Маруко» — аниме, на котором выросло несколько поколений японцев

Спорт сближает


Сериал «Для тебя во всем цвету», анонсированный весной 2024-го, наконец обзавелся первым тизером, где звучат голоса ключевых персонажей. В основу легла одноименная сёдзё-манга Хисаи Накадзё, завоевавшая сердца читателей еще в 90-х. Несмотря на популярность, это её первая аниме-адаптация: ранее выходили четыре дорамы — в Японии, Тайване и Южной Корее. Дату премьеры сообщат чуть позже.


Юная японка Мидзуки Асия, живущая в США, видит по телевизору потрясающее выступление легкоатлета Идзуми Сано — и начинает следить за его карьерой. Спустя годы девушка узнает, что кумир учится в школе для юношей, и не раздумывая убеждает родителей отправить её на малую родину. Чтобы попасть в учебное заведение, Мидзуки отрезает волосы и маскируется под мальчика.

Роли озвучивают:

Мидзуки Асия — Ая Яманэ (Рихо Цукисима из «Террасы кафе богинь»).
Идзуми Сано — Таку Ясиро (Цугару Синути из «Фарса убитой нежити»).
Сюити Накацу — одноклассник — Кикуносукэ Тоя (Дэндзи из «Человека-бензопилы»).

Читать Спортивное аниме, которое заставляет сердце биться чаще

Вампирша и сладости


Если «Вампир не умеет правильно сосать», его нужно научить. Как это делается, узнаем в этом году благодаря студии feel.Дочка босса и её нянька», «Шпионский класс»), которая взялась экранизировать одноименную мангу Кёсукэ Нисики. Режиссирует комедийную историю Саяка ЯмаиЛюди подземелья», «Необычное такси»), а сценарий пишет Юнико АянаМонолог фармацевта», «Бакуман»). В честь анонса мангака нарисовал праздничную иллюстрацию.

Покемон-почтальон, офисные еноты и «Гандам» в Голливуде: главные новости аниме за неделю

Переведенная ученица Луна Исикава быстро становится центром внимания, и обыкновенному парню Тацуте Отори, казалось бы, никогда не удастся с ней познакомиться. К счастью, судьба распоряжается иначе. Занимаясь вместе уборкой класса, он узнает, что Луна — вовсе не та загадочная и собранная девушка, какой её все считают. Она — вампиресса, которая не умеет высасывать кровь, а голод утоляет поеданием сладостей. Сердобольный юноша предлагает в качестве решения проблемы регулярный доступ к собственной шее. Ребята постепенно движутся к цели, совершенствуя навыки Луны с каждым укусом. Кровавую парочку озвучивают Минами Танака (Пурсена Адорудия из «Реинкарнации безработного») и Кэнсё Оно (Хираги Яцусэ из сериала «Моя подруга — демон»).

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Карьерист-полоскун


В апреле на японском ТВ стартует аниме «Силы енотового реагирования» (Araiguma Calcal-dan) — спин-офф «Енота по имени Раскал». Оригинальный сериал вышел в 1977 году и стал третьей частью цикла «Театр мировых шедевров», адаптирующего известные литературные произведения. Сюжет основан на автобиографическом романе Стерлинга Норта «Раскал, мемуары лучшей эры» о дружбе мальчика и его питомца — хищного млекопитающего. За производство отвечает студия Nippon AnimationАнна из Зеленых Мезонинов», «Фантастические дети»). Творческая группа представила постер и арт с персонажами (ниже).

Покемон-почтальон, офисные еноты и «Гандам» в Голливуде: главные новости аниме за неделю

Корпорация Calcal-dan, полная амбициозных планов по завоеванию мира, занимает почетное первое место в глобальном рейтинге организаций. Однако результаты работы филиала, расположенного в живописной местности Тама, оставляют желать лучшего, а путь к планетарному господству оказывается ухабистым. Тем не менее пятеро сотрудников-енотов не намерены сдаваться и продолжают усердно трудиться. Доверчивого новичка Акакала, присоединившегося к группе горе-карьеристов, озвучит Дзюнъя Эноки (Масамунэ Кикуири из «Мабороси»).

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Письмо без адреса


Для фанатов по всему миру подарком ко Дню покемонов станет короткометражный аниме-сериал от студии Макото Синкая CoMix Wave FilmsТвое имя», «Дитя погоды» и «Судзумэ»). The Pokémon Company объявила, что «Драгонайт и почтальон» (Dragonite and the Mailman) выйдет 27 февраля на официальном YouTube-канале франшизы.

Покемон-почтальон, офисные еноты и «Гандам» в Голливуде: главные новости аниме за неделю

Юная Хана из Палдеи мечтает стать выдающимся почтальоном, как вдохновляющие её драгонайты. Однажды, наткнувшись на загадочное письмо без адресанта, девушка решает выяснить, кому оно предназначено. Поиски приводят к мальчику Рио: он написал поздравление с днем рождения папе, который трудится далеко от дома. Сможет ли Хана вместе с верным фуэкоко доставить важное послание вовремя? Режиссер и раскадровщик — Таку КимураФрирен», «Плавучий дом»). Песню «Бумажный самолетик» (Kami Hikouki) на музыку Эвана КоллаМой счастливый брак», «Вайолет Эвергарден») исполнит suis из рок-дуэта YorushikaОпасность в моем сердце», «О движении Земли»).

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ИЗО-фэнтези


Вышел новый трейлер «Истории мира рисунков Нобиты» — 44-го фильма из серии «Дораэмон». В ролике звучит трек Kimi no Yume o Kikinagara, Boku wa Waraeru Idea o! от AimyonТотто у окна»). Что было в предыдущем — вспоминаем тут. Релиз приключенческого фэнтези о котоподобном роботе и его друзьях намечен на 7 марта.


В то время как мир обсуждает появление уникального полотна стоимостью в миллиарды иен, Нобита занят домашним заданием на лето по изобразительному искусству. Внезапно на него падает кусочек того самого холста, о котором писали во всех новостях, и с помощью хитроумного устройства мальчуган оказывается внутри живописного мира. Здесь неуклюжий школьник встречает девушку Клэр, которая обращается к нему за помощью, и вместе с преданным Дораэмоном отправляется спасать загадочное королевство Арториа от надвигающейся катастрофы. Клэр озвучивает Мисаки Ватада (Футари Гото из «Рок-тихони!»), художника Майло — Ацуми Танэдзаки (Аня Форджер из «Семьи шпиона»), а демона Чаи — Мисаки Куно (Куруми из «Ликорис Рекойл»).

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Бонус: Афиша грядущей выставки в честь 30-летия франшизы «Призрак в доспехах».

Покемон-почтальон, офисные еноты и «Гандам» в Голливуде: главные новости аниме за неделю

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о 70 отличных новинках 2024 года или эволюции героини «Призрака в доспехах», а также интервью с известной постановщицей Наоко Ямадой.
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