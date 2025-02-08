Исполнилось 100 лет со дня рождения Джека Леммона

Сегодня, 8 февраля, исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося американского актера Джека Леммона.
фото: промо к фильму «Китайский синдром»
Джон Юлер Леммон Третий родился 8 февраля 1925 года в Бостоне, штат Массачусеттс. У сына президента кондитерской компании было болезненное детство — до 10 лет он перенес три серьезные операции на ушах до того. Один из немногих голливудских актеров, который мог похвастаться гарвардским дипломом. Обратил на себя внимание еще в университете, по окончании которого служил на флоте в последние месяцы Второй мировой войны. В молодости много работал на радио и телевидении. Отличался необычайно широким диапазоном исполняемых ролей — от острохарактерных до трагических. Первая роль в кино — в комедии Джорджа Кьюкора «Это должно было случиться с вами», вышедшей в 1954-м. Уже на следующий год ему был присужден «Оскар» за лучшую роль второго плана — в военной трагикомедии «Мистер Робертс», над которой работали Джон Форд, Мервин ЛеРой и Джошуа Логан.
После столь многообещающего начала у Леммона не было недостатка в предложениях, но в основном это были роли — по его собственному определению — вертлявых клоунов. Подлинную глубину леммоновского таланта разглядел Билли Уайлдер, который предложил ему главную роль в знаменитой комедии «В джазе только девушки». Исполнение роли Джерри/Дафны обернулось триумфом для Джека, принесло ему новую номинацию на «Оскар» и сделало его имя известным во всем мире. После этого снимался во многих фильмах Уайлдера, вплоть до последнего в 1981-м. Вновь был номинирован на «Оскар» за уайлдеровскую социальную комедию «Квартира», признанную киноакадемиками лучшим фильмом года. Воплощая в фильмах этого режиссера его сардоническое видение современного общества, в котором все покупается и продается, не отказывался и от предложений других мастеров. Одной из важнейших в своей жизни считал роль алкоголика в остросоциальной драме Блейка Эдвардса «Дни вина и роз», добавившей в его копилку еще одну оскаровскую номинацию. В 1964-м сыграл в спектакле «Странная парочка» вместе с Уолтером Мэттау, ставшим его близким другом. Тандем засветился в десяти фильмах, начиная с «Азарта удачи» и киноверсии «Странной парочки» и заканчивая дилогией «Старые ворчуны». За 30 лет друзья стали одним из самых узнаваемых и любимых комических дуэтов в истории американского кино.
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В 1970-е в репертуаре актера продолжали преобладать роли «людей с улицы», случайно попадающих в самые невообразимые ситуации и вынужденных мучительно выпутываться из них. В эту категорию попадает экранизация пьесы Нила Саймона «Узник Второй авеню». В 1973-м выиграл свой второй «Оскар» — за главную роль в драме «Спасите тигра», в которой он согласился сняться практически бесплатно. Со второй половины 1970-х его появления на большом экране носили довольно эпизодический характер. Одна из его самых трагических ролей — в «Китайском синдроме» — была удостоена приза Каннского кинофестиваля. Аналогичной награды удостоилась и следующая крупная работа, в «Пропавшем без вести» Коста-Гавраса. В 1998-м был выдвинут на «Эмми», однако проиграл Вингу Реймсу, который тут же вызвал Леммона из зрительного зала и вручил ему статуэтку — как более достойному претенденту.
Джек Леммон скончался от рака 27 июня 2001-го в Лос-Анджелесе. Звезду похоронили на Вествудском кладбище рядом с могилой Уолтера Маэттау, которого не стало за год до этого. Имя великого актера увековечено на Голливудской аллее славы. Был женат на актрисах Синтии Стоун и Фелиции Фарр. Его сын Крис Леммон стал актером, дочь Кортни также снималась в кино. По стопам деда пошла и Сидни Леммон.
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