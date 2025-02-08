Исполнилось 100 лет со дня рождения Джека Леммона

анонс

«Анора» с Юрой Борисовым признана фильмом года по версии премии «Выбор критиков»

Издание было представлено публике в Московском доме книги на Новом Арбате

Вышла книга Софьи Воротынцевой «Супергероини всегда за кадром. Лайфхаки пиарщицы»

8 февраля

Покемон-почтальон, офисные еноты и «Гандам» в Голливуде: главные новости аниме за неделю

Сэмпай больше не раздражает, но теперь вампир не умеет правильно сосать