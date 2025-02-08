Вышла книга Софьи Воротынцевой «Супергероини всегда за кадром. Лайфхаки пиарщицы»

Вышла книга «Супергероини всегда за кадром. Лайфхаки пиарщицы», написанная Софьей Воротынцевой, работающей на телеканале «Dомашний». На презентации в Московском доме книги на Новом Арбате она рассказала о том, кто такие пиарщики на телевидении, почему в пиаре развлекательной сферы работают в основном девушки и в чем их сверхспособность, а также развеяла мифы о богемной жизни людей этой профессии.
фото: Софья Воротынцева
«Уверена, что эта книга также для женщин всех профессий. Мне кажется, что в любой сфере женский и мужской подходы работы отличаются. И профессия пиарщика, а в моем случае — пиарщицы, не исключение. Если честно, не люблю феминитивы, но тут именно феминитив имеет немаловажное значение. Женский пиар — это деликатный пиар. Это особый мир, где мы, пиарщицы, — супергероини, но обо всех наших суперспособностях по закону жанра никто даже не догадывается. Как и все супергероини, мы действуем за кадром. Мы просто делаем свою работу. И редко стремимся к тому, чтобы нас "рассекретили"», — говорит Софья Воротынцева.
Среди гостей презентации были Катрин Асси, Ева Смирнова, Саша Макаров и другие. Рецензию на книгу уже оставили известные пиар-специалисты и журналисты, в их числе PR и диджитал-директор «Dомашнего» Ольга Суичмезова, пресс-секретарь Николая Баскова Марина Наумова, основатель PR-агентства «Взрывной PR» Роман Масленников, журналист, радиоведущий Александр Генерозов и журналист, радиоведущая, актриса и автор подкаста «А как это — вместе?» Евгения Заболотских.
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