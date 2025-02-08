«Анора» с Юрой Борисовым признана фильмом года по версии премии «Выбор критиков»

«Анора
» Шона Бэйкера
с Юрой Борисовым
названа фильмом года на 30-й церемонии вручения премии «Выбор критиков» (Critics Choice Awards). Список лауреатов опубликован на сайте
награды.
фото: кадр из фильма «Анора»
Хоррор «Субстанция
» отметили за роль Деми Мур
, оригинальный сценарий, грим и прически. У мюзикла «Злая: Сказка о ведьме Запада
» призы за режиссуру Джона М. Чу
, работу художника-постановщика и костюмы. Эдриан Броуди
, сыгравший в «Бруталисте
», признан актером года. Среди актерских работ второго плана критиками выбраны Кирэн Калкин
(«Настоящая боль
») и Зои Салданья
(«Эмилия Перес
»). «Конклаву
» достались статуэтки за актерский ансамбль и адаптацию. Лучшим зарубежным фильмом признана «Эмилия Перес», а мультфильмом — «Дикий робот
». В категории «Лучшая комедия» вышла ничья: премию вручили «Дэдпулу и Росомахе
» и «Настоящей боли».
В ТВ-секции триумфаторами стали «Сегун
», «Хитрости
», «Олененок
» и «Пингвин
». Среди актеров победили Хироюки Санада
, Кэти Бэйтс
, Адам Броуди
, Джин Смарт
, Колин Фаррелл
и Кристин Милиоти
. Лучшим телефильмом признан «Ребел Ридж
», а зарубежным сериалом — «Игра в кальмара
».
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