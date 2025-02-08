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«Анора» с Юрой Борисовым признана фильмом года по версии премии «Выбор критиков»

8 февраля
2025 год

Новости кино >>
8 февраля 2025
«Анора» Шона Бэйкера с Юрой Борисовым названа фильмом года на 30-й церемонии вручения премии «Выбор критиков» (Critics Choice Awards). Список лауреатов опубликован на сайте награды.

«Анора» с Юрой Борисовым признана фильмом года по версии премии «Выбор критиков»
фото: кадр из фильма «Анора»

Хоррор «Субстанция» отметили за роль Деми Мур, оригинальный сценарий, грим и прически. У мюзикла «Злая: Сказка о ведьме Запада» призы за режиссуру Джона М. Чу, работу художника-постановщика и костюмы. Эдриан Броуди, сыгравший в «Бруталисте», признан актером года. Среди актерских работ второго плана критиками выбраны Кирэн КалкинНастоящая боль») и Зои СалданьяЭмилия Перес»). «Конклаву» достались статуэтки за актерский ансамбль и адаптацию. Лучшим зарубежным фильмом признана «Эмилия Перес», а мультфильмом — «Дикий робот». В категории «Лучшая комедия» вышла ничья: премию вручили «Дэдпулу и Росомахе» и «Настоящей боли».

В ТВ-секции триумфаторами стали «Сегун», «Хитрости», «Олененок» и «Пингвин». Среди актеров победили Хироюки Санада, Кэти Бэйтс, Адам Броуди, Джин Смарт, Колин Фаррелл и Кристин Милиоти. Лучшим телефильмом признан «Ребел Ридж», а зарубежным сериалом — «Игра в кальмара».
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