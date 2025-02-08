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Валентина Муравская, Станислав Эркилевский и Никита Абдулов сыграют в «Снежного папу»

8 февраля
2025 год

Новости кино >>
8 февраля 2025
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Сергея Терещука «Снежный папа». Согласно пресс-службе телеканала «Dомашний», главные роли в мини-сериале исполнили Валентина Муравская, Станислав Эрклиевский и Никита Абдулов.

Валентина Муравская, Станислав Эркилевский и Никита Абдулов сыграют в «Снежного папу»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету обычная парикмахерша Ирина, расставшись с мужем, в одиночку воспитывает дочь Машу. Неожиданно судьба преподносит Ире подарок: знакомство с успешным бизнесменом Олегом Царевым. Пытаясь ему понравиться, героиня придумывает себе новую успешную жизнь, в которой она – владелица элитного салона красоты, а ее дочь – воспитанница частной гимназии. Отношения обоих движутся в сторону ЗАГСА, но внезапно на пороге квартиры Ирины появляется ее муж Коля, с которым она официально не развелась. Он твердо намерен вернуть себе семью и любовь супруги.

«Моя героиня - искренняя, сильная, но очень ранимая и отчасти даже наивная. К счастью, сложности не сделали ее грубой и обидчивой, она сохранила в себе веру в лучшее. Главный смысл, на мой взгляд, показать хрупкость счастья, наши герои чуть дважды сами все не уничтожили, но им хватило терпения и любви преодолеть сложности», — рассказала Валентина Муравская.
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№ 2
Yanina Sokolova   8.02.2025 - 20:01
А как Ирина будет прикидываться владелицей салона красоты, у неё ж денег на такое нет. А по любому придётся красиво и дорого одеваться. Да и смысл начинать отношения с вранья. читать далее>>
№ 1
Тульский парень   8.02.2025 - 18:05
Возвращенцы))) Часто бывает в нашей жизни. Люди из прошлого опять напоминают о себе. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Никита АбдуловВалентина МуравскаяСергей ТерещукСтанислав Эрклиевский
фильмы
Снежный папа

фотографии >>
Валентина Муравская, Станислав Эркилевский и Никита Абдулов сыграют в «Снежного папу» фотографии
Валентина Муравская, Станислав Эркилевский и Никита Абдулов сыграют в «Снежного папу» фотографии
Валентина Муравская, Станислав Эркилевский и Никита Абдулов сыграют в «Снежного папу» фотографии
Валентина Муравская, Станислав Эркилевский и Никита Абдулов сыграют в «Снежного папу» фотографии
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