Валентина Муравская, Станислав Эркилевский и Никита Абдулов сыграют в «Снежного папу»

По сюжету обычная парикмахерша Ирина, расставшись с мужем, в одиночку воспитывает дочь Машу. Неожиданно судьба преподносит Ире подарок: знакомство с успешным бизнесменом Олегом Царевым. Пытаясь ему понравиться, героиня придумывает себе новую успешную жизнь, в которой она – владелица элитного салона красоты, а ее дочь – воспитанница частной гимназии. Отношения обоих движутся в сторону ЗАГСА, но внезапно на пороге квартиры Ирины появляется ее муж Коля, с которым она официально не развелась. Он твердо намерен вернуть себе семью и любовь супруги.
«Моя героиня - искренняя, сильная, но очень ранимая и отчасти даже наивная. К счастью, сложности не сделали ее грубой и обидчивой, она сохранила в себе веру в лучшее. Главный смысл, на мой взгляд, показать хрупкость счастья, наши герои чуть дважды сами все не уничтожили, но им хватило терпения и любви преодолеть сложности», — рассказала Валентина Муравская.
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