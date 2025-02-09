Фишер, лето и Памела Андерсон: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В новой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
СВЕЖЕЕ РУССКОЕ
«Ополченский романс»
PR-отдел телеканала НТВ показал трейлер военной драмы по мотивам сборника рассказов Захара Прилепина
. По сюжету журналист Суворов (Андрей Назимов
) отправляется на Донбасс, чтобы взять интервью у комбата Лесенцова (Алексей Вертков
), а затем продать материал немецкому изданию и получить постоянную работу.
«Ополченский романс»
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Седьмой «Шеф», «Ополченский романс», «Дети перемен» и «Оперативная память»: НТВ раскрыл премьеры 2025 года
«Дорогая, я больше не перезвоню»
Молодой рекламщик Даня (Никита Ефремов
), страдающий синдромом отложенной жизни, впадает в кому и оказывается в прихожей загробного мира. Он должен выбрать между раем и адом, но мечтает вернуться на землю.
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«Министерство Всего Хорошего»: Добро пожаловать в бюрократический рай
«Атом»
Пресс-служба телеканала «Россия» поделилась роликом к многосерийной исторической драме, премьера которой состоится 27 февраля на медиаплатформе «Смотрим». Картина расскажет о команде советских учёных и разведчиков, которым в сжатые сроки нужно создать ядерную бомбу.
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Историческая драма «Атом» с Алексеем Гуськовым стартует 27 февраля
«Наступит лето»
Звезда «Аноры
» Марк Эйдельштейн
в роли богатого сироты Дэна, который предлагает простому парню Никите (Микита Воронов
) билет в высшее общество в обмен на дружбу. Чёрно-белая лента со спецпризом кинофестиваля «Окно в Европу» выйдет в прокат 27 марта.
«Наступит лето»
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«Анора» с Марком Эйдельштейном
«Роднина»
Байопик олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной
с Владиславой Самохиной
, Евгением Ткачуком
и Иваном Колесниковым
в главных ролях. Режиссёром выступил Константин Статский
(«Ваша честь
»).
«Роднина»
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«Белый снег» о лыжнице Елене Вяльбе
НЕ ОПЯТЬ, А СНОВА
«Фишер», 2 сезон
Онлайн-кинотеатр Wink представил первый тизер продолжения детективного триллера с Иваном Янковским
и Александром Яценко
. Подробности сюжета второго сезона пока не раскрываются — известно лишь, что он вновь будет основан на реальной истории.
«Фишер. Продолжение». Тизер
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Кто посадил дерево: «Фишер» — атмосферный детектив о мрачном лесе человеческой души
«Шершни», 3 сезон
С 15 февраля в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» можно будет посмотреть премьерные эпизоды нового сезона популярного американского сериала. Пережившие авиакатастрофу девушки из школьной команды по футболу продолжают выживать в негостеприимных лесах Онтарио.
«Шершни». 3 сезон
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драматический триллер «Шершни»
«Фантастическая четвёрка: Первые шаги»
Marvel Entertainment опубликовала трейлер перезапуска истории о команде супергероев, в состав которой входят Мистер Фантастик (Педро Паскаль
), Женщина-невидимка (Ванесса Кирби
), Человек-факел (Джозеф Куинн
) и Существо (Эбон Мосс-Бахрах
). Действие ленты развернётся в ретрофутуристическом Нью-Йорке 1960-х.
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«Фантастическая четверка»: Школота спасет мир
«Пункт назначения: Кровные узы»
Продолжение популярной хоррор-франшизы выходит спустя 14 лет после премьеры предыдущего фильма. В центре сюжета окажется 18-летняя Стефани (Кейтлин Санта Хуана
), которая раз за разом видит в кошмарах свою смерть.
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«Пункт назначения 5»: Ни живой, ни мертвый
«Мир Юрского периода: Перерождение»
Седьмая часть серии, начатой когда-то Стивеном Спилбергом
, стартует в мировом прокате 2 июля. Скарлетт Йоханссон
, Махершала Али
и Джонатан Бейли
отправятся в тропики, чтобы извлечь ДНК из трёх самых крупных динозавров для уникального лекарства, необходимого для спасения человеческих жизней.
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«Мир Юрского периода 2»: При диплодоках было круче
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Идеальный матч»
Кинопрокатная компания «Вольга» выпустила трейлер мелодрамы о любви двух самых успешных теннисистов всех времён — Штеффи Граф (Лена Кленке
) и Андре Агасси (Тоби Себастьян
). С 7 февраля фильм можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.
«Идеальный Матч»
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«Идеальный матч»
«Шоугёрл»
Звезда «Спасателей Малибу
» Памела Андерсон
возвращается на большие экраны в драме, снятой внучкой Фрэнсиса Форда Копполы
. Пэм сыграла опытную танцовщицу, которая остаётся без средств к существованию и решает запустить собственное шоу в Лас-Вегасе.
«Шоугёрл»
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Рецензия на фильм «Бурлеск»
«Зверопоиск»
Этот мультфильм для всей семьи — идеальная возможность отправиться в настоящую кругосветку: из арктической тундры в центр Лондона, из Сан-Франциско в пустоши Австралии, из Вегаса в Индию. Вместе со свином-звероловом зрители пойдут по следу цирковой слонихи, сбежавшей от зазнавшегося шоумена.
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«Зверопой»: Лай-Лай Ленд
«Мост в огне»
Боевик с Диланом Спраусом
(«После. Глава 2
») вышел в цифровой прокат 4 февраля. Бывший военный Эрик Дэниелс возвращается в Бостон с сестрой Мэдди, но взрыв на мосту Тобина и нападение террористов превращают их путь домой в борьбу за выживание, где Эрик использует свои навыки, чтобы спасти заложников.
«Мост в огне»
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«Мост в огне» с Диланом Спраусом
«Супергномы»
Анимационное приключение из Германии расскажет о клане супергномов, который тайно помогает людям. Однажды выясняется, что по соседству существует более продвинутый клан гномов, применяющий навороченные гаджеты для того, чтобы шалить и подшучивать над людьми.
«Супергномы». Трейлер №2
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«Смурфики 2»: На Париж!
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