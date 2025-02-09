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Фишер, лето и Памела Андерсон: главные трейлеры за неделю

9 февраля
2025 год

Новости кино >>
9 февраля 2025
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В новой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.

СВЕЖЕЕ РУССКОЕ

«Ополченский романс»
PR-отдел телеканала НТВ показал трейлер военной драмы по мотивам сборника рассказов Захара Прилепина. По сюжету журналист Суворов (Андрей Назимов) отправляется на Донбасс, чтобы взять интервью у комбата Лесенцова (Алексей Вертков), а затем продать материал немецкому изданию и получить постоянную работу.

«Ополченский романс»

Читать Седьмой «Шеф», «Ополченский романс», «Дети перемен» и «Оперативная память»: НТВ раскрыл премьеры 2025 года

«Дорогая, я больше не перезвоню»
Молодой рекламщик Даня (Никита Ефремов), страдающий синдромом отложенной жизни, впадает в кому и оказывается в прихожей загробного мира. Он должен выбрать между раем и адом, но мечтает вернуться на землю.


Читать «Министерство Всего Хорошего»: Добро пожаловать в бюрократический рай

«Атом»
Пресс-служба телеканала «Россия» поделилась роликом к многосерийной исторической драме, премьера которой состоится 27 февраля на медиаплатформе «Смотрим». Картина расскажет о команде советских учёных и разведчиков, которым в сжатые сроки нужно создать ядерную бомбу.


Читать Историческая драма «Атом» с Алексеем Гуськовым стартует 27 февраля

«Наступит лето»
Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн в роли богатого сироты Дэна, который предлагает простому парню Никите (Микита Воронов) билет в высшее общество в обмен на дружбу. Чёрно-белая лента со спецпризом кинофестиваля «Окно в Европу» выйдет в прокат 27 марта.

«Наступит лето»

Смотреть онлайн «Анора» с Марком Эйдельштейном

«Роднина»
Байопик олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной с Владиславой Самохиной, Евгением Ткачуком и Иваном Колесниковым в главных ролях. Режиссёром выступил Константин СтатскийВаша честь»).

«Роднина»

Смотреть онлайн «Белый снег» о лыжнице Елене Вяльбе

НЕ ОПЯТЬ, А СНОВА

«Фишер», 2 сезон
Онлайн-кинотеатр Wink представил первый тизер продолжения детективного триллера с Иваном Янковским и Александром Яценко. Подробности сюжета второго сезона пока не раскрываются — известно лишь, что он вновь будет основан на реальной истории.

«Фишер. Продолжение». Тизер

Читать Кто посадил дерево: «Фишер» — атмосферный детектив о мрачном лесе человеческой души

«Шершни», 3 сезон
С 15 февраля в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» можно будет посмотреть премьерные эпизоды нового сезона популярного американского сериала. Пережившие авиакатастрофу девушки из школьной команды по футболу продолжают выживать в негостеприимных лесах Онтарио.

«Шершни». 3 сезон

Смотреть онлайн драматический триллер «Шершни»

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги»
Marvel Entertainment опубликовала трейлер перезапуска истории о команде супергероев, в состав которой входят Мистер Фантастик (Педро Паскаль), Женщина-невидимка (Ванесса Кирби), Человек-факел (Джозеф Куинн) и Существо (Эбон Мосс-Бахрах). Действие ленты развернётся в ретрофутуристическом Нью-Йорке 1960-х.


Читать «Фантастическая четверка»: Школота спасет мир

«Пункт назначения: Кровные узы»
Продолжение популярной хоррор-франшизы выходит спустя 14 лет после премьеры предыдущего фильма. В центре сюжета окажется 18-летняя Стефани (Кейтлин Санта Хуана), которая раз за разом видит в кошмарах свою смерть.


Читать «Пункт назначения 5»: Ни живой, ни мертвый

«Мир Юрского периода: Перерождение»
Седьмая часть серии, начатой когда-то Стивеном Спилбергом, стартует в мировом прокате 2 июля. Скарлетт Йоханссон, Махершала Али и Джонатан Бейли отправятся в тропики, чтобы извлечь ДНК из трёх самых крупных динозавров для уникального лекарства, необходимого для спасения человеческих жизней.


Читать «Мир Юрского периода 2»: При диплодоках было круче

ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Идеальный матч»
Кинопрокатная компания «Вольга» выпустила трейлер мелодрамы о любви двух самых успешных теннисистов всех времён — Штеффи Граф (Лена Кленке) и Андре Агасси (Тоби Себастьян). С 7 февраля фильм можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

«Идеальный Матч»

Смотреть онлайн «Идеальный матч»

«Шоугёрл»
Звезда «Спасателей Малибу» Памела Андерсон возвращается на большие экраны в драме, снятой внучкой Фрэнсиса Форда Копполы. Пэм сыграла опытную танцовщицу, которая остаётся без средств к существованию и решает запустить собственное шоу в Лас-Вегасе.

«Шоугёрл»

Читать Рецензия на фильм «Бурлеск»

«Зверопоиск»
Этот мультфильм для всей семьи — идеальная возможность отправиться в настоящую кругосветку: из арктической тундры в центр Лондона, из Сан-Франциско в пустоши Австралии, из Вегаса в Индию. Вместе со свином-звероловом зрители пойдут по следу цирковой слонихи, сбежавшей от зазнавшегося шоумена.


Читать «Зверопой»: Лай-Лай Ленд

«Мост в огне»
Боевик с Диланом СпраусомПосле. Глава 2») вышел в цифровой прокат 4 февраля. Бывший военный Эрик Дэниелс возвращается в Бостон с сестрой Мэдди, но взрыв на мосту Тобина и нападение террористов превращают их путь домой в борьбу за выживание, где Эрик использует свои навыки, чтобы спасти заложников.

«Мост в огне»

Смотреть онлайн «Мост в огне» с Диланом Спраусом

«Супергномы»
Анимационное приключение из Германии расскажет о клане супергномов, который тайно помогает людям. Однажды выясняется, что по соседству существует более продвинутый клан гномов, применяющий навороченные гаджеты для того, чтобы шалить и подшучивать над людьми.

«Супергномы». Трейлер №2

Читать «Смурфики 2»: На Париж!
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