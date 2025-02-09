Семен Серзин собирает средства на свой новый фильм «Мороз»

Режиссер «Человека из Подольска
» Семен Серзин
и его независимое театральное объединение «Невидимый театр» собирают на краудфандинговой платформе Planeta.ru
средства на новый фильм «Мороз». В настоящий момент собрано 229 тысяч рублей из запланированного миллиона, уточняется на странице проекта.
Ленту Серзин создает по мотивам пьесы Константина Стешика. Это история о двух друзьях Василе и Костяне, которые хотели исполнить последнюю волю третьего друга, но столкнулись с непреодолимыми обстоятельствами. Кино про преодоление, настоящую дружбу, силу данного слова, про «в ответе за тех, кого приручили».
Главные роли закреплены за Олегом Рязанцевым
и Михаилом Касаповым
. За визуальную составляющую отвечают оператор Батыр Моргачев
и художник-постановщик Любовь Иванова
. Краудфандинговая кампания продлится еще 35 дней.
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