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Семен Серзин собирает средства на свой новый фильм «Мороз»

9 февраля
2025 год

Новости кино >>
9 февраля 2025
Режиссер «Человека из Подольска» Семен Серзин и его независимое театральное объединение «Невидимый театр» собирают на краудфандинговой платформе Planeta.ru средства на новый фильм «Мороз». В настоящий момент собрано 229 тысяч рублей из запланированного миллиона, уточняется на странице проекта.

Семен Серзин собирает средства на свой новый фильм «Мороз»
фото: planeta.ru

Ленту Серзин создает по мотивам пьесы Константина Стешика. Это история о двух друзьях Василе и Костяне, которые хотели исполнить последнюю волю третьего друга, но столкнулись с непреодолимыми обстоятельствами. Кино про преодоление, настоящую дружбу, силу данного слова, про «в ответе за тех, кого приручили».

Главные роли закреплены за Олегом Рязанцевым и Михаилом Касаповым. За визуальную составляющую отвечают оператор Батыр Моргачев и художник-постановщик Любовь Иванова. Краудфандинговая кампания продлится еще 35 дней.
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