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«Аноре» Шона Бэйкера вручили премии Гильдий продюсеров и режиссеров

9 февраля
2025 год

Новости кино >>
9 февраля 2025
«Анора» получила главные награды Гильдий продюсеров и режиссеров. Работу Шона Бэйкера признали фильмом года и отметили за режиссуру, что автоматически превращает картину в основного фаворита «оскаровской» гонки. Списки остальных победителей опубликованы на сайтах премий PGA Awards и DGA Awards.

Шон Бэйкер
фото: deadline.com

Помимо работы Бэйкера продюсерам также приглянулись мультфильм «Дикий робот», сериалы «Хитрости», «Сегун», «Олененок» и неигровые ленты «Супермен: История Кристофера Рива» и «Величайшая ночь для поп-музыки».

Среди режиссеров победу одержали снявший «Мальчишек из "Никеля"» дебютант РаМелл Росс и постановщики «Сегуна», «Хитростей» и «Рипли». Почетную награду вручили Энгу Ли.
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№ 1
Дмитрий А. Мишин   9.02.2025 - 15:05
По кругу одним и тем же вручают. Похоже осталась одна лишь Бафта, на ней вручат награды другим. На Оскаре третьим. читать далее>>
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