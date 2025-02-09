«Аноре» Шона Бэйкера вручили премии Гильдий продюсеров и режиссеров

«Анора
» получила главные награды Гильдий продюсеров и режиссеров. Работу Шона Бэйкера
признали фильмом года и отметили за режиссуру, что автоматически превращает картину в основного фаворита «оскаровской» гонки. Списки остальных победителей опубликованы на сайтах премий PGA Awards
и DGA Awards
.
Помимо работы Бэйкера продюсерам также приглянулись мультфильм «Дикий робот
», сериалы «Хитрости
», «Сегун
», «Олененок
» и неигровые ленты «Супермен: История Кристофера Рива
» и «Величайшая ночь для поп-музыки».
Среди режиссеров победу одержали снявший «Мальчишек из "Никеля"
» дебютант РаМелл Росс и постановщики «Сегуна», «Хитростей» и «Рипли
». Почетную награду вручили Энгу Ли
.
обсуждение >>