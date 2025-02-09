Миа Фэрроу отмечает юбилей

Сегодня, 9 февраля, исполнилось 80 лет выдающейся американской актрисе Мие Фэрроу.
фото: кадр из фильма «Пурпурная роза Каира»
Мария де Лурдес Вилльерс Фэрроу родилась в Лос-Анджелесе 9 февраля 1945 года в семье актрисы Морин О'Салливан и режиссера Джона Фэрроу. Ее крестными были голливудская колумнистка Луэлла Парсонс и знаменитый режиссер Джордж Кьюкор. У нее три сестры — актриса и модель Стефани Фэрроу, режиссер Прюденс Фэрроу и актриса Тиза Фэрроу, а также три брата, включая актеров Патрика Фэрроу и Джона Чарльза Фэрроу. Закончив учебу в католическом пансионате в Англии, вернулась на родину и стала играть на бродвейской сцене вместе с матерью, прославившейся когда-то в роли подружки Тарзана. Впервые снялась в кино в фильме отца «Джон Пол Джонс», вышедшем в 1959-м. Окончила курсы драматического искусства в Лос-Анджелесе. Юная Миа оказалась в центре внимания благодаря роли Эллисон Маккензи в мыльной опере «Пейтон-Плейс» и непродолжительному браку с Фрэнком Синатрой. Пара поженилась в 1966-м и развелась спустя два года.
Всего на счету Мии Фэрроу более 60 ролей в кино и на телевидении. Ее также можно увидеть в фильмах «Рапсодия Майами», «Тайная жизнь Зои», «Омен», «Перемотка», «Темная лошадка», сериале «Хранитель» и сказочной трилогии Люка Бессона про Артура и минипутов. Лауреат девяти престижных наград, включая «Золотой глобус», премию «Давид ди Донателло» и призы фестивалей в Сан-Себастьяне и Локарно. Известна своей общественной деятельностью. У звезды очень большая семья: четверо своих детей и десять приемных. Часть из них пошла по стопам матери.
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