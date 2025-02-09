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Миа Фэрроу отмечает юбилей

9 февраля
2025 год

Новости кино >>
9 февраля 2025
Сегодня, 9 февраля, исполнилось 80 лет выдающейся американской актрисе Мие Фэрроу.

Миа Фэрроу отмечает юбилей
фото: кадр из фильма «Пурпурная роза Каира»

Мария де Лурдес Вилльерс Фэрроу родилась в Лос-Анджелесе 9 февраля 1945 года в семье актрисы Морин О'Салливан и режиссера Джона Фэрроу. Ее крестными были голливудская колумнистка Луэлла Парсонс и знаменитый режиссер Джордж Кьюкор. У нее три сестры — актриса и модель Стефани Фэрроу, режиссер Прюденс Фэрроу и актриса Тиза Фэрроу, а также три брата, включая актеров Патрика Фэрроу и Джона Чарльза Фэрроу. Закончив учебу в католическом пансионате в Англии, вернулась на родину и стала играть на бродвейской сцене вместе с матерью, прославившейся когда-то в роли подружки Тарзана. Впервые снялась в кино в фильме отца «Джон Пол Джонс», вышедшем в 1959-м. Окончила курсы драматического искусства в Лос-Анджелесе. Юная Миа оказалась в центре внимания благодаря роли Эллисон Маккензи в мыльной опере «Пейтон-Плейс» и непродолжительному браку с Фрэнком Синатрой. Пара поженилась в 1966-м и развелась спустя два года.

В 1968-м вышел первый значительный фильм с ее участием — культовый «Ребенок Розмари» Романа Полански. За ним последовала драма Питера Йейтса «Джон и Мэри», где ее партнером выступил Дастин Хоффман. В 1970-м вышла замуж за дирижера Андре Превина, родила двойню и переехала вслед за мужем в Лондон. Вскоре чета усыновила четверых вьетнамских детей. В 1972-м Миа поступила в Королевскую шекспировскую компанию, с успехом играла роли в пьесах Чехова, Горького, Шекспира. Снималась в Европе и США, сотрудничала с режиссерами Клодом ШабролемДоктор Пополь»), Джеком КлэйтономВеликий Гэтсби»), Джимом ХенсономМаппет-шоу на День святого Валентина»), Джоном ГиллерминомРоковое путешествие») и Робертом ОлтманомСвадьба»). В конце десятилетия рассталась с Превином из-за бурного романа со шведским кинооператором Свеном Нюквистом на съемках «Урагана».

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В 80-е Вуди Аллен разглядел в актрисе комедийный талант, и она стала его творческой музой. Вместе они создали 13 фильмов: «Эротическая комедия в летнюю ночь», «Зелиг», «Дэнни Роуз с Бродвея», «Пурпурная роза Каира», «Ханна и ее сестры», «Дни радио», «Сентябрь», «Другая женщина», «Нью-Йоркские истории», «Преступления и проступки», «Алиса», «Тени и туман» и «Мужья и жены». Этот творческий и личный союз оборвался скандальным разрывом в 1992-м — она узнала о любовной связи Аллена с ее приемной дочерью. Об этом скандале снят документальный мини-сериал «Аллен против Фэрроу».

Всего на счету Мии Фэрроу более 60 ролей в кино и на телевидении. Ее также можно увидеть в фильмах «Рапсодия Майами», «Тайная жизнь Зои», «Омен», «Перемотка», «Темная лошадка», сериале «Хранитель» и сказочной трилогии Люка Бессона про Артура и минипутов. Лауреат девяти престижных наград, включая «Золотой глобус», премию «Давид ди Донателло» и призы фестивалей в Сан-Себастьяне и Локарно. Известна своей общественной деятельностью. У звезды очень большая семья: четверо своих детей и десять приемных. Часть из них пошла по стопам матери.
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