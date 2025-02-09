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Сэм Рокуэлл, Джон Малкович, Марк Руффало и Паркер Поузи поработают с Мартином Макдонахом

9 февраля
2025 год

Новости кино >>
9 февраля 2025
Сэм Рокуэлл, Джон Малкович, Марк Руффало и Паркер Поузи сыграют в новой картине Мартина Макдонаха. Согласно Variety, лента получила название Wild Horse Nine (примерный перевод — «Девять диких лошадей»).


О сюжете фильма пока нет никакой информации. Режиссер приступил к работе еще в 2021-м, однако съемочный процесс стартует лишь в марте этого года. Съемки пройдут на острове Пасхи.

Для Рокуэлла это не первый опыт сотрудничества с Макдонахом — актер снялся у маститого режиссера в кинолентах «Семь психопатов» и «Три биллборда на границе Эббинга, штат Миссури».
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обсуждение >>
№ 1
Nika.nikitina   9.02.2025 - 16:34
Семь психопатов. Любите черный юмор? тогда стоит посмотреть. Высший пилотаж! Я смеялась до слез! Невероятно смешная и не глупая комедия от оскароносного режиссера. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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фильмы
Семь психопатовТри билборда на границе Эббинга, штат Миссури

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