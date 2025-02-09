Сэм Рокуэлл, Джон Малкович, Марк Руффало и Паркер Поузи поработают с Мартином Макдонахом

Новости кино
Сибирский герой не прощается
Интервью
Режиссер фильма «Каникулы» про победы и поражения, отпуск в ноябре и качества хорошего педагога
Лайфстайл
Сотрудники ДПС госпитализированы в тяжёлом состоянии
Лайфстайл
Авторские права на творческое наследие Василия Шукшина пытаются вернуть через суд
Спутник телезрителя
8 февраля, 23:10, Первый канал
Лайфстайл
Спорить дорого
Обзор сериалов
Вышел четвертый сезон следственного процедурала с элементами бадди-муви
Спутник телезрителя
8 февраля, 20:00, РЕН ТВ
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