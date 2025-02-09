Билл Скарсгард станет свидетелем «Смерти Робин Гуда»

Билл Скарсгард
присоединился к актерской команде фильма «Смерть Робин Гуда» (The Death Of Robin Hood), уверяет Deadline
.
Главные роли в мрачном переосмыслении классической истории закреплены за Хью Джекманом
и Джоди Комер
. В касте также заявлены Мюррэй Бартлетт
и Ноа Джуп
. Съемки новой картины Майкла Сарноски
уже стартовали в Ирландии.
По сюжету тяжелораненый и измученный Робин Гуд борется с демонами прошлого, вспоминая все страдания и преступления. Шанс на спасение и искупление ему предоставляет загадочная женщина, которая пытается исцелить благородного разбойника.
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