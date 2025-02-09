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Билл Скарсгард станет свидетелем «Смерти Робин Гуда»

9 февраля
2025 год

Новости кино >>
9 февраля 2025
Билл Скарсгард присоединился к актерской команде фильма «Смерть Робин Гуда» (The Death Of Robin Hood), уверяет Deadline.


Главные роли в мрачном переосмыслении классической истории закреплены за Хью Джекманом и Джоди Комер. В касте также заявлены Мюррэй Бартлетт и Ноа Джуп. Съемки новой картины Майкла Сарноски уже стартовали в Ирландии.

По сюжету тяжелораненый и измученный Робин Гуд борется с демонами прошлого, вспоминая все страдания и преступления. Шанс на спасение и искупление ему предоставляет загадочная женщина, которая пытается исцелить благородного разбойника.
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№ 1
Дмитрий А. Мишин   9.02.2025 - 18:16
Благословляю на съемку! ) Хоть какое-той сдвиг в истории Робин Гуда. Потому как надоели всегда начинать с момента появления народного героя. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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