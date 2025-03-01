Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Отпуск по обмену (покемонами) и рис в доме Миядзаки: главные новости аниме за неделю

1 марта
2025 год

Новости кино >>
1 марта 2025
Мангака в зале славы, пожарные прошлого и будущего, скандал вокруг «Магической битвы»: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, об уютном «Постапокалиптическом путешествии» или 28 фильме про «Детектива Конана»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Отпуск по обмену (покемонами) и рис в доме Миядзаки: главные новости аниме за неделю

Одной строкой


🔘 Сигэру Мидзуки, летописца ёкаев и создателя «Щелкунчика Китаро», включили в Зал славы Премии Айснера — престижной комикс-награды в США. Ранее туда вошли только семь японцев: бог манги Осаму ТэдзукаМогучий Атом», «Дороро»), сёгун кровавых саг Кадзуо КоикэГолго-13», «Госпожа Кровавый Снег»), мастер меча и кисти Госэки КодзимаОдинокий волк и детеныш»), архитектор апокалипсиса Кацухиро ОтомоАкира»), королева манги Румико ТакахасиРанма ½», «Несносные пришельцы»), прародительница научно-фантастического сёдзё Мото Хагио ( «Мартовский лев») и голос атомной тени Кэйдзи НакадзаваБосоногий Гэн»).

🔘 Творец «Гандама» Ёсиюки Томино вошел в число новых участников Японской академии искусств.

🔘 Скончался художник и геймдизайнер Дзюн Тамани, который руководил разработкой видеоигр Princess Maker Q и Neon Genesis Evangelion: Ayanami Raising Project, создавал спецэффекты для «Ганбастер: Дотянись до неба! 2» и придумал дизайн оружия в легендарной JRPG-серии Dragon Quest.

🔘 В честь 40-летию «Трансформеров» компания, запустившая серию одноименных игрушек, сделала ролик в технике стоп-моушн «Мы не одни», где автоботы из различных линеек собираются в... пылесос:


🔘 1 апреля в парке Ghibli 60 детей смогут окунуться в атмосферу аниме Хаяо Миядзаки, приготовив рис, разогрев ванную и послушав лекцию Горо Миядзаки о строительстве дома. Мероприятие «Давайте поиграем в доме Сацуки и Мэй» приурочено к 20-летию Всемирной выставки в префектуре Айти.

🔘 На аниме-стриминге Crunchyroll вышла «Трапеция» — музыкальная история взросления от студии Clover WorksРок-тихоня!», «Ветролом»).

🔘 Фэнтези «Старик из деревни становится Святым мечом», о котором мы писали недавно, стартует 6 апреля.

🔘 Комедия «Пришелец Муму» обзавелась новым трейлером и датой премьеры: проект OLMМонолог фармацевта», «Летнее время») начнет выходить 9 апреля.

🔘 В честь годовщины официального YouTube-канала «Оботтямы» на нем покажут 164 эпизода культового пародийного сериала с английскими субтитрами (только до 31 марта).

🔘 Фанатская группа Jujutsu No Kaisen ищет спонсоров, чтобы переписать концовку «Магической битвы», начиная с 236 главы. Поклонники Гэгэ Акутами их яростно критикуют (даже предлагают воздействовать юридически).

Читать «Пламенная Альпийская роза» — классика с музыкой композитора Миядзаки

Сквозь огонь


Роман «Казуар» (Hikuidori), первый из исторического цикла «Отряд пожарных Усю» (Ushuboro Tobigumi) авторства Сёго Имамуры, экранизируют к зиме 2026-го. За производство взялась студия SynergySPСлишком милый кризис», «Сведенные кукушкой»), уже есть первый тизер. Плюс этой весной в журнале Weekly Shonen Champion выйдет манга-адаптация, проиллюстрированная Синобу Сэгути.


1770-е, величайший самурай-огнеборец Гэнго Мацунага по прозвищу Пожиратель огня оставляет службу в Эдо (нынешний Токио) и перебирается в княжество Синдзё, испытывающее острую нехватку ресурсов. Там, поддерживаемый женой Миюки, он решает восстановить развалившуюся пожарную команду. Несмотря на трудности и насмешки окружающих, подопечные Гэнго клянутся спасать каждую жизнь. Тем временем в Эдо вспыхивает серия загадочных пожаров, которые прозвали «лисьими огнями».

Читать «Выходной Господина Злодея» — ломтик жизни от той же студии

Повсюду тлеют пожары


С окном релиза определилось еще одно аниме о борьбе с огнем — «Пламенная бригада пожарных». Первый кур финального сезона стартует 4 апреля, а второй — в январе следующего года. Обжигающе-горячий опенинг High Flame исполняет японская рок-группа Queen Bee. Производством по-прежнему занимается студия David ProductionНевероятные приключения ДжоДжо: Каменный океан», «Нежить и Неудача»).


Боевое фэнтези сосредоточено на деятельности специальной пожарной бригады, которая противостоит загадочной угрозе самовозгорания людей. В третьем сезоне юный пирокинетик Синра Кусакабэ и его товарищи из спецотряда №8 продолжат борьбу с монстрами из организации «Белые капюшоны», столкнутся с предательством и встретят нового могущественного врага.

Читать Притча о конце света «Богиня с косичками»

Монстр — в кармане, рай — в шалаше


«Консьерж покемонов» вновь зовет провести отпуск на райском курорте. Творческий коллектив студии dwarfРилаккума и Каору», «Левша») во главе с режиссером Ику Огавой вернулись к обязанностям, чтобы подарить истосковавшимся по солнцу и неге зрителям магию кукольной анимации. Очаровательный сериал будет доступен на Netflix уже в сентябре (а до 9 марта первый сезон бесплатно показывают на официальном канале Pokemon).


Хару, уставшая от напряженной городской жизни, устраивается консьержкой на остров, куда покемоны приезжают, чтобы отдохнуть и развлечься. Проводя время с загадочным Псайдаком и беззаботными коллегами, девушка постепенно открывает истинные ценности жизни. В новом сезоне к обитателям тропической здравницы присоединятся Шинкс и Лаксрэй. Интервью с актрисой Нон (Сузу Урано из фильма «В этом уголке мира»), которая озвучивает главную героиню, можно почитать тут.

Читать Нервничаешь? Расслабься с «Консьержем покемонов»

И Гиппократ зарыдал


Сериала «Лазарь» хвастает новым трейлером и датой премьеры. Сай-фай от студии MAPPAМагическая битва», «Безумный азарт») выйдет в эфир на канале Adult Swim в блоке Toonami 5 апреля, а на следующий день его можно будет увидеть на платформе Max. Здесь можно ознакомиться с версией на английском языке, а тут — вспомнить, что было в предыдущем двухминутном фрагменте.


В утопическом будущем человечество наслаждается миром и процветанием благодаря чудодейственному препарату под названием Хапуна, разработанному нейробиологом Скиннером. Однако через три года доктор объявляет, что у лекарства есть смертельный побочный эффект. Чтобы раскрыть заговор и найти противоядие, правительство формирует специальную оперативную группу «Лазарь». За режиссуру отвечает Синъитиро ВатанабэКовбой Бибоп», «Дети на холме»), а за постановку боевых сцен — Чад Стахелски (франшиза «Джон Уик»). Протагониста Акселя озвучил Мамору Мияно (Эпсилон из «Плутона»), а Скиннера — Коити Ямадэра (Спайк Шпигель из «Ковбоя Бибопа»). Эти же роли на английском языке озвучивают Джек Стэнсбери (титульный охотник на драконов из «Рагны Багрового») и Дэвид Матранга (Усами из «Иллюзии рая»).

Читать «Самурай Чамплу» — культовый сериал Синъитиро Ватанабэ

100 лет одиночества


Полнометражный дебют Рюя Судзуки под названием «Безымянная жизнь» (Mumei no Jinsei) выйдет в японский прокат 16 мая. Режиссер на протяжении полутора лет единолично работал над всеми аспектами фильма, включая сценарий, дизайн персонажей и музыку. В 2020 году, во время пандемии, он начал самостоятельно изучать анимацию и вскоре добился успеха с короткометражным фильмом MAHOROBA, получившим множество наград на независимых отечественных кинофестивалях. Продюсером ленты выступает Кэндзи Иваидзава, известный по психотерапевтическому «ломтику жизни» «Онгаку: Наш звук».


Это история одинокого затравленного мальчика, стремящегося идти по стопам отца, чтобы стать айдолом. Бурная столетняя жизнь главного героя, которого с рождения и до смерти называли разными именами, включая уничижительные клички и сценические псевдонимы, показана на фоне социальных проблем. Каждая из десяти глав отличается художественным стилем и цветовой палитрой. Мальчика озвучивает рэпер ACE COOL.

Читать «Онгаку: Наш звук» — ода качественному юному безделью
Бонус: По случаю выхода в Японии на Blu-ray и DVD «Кота-призрака Андзу» постановщица Ёко Куно поделилась артами, эскизами и раскадровками в личном X-аккаунте. Черновой контент создавался за несколько месяцев до съемок, поэтому многие детали отличаются от финальной версии. Рекомендуем почитать обзор фильма и интервью с режиссерским дуэтом.

Отпуск по обмену (покемонами) и рис в доме Миядзаки: главные новости аниме за неделю

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о 70 отличных новинках 2024 года или как создавался маленький шедевр «Ван-Пис: Письмо от поклонника».
версия для печати

обсуждение >>
№ 5
Igor D.88   3.03.2025 - 13:03
Был ребенком мечтал о таких роботах. Сейчас дети намного счастливее с детства. читать далее>>
№ 4
Юля Наумова   2.03.2025 - 22:29
Уголок Ханзо, Вечерочек). Думаю, как и с любым аниме 1-3 серии надо посмотреть, чтобы решить точно, является ли оно смотрибельным для вас или нет). читать далее>>
№ 3
Мария_2191   2.03.2025 - 19:58
Недавно вроде читала на сайте про фэнтези «Старик из деревни становится Святым мечом», а тут уже не за горами и премьера. Не долго осталось, всего какой-то месяцок. читать далее>>
№ 2
alexkotov   2.03.2025 - 18:01
Отличное аниме, мне понравилось, именно потому что есть наследие Миядзаки. читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   2.03.2025 - 14:34
Конечно такая себе идея переписывать концовку не своего произведения. Надеюсь в Японии есть авторские права, как везде. Чуть что, сразу в суд. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
От рождественского чуда до чилийской мистики: новейшая кукольная анимация на все случаи жизни
Три кота, Тоторо и титан: милые зверушки из аниме, которые делают всё еще лучше
Мир кожи и меха: почему «Мобильный воин Гандам» — легендарное аниме
Обыкновенное чудо: второй сезон «Магической битвы» еще лучше первого (про «Атаку титанов» можно забыть)
Его тело — его дело: «Дороро» — ронинский эпос по классической истории «бога манги»
Карты и кости. «Безумный азарт: Близнецы» рассказывает о динамике власти
Поиск по меткам
CloverWorksDavid Productiondwarf studiosGhibliMAPPANetflixOLMSynergySPАнимацияанимеаниме-дайджестповседневностьсёдзёТрейлер
персоны
Гэгэ АкутамиСинъитиро ВатанабэКэндзи ИваидзаваЁко КуноГоро МиядзакиХаяо МиядзакиМамору МияноНонКацухиро ОтомоЧад СтахелскиЁсиюки ТоминоОсаму Тэдзука
фильмы
АкираАполлон: Дети на холмеАстробойБезумный азартБосоногий ГэнВ этом уголке мираВетроломГанбастер: Дотянись до неба!Голго-13Джон УикДоророИллюзия раяИх было одиннадцатьКовбой БибопКонсьерж покемоновКот-призрак АндзуЛазарьЛевша: Пилотный выпускЛетнее времяМагическая битваМартовский левМобильный воин ГандамМой сосед ТотороМонолог фармацевтаНевероятные приключения ДжоДжо: Каменный океанНежити не повезлоНесносные пришельцыОнгаку: Наш звукПламенный отрядПлутонПришелец МумуРагна БагровыйРанма 1/2Рилаккума и КаоруРок-тихоня!Сведённые кукушкойСлишком милый кризисСтарик из деревни становится Святым мечомТрансформерыТрапецияЩелкунчик Китаро

фотографии >>
Отпуск по обмену (покемонами) и рис в доме Миядзаки: главные новости аниме за неделю фотографии
Отпуск по обмену (покемонами) и рис в доме Миядзаки: главные новости аниме за неделю фотографии
Отпуск по обмену (покемонами) и рис в доме Миядзаки: главные новости аниме за неделю фотографии
Отпуск по обмену (покемонами) и рис в доме Миядзаки: главные новости аниме за неделю фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Сланов
1 марта ушёл из жизни актёр Владимир Сланов.
Тамара Семёнова
1 марта ушла из жизни актриса Тамара Семёнова.

День рождения >>

Владимир Борисов
Александр Горчилин
Ирина Губанова
Алина Ланина
Римма Маркова
Георгий Мартынюк
Геннадий Назаров
Нийоле Ожелите
Сергей Рост
Джули Боуэн
Йоханна Вокалек
Фернандо Колунга
Эдмунд Лоуи
Магдалена Мельцаж
Миранда Ричардсон
Кэтрин Уотерстон
все родившиеся 3 марта >>

Афиша кино >>

Бассейн
детектив, драма, экранизация
Франция, Италия, 1968
Бабушка на миллион
драма, комедия
Таиланд, 2024
В потерянных землях
боевик, приключения, фэнтези, экранизация
Германия, Канада, США, 2025
Универсальный язык
арт-хаус, драма, комедия, трагикомедия
Иран, Канада, 2024
Дорогая, я больше не перезвоню
комедия, научная фантастика, приключения
Россия, 2025
Заложница в собственном доме
детектив, триллер
США, 2024
Мой парень — принц
комедия, мелодрама, фэнтези
Бразилия, 2023
Один хороший день
комедия
Россия, 2025
Реинкарнация. Предсмертные муки
драма, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Роднина
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2025
Царевна-лягушка
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2025
Северный полюс
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен