Отпуск по обмену (покемонами) и рис в доме Миядзаки: главные новости аниме за неделю

Мангака в зале славы, пожарные прошлого и будущего, скандал вокруг «Магической битвы
»: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, об уютном
«Постапокалиптическом путешествии
» или 28 фильме
про «Детектива Конана
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 Сигэру Мидзуки
, летописца ёкаев
и создателя «Щелкунчика Китаро
», включили в Зал славы Премии Айснера — престижной комикс-награды в США. Ранее туда вошли только семь японцев: бог манги Осаму Тэдзука
(«Могучий Атом
», «Дороро
»), сёгун кровавых саг Кадзуо Коикэ
(«Голго-13
», «Госпожа Кровавый Снег
»), мастер меча и кисти Госэки Кодзима
(«Одинокий волк и детеныш
»), архитектор апокалипсиса Кацухиро Отомо
(«Акира
»), королева манги Румико Такахаси
(«Ранма ½
», «Несносные пришельцы
»), прародительница научно-фантастического сёдзё Мото Хагио
( «Мартовский лев
») и голос атомной тени Кэйдзи Накадзава
(«Босоногий Гэн
»).
🔘 Творец «Гандама
» Ёсиюки Томино
вошел в число новых участников Японской академии искусств.
🔘 Скончался художник и геймдизайнер Дзюн Тамани
, который руководил разработкой видеоигр Princess Maker Q и Neon Genesis Evangelion: Ayanami Raising Project
, создавал спецэффекты для «Ганбастер: Дотянись до неба! 2
» и придумал дизайн оружия в легендарной JRPG-серии Dragon Quest
.
🔘 В честь 40-летию «Трансформеров
» компания, запустившая серию одноименных игрушек, сделала ролик в технике стоп-моушн «Мы не одни
», где автоботы из различных линеек собираются в... пылесос:
🔘 1 апреля в парке Ghibli
60 детей смогут окунуться в атмосферу аниме Хаяо Миядзаки
, приготовив рис, разогрев ванную и послушав лекцию Горо Миядзаки
о строительстве дома. Мероприятие «Давайте поиграем в доме Сацуки и Мэй
» приурочено к 20-летию Всемирной выставки в префектуре Айти.
🔘 На аниме-стриминге Crunchyroll
вышла «Трапеция
» — музыкальная история взросления от студии Clover Works
(«Рок-тихоня!
», «Ветролом
»).
🔘 Фэнтези «Старик из деревни становится Святым мечом
», о котором мы писали недавно
, стартует 6 апреля.
🔘 Комедия «Пришелец Муму
» обзавелась новым трейлером
и датой премьеры: проект OLM
(«Монолог фармацевта
», «Летнее время
») начнет выходить 9 апреля.
🔘 В честь годовщины официального YouTube-канала «Оботтямы
» на нем покажут
164 эпизода культового пародийного сериала с английскими субтитрами (только до 31 марта).
🔘 Фанатская группа Jujutsu No Kaisen
ищет спонсоров, чтобы переписать концовку «Магической битвы
», начиная с 236 главы. Поклонники Гэгэ Акутами
их яростно критикуют (даже предлагают воздействовать юридически).
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«Пламенная Альпийская роза» — классика с музыкой композитора Миядзаки
Сквозь огонь
Роман «Казуар
» (Hikuidori), первый из исторического цикла «Отряд пожарных Усю
» (Ushuboro Tobigumi) авторства Сёго Имамуры
, экранизируют к зиме 2026-го. За производство взялась студия SynergySP
(«Слишком милый кризис
», «Сведенные кукушкой
»), уже есть первый тизер. Плюс этой весной в журнале Weekly Shonen Champion
выйдет манга-адаптация, проиллюстрированная Синобу Сэгути
.
1770-е, величайший самурай-огнеборец Гэнго Мацунага по прозвищу Пожиратель огня оставляет службу в Эдо (нынешний Токио) и перебирается в княжество
Синдзё, испытывающее острую нехватку ресурсов. Там, поддерживаемый женой Миюки, он решает восстановить развалившуюся пожарную команду. Несмотря на трудности и насмешки окружающих, подопечные Гэнго клянутся спасать каждую жизнь. Тем временем в Эдо вспыхивает серия загадочных пожаров, которые прозвали «лисьими огнями».
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«Выходной Господина Злодея» — ломтик жизни от той же студии
Повсюду тлеют пожары
С окном релиза определилось еще одно аниме о борьбе с огнем — «Пламенная бригада пожарных
». Первый кур финального сезона стартует 4 апреля, а второй
— в январе следующего года. Обжигающе-горячий опенинг High Flame
исполняет японская рок-группа Queen Bee
. Производством по-прежнему занимается студия David Production
(«Невероятные приключения ДжоДжо: Каменный океан
», «Нежить и Неудача
»).
Боевое фэнтези сосредоточено на деятельности специальной пожарной бригады, которая противостоит загадочной угрозе самовозгорания людей. В третьем сезоне юный пирокинетик Синра Кусакабэ и его товарищи из спецотряда №8 продолжат борьбу с монстрами из организации «Белые капюшоны», столкнутся с предательством и встретят нового могущественного врага.
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Притча о конце света «Богиня с косичками»
Монстр — в кармане, рай — в шалаше
«Консьерж покемонов
» вновь зовет провести отпуск на райском курорте. Творческий коллектив студии dwarf
(«Рилаккума и Каору
», «Левша
») во главе с режиссером Ику Огавой
вернулись к обязанностям, чтобы подарить истосковавшимся по солнцу и неге зрителям магию кукольной анимации. Очаровательный сериал будет доступен на Netflix
уже в сентябре (а до 9 марта первый сезон бесплатно показывают на официальном канале
Pokemon).
Хару
, уставшая от напряженной городской жизни, устраивается консьержкой на остров, куда покемоны приезжают, чтобы отдохнуть и развлечься. Проводя время с загадочным Псайдаком
и беззаботными коллегами, девушка постепенно открывает истинные ценности жизни. В новом сезоне к обитателям тропической здравницы присоединятся Шинкс
и Лаксрэй
. Интервью с актрисой Нон
(Сузу Урано из фильма «В этом уголке мира
»), которая озвучивает главную героиню, можно почитать тут
.
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Нервничаешь? Расслабься с «Консьержем покемонов»
И Гиппократ зарыдал
Сериала «Лазарь
» хвастает новым трейлером и датой премьеры. Сай-фай от студии MAPPA
(«Магическая битва
», «Безумный азарт
») выйдет в эфир на канале Adult Swim
в блоке Toonami
5 апреля, а на следующий день его можно будет увидеть на платформе Max
. Здесь
можно ознакомиться с версией на английском языке, а тут
— вспомнить, что было в предыдущем двухминутном фрагменте.
В утопическом будущем человечество наслаждается миром и процветанием благодаря чудодейственному препарату под названием Хапуна, разработанному нейробиологом Скиннером. Однако через три года доктор объявляет, что у лекарства есть смертельный побочный эффект. Чтобы раскрыть заговор и найти противоядие, правительство формирует специальную оперативную группу «Лазарь». За режиссуру отвечает Синъитиро Ватанабэ
(«Ковбой Бибоп
», «Дети на холме
»), а за постановку боевых сцен — Чад Стахелски
(франшиза «Джон Уик
»). Протагониста Акселя озвучил Мамору Мияно
(Эпсилон
из «Плутона
»), а Скиннера — Коити Ямадэра
(Спайк Шпигель
из «Ковбоя Бибопа
»). Эти же роли на английском языке озвучивают Джек Стэнсбери
(титульный охотник на драконов из «Рагны Багрового
») и Дэвид Матранга
(Усами
из «Иллюзии рая
»).
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«Самурай Чамплу» — культовый сериал Синъитиро Ватанабэ
100 лет одиночества
Полнометражный дебют Рюя Судзуки
под названием «Безымянная жизнь
» (Mumei no Jinsei) выйдет в японский прокат 16 мая. Режиссер на протяжении полутора лет единолично работал над всеми аспектами фильма, включая сценарий, дизайн персонажей и музыку. В 2020 году, во время пандемии, он начал самостоятельно изучать анимацию и вскоре добился успеха с короткометражным фильмом MAHOROBA
, получившим множество наград на независимых отечественных кинофестивалях. Продюсером ленты выступает Кэндзи Иваидзава
, известный по психотерапевтическому «ломтику жизни
» «Онгаку: Наш звук
».
Это история одинокого затравленного мальчика, стремящегося идти по стопам отца, чтобы стать айдолом. Бурная столетняя жизнь главного героя, которого с рождения и до смерти называли разными именами, включая уничижительные клички и сценические псевдонимы, показана на фоне социальных проблем. Каждая из десяти глав отличается художественным стилем и цветовой палитрой. Мальчика озвучивает рэпер ACE COOL
.
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«Онгаку: Наш звук» — ода качественному юному безделью
Бонус:
По случаю выхода в Японии на Blu-ray и DVD «Кота-призрака Андзу
» постановщица Ёко Куно
поделилась артами, эскизами и раскадровками в личном X-аккаунте. Черновой контент создавался за несколько месяцев до съемок, поэтому многие детали отличаются от финальной версии. Рекомендуем почитать обзор фильма
и интервью с режиссерским дуэтом
.
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