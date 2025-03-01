Премьера мелодрамы «Круги на воде» с Бухаровым, Колгановой и Носиком состоится в начале весны

Максима Демченко сценарий заинтересовал «тем, что здесь конфликт между добром и злом очень ярко выражен, и это противостояние возникает в первой же серии. Как правило, история героини рассказывается долго, обстоятельно, а тут мы сразу берем быка за рога. Пожалуй, это первый подобный проект в моей фильмографии. И такое резкое отчаянное конфликтное взаимодействие очень увлекло меня сначала в сценарном варианте, а затем было очень интересно это реализовывать. При этом персонажи циничные, в плохом смысле слова современные, в какой-то момент перерождаются, а персонажи положительные допускают ошибки и совершают неправильные действия. То есть эта история не написана двумя красками – черной и белой, в этих персонажах есть глубина и есть поле для исследования, каждый из них пытается добиться своей правды. И в этом проекте мне очень повезло с актерским составом, потому что я встретился на площадке с настоящими профессионалами: Сергей Юшкевич, Татьяна Колганова, Александр Бухаров – это наши мастодонты, замечательные многогранные опытные артисты. А с другой стороны – артисты молодого поколения: Саша Хромова, главная героиня, Андрей Грызлов, Глеб Бочков, Илья Ильиных, с которым я работал в фильме "Перекати поле" и в "Тайнах следствия", и моя муза Юлия Кудояр, которую я уже много лет снимаю в своих проектах. И этот сплав молодости и опыта выковал эту историю. Историю, в которой в какой-то момент кажется, что зло уже невозможно одолеть никак, но все равно побеждает любовь. Потому что любовь правит миром».
По сюжету Рая (Хромова) вынуждена оставить медицинское училище и пойти работать в клининговую компанию, чтобы оплатить дорогостоящую операцию больному отцу Андрею Ветрову (Бухаров). Однажды, во время уборки шикарных апартаментов, Рая знакомится с хозяином квартиры, представителем золотой молодежи Павлом Ольховским (Грызлов). Молодые люди влюбляются друг в друга. Но мать Павла, хозяйка бизнес-империи Инга (Колганова), категорически против отношений сына с простой уборщицей: она мечтает женить его на дочери своего главного конкурента Евгения Соколова (Носик). Вместе с юристом фирмы Виктором Даниловым (Юшкевич) Инга придумывает план, как избавиться от девушки.
«Круги на воде». ТВ-ролик
«Поначалу мне казалось, что наш сериал будет легкой, воздушной, акварельной историей про любовь. Но, прочитав сценарий целиком, я увидела, что передо мной история очень тяжелой человеческой судьбы с множеством ломающих событий. И поняла, что сыграть персонажа с такими разными пластами взросления, найти эти изменения и внутренний рост – это актерский вызов для меня. Моя героиня Рая – очень светлый, нежный, чувственный, добрый персонаж. Мы с ней не очень похожи, для меня эта роль была на сопротивление, потому что во всех ситуациях мне хотелось отреагировать так, как я бы это сделала, в своей органике, в своих чувствах. Мне все время хотелось ее защитить, добавить стержень, сарказм. Но Рая другая, ее сила в доброте, в любви, она покоряет своей искренностью и открытой душой», — рассказала Александра Хромова.
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