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Катя Волк, Константин Захаров, Елена Штарова и Антон Даниленко услышали «Эхо прошлого»

1 марта
2025 год

Новости кино >>
1 марта 2025
Катя Волк, Константин Захаров, Елена Штарова и Антон Даниленко сыграли главные роли в четырехсерийной мелодраме Сергея Щербина «Эхо прошлого», сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Катя Волк, Константин Захаров, Елена Штарова и Антон Даниленко услышали «Эхо прошлого»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету талантливый врач Александра Смоленская переживает странную смерть своего пациента. В ходе расследования выясняется, что муж ей изменяет, а подруга пытается занять ее место в больнице. Она теряет семью, работу, оказывается в смертельной опасности. Единственным, кому Саша может довериться, оказывается Павел — капитан полиции, который ведет расследование.

«Моя героиня Александра — практикующий врач, открыла лабораторию для собственных исследований, пишет диссертацию, занимается воспитанием сына с любимым мужем. Даже смерть пациента не сбила ее с цели. Но вот предательства такие женщины прощать не умеют. И в этом я полностью ее поддерживаю. Во время работы над персонажем я много искала, где произошел "слом", где находится та или иная "точка невозврата", после которой героиня больше не верит и не ждет. Смотреть наш сериал "Эхо прошлого" стоит, чтобы увидеть, с каким достоинством может выйти женщина из двойного предательства — предательства мужа и своей лучшей подруги», — говорит Катя Волк.
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№ 5
Angelika77   4.03.2025 - 20:19
... Да в телике и не такое возможно, уж поверьте. Там могут намудрить такого, что на голову не наденешь, в реальной жизни вряд ли бы произошло такое. читать далее>>
№ 4
ДаринаКароль   3.03.2025 - 20:30
Профессия точно не для слабых людей, я б наверное не выдержала, если бы узнала, что от моих рук умер пациент. А тут прям такая трагедия у главной героини, всё к одному. Как она ещё руки на себя не наложила. читать далее>>
№ 3
Igor D.88   3.03.2025 - 12:45
В реальной жизни хирурги переживают смерть своих пациентов. Наверное у каждого по-своему. читать далее>>
№ 2
Мария_2191   2.03.2025 - 19:54
Да уж, пережить предательство могут только сильные люди. А здесь и подруга подставляет, и муж-изменщик, всё один к одному. Да ещё и в смерти пациентки обвиняют. читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   2.03.2025 - 14:27
Только в этом сериале при расследовании смерти пациента, можно узнать об измене мужа)) Как им удается соединить разные вещи. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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Катя Волк, Константин Захаров, Елена Штарова и Антон Даниленко услышали «Эхо прошлого» фотографии
Катя Волк, Константин Захаров, Елена Штарова и Антон Даниленко услышали «Эхо прошлого» фотографии
Катя Волк, Константин Захаров, Елена Штарова и Антон Даниленко услышали «Эхо прошлого» фотографии
Катя Волк, Константин Захаров, Елена Штарова и Антон Даниленко услышали «Эхо прошлого» фотографии
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