Катя Волк, Константин Захаров, Елена Штарова и Антон Даниленко услышали «Эхо прошлого»

По сюжету талантливый врач Александра Смоленская переживает странную смерть своего пациента. В ходе расследования выясняется, что муж ей изменяет, а подруга пытается занять ее место в больнице. Она теряет семью, работу, оказывается в смертельной опасности. Единственным, кому Саша может довериться, оказывается Павел — капитан полиции, который ведет расследование.
«Моя героиня Александра — практикующий врач, открыла лабораторию для собственных исследований, пишет диссертацию, занимается воспитанием сына с любимым мужем. Даже смерть пациента не сбила ее с цели. Но вот предательства такие женщины прощать не умеют. И в этом я полностью ее поддерживаю. Во время работы над персонажем я много искала, где произошел "слом", где находится та или иная "точка невозврата", после которой героиня больше не верит и не ждет. Смотреть наш сериал "Эхо прошлого" стоит, чтобы увидеть, с каким достоинством может выйти женщина из двойного предательства — предательства мужа и своей лучшей подруги», — говорит Катя Волк.
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