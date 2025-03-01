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Объявлены лауреаты 50-й премии «Сезар»

1 марта
2025 год

Новости кино >>
1 марта 2025
«Эмилия Перес» Жака Одиара стала триумфатором юбилейной — 50-й — церемонии вручения премии «Сезар». Мюзикл был удостоен семи наград — его назвали фильмом года и отметили за режиссуру, адаптацию, музыку, операторскую работу, звук и визуальные спецэффекты. С полным списком лауреатов можно ознакомиться на сайте Французской киноакадемии.

Объявлены лауреаты 50-й премии «Сезар»
фото: 20minutes.fr

Четыре статуэтки вручили «Истории Сулеймана» — за актрису второго плана (Нина Мерисс), многообещающего актера (Абу Сангаре), оригинальный сценарий и монтаж. У «Графа Монте-Кристо» награды за костюмы и декорации. Лучшей актрисой признана Афсия Эрзи, сыгравшая в ленте «Борго», а актером — Карим Леклу за роль в «Романе о Джиме». Ален Шаба за образ, созданный в «Разбитых сердцах», отмечен призом в категории «Лучший актер второго плана».

Звания лучшего дебютного фильма удостоена лента «Черт возьми!». Работе Луиз Курвуазье также досталась премия за многообещающую актрису (Майвенн Бартелеми). Среди зарубежных картин победила «Зона интересов» Джонатана Глейзера, а среди мультфильмов — «Поток». Почетные «Сезары» были вручены Джулии Робертс и Коста-Гаврасу.
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обсуждение >>
№ 7
Angelika77   4.03.2025 - 20:20
Ну хоть "Сезара" "Эмилия Перес" получила, Оскар всё-таки достался ожидаемой "Аноре". читать далее>>
№ 6
ДаринаКароль   3.03.2025 - 20:34
Считаю, что Джулия Робертс полноправно заслужила своего "Сезара" за большие достижения в кинематографе. Пора было давно уже вручить награду, всё-таки у Клуни и Бланшет она была давно. читать далее>>
№ 5
Igor D.88   3.03.2025 - 12:50
... еще в прошлом году собирался смотреть Графа с Нине, так и не собрался. читать далее>>
№ 4
alexkotov   2.03.2025 - 21:16
... У меня двоякое чувство. Сюжет понравился. Но не понравилась графика, правда, не вся. Такое ощущение что животных и природу рисовали в разных городах, не общаясь. Насколько хорошо отрисована природа,... читать далее>>
№ 3
Юля Наумова   2.03.2025 - 21:13
Мультфильм «Поток» это уникальное произведение, в котором гораздо больше смысла, чем кажется на первый взгляд. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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Граф Монте-КристоЗона интересовИстория СулейманаПотокРазбитые сердцаРоман о ДжимеЧёрт возьми!Эмилия Перес

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Объявлены лауреаты 50-й премии «Сезар» фотографии
Объявлены лауреаты 50-й премии «Сезар» фотографии
Объявлены лауреаты 50-й премии «Сезар» фотографии
Объявлены лауреаты 50-й премии «Сезар» фотографии
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