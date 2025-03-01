Объявлены лауреаты 50-й премии «Сезар»

«Эмилия Перес
» Жака Одиара
стала триумфатором юбилейной — 50-й — церемонии вручения премии «Сезар». Мюзикл был удостоен семи наград — его назвали фильмом года и отметили за режиссуру, адаптацию, музыку, операторскую работу, звук и визуальные спецэффекты. С полным списком лауреатов можно ознакомиться на сайте
Французской киноакадемии.
Четыре статуэтки вручили «Истории Сулеймана
» — за актрису второго плана (Нина Мерисс
), многообещающего актера (Абу Сангаре
), оригинальный сценарий и монтаж. У «Графа Монте-Кристо
» награды за костюмы и декорации. Лучшей актрисой признана Афсия Эрзи
, сыгравшая в ленте «Борго
», а актером — Карим Леклу
за роль в «Романе о Джиме
». Ален Шаба
за образ, созданный в «Разбитых сердцах
», отмечен призом в категории «Лучший актер второго плана».
Звания лучшего дебютного фильма удостоена лента «Черт возьми!
». Работе Луиз Курвуазье
также досталась премия за многообещающую актрису (Майвенн Бартелеми
). Среди зарубежных картин победила «Зона интересов
» Джонатана Глейзера, а среди мультфильмов — «Поток
». Почетные «Сезары» были вручены Джулии Робертс
и Коста-Гаврасу
.
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