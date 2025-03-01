«Мадам Паутина» признана худшим фильмом 2024 года

По сложившейся традиции незадолго до вручения «Оскара» объявили лауреатов «Золотой малины». Худшим фильмом 2024 года признана «Мадам Паутина
». Кинокомиксу также достались награды за исполнительницу титульной роли Дакоту Джонсон
и сценарий. Полный список «победителей» опубликован на сайте
45-й анти-премии.
«Мегалополис
» Фрэнсиса Форда Копполы
отметили за плохую постановку. Великий режиссер поблагодарил в соцсетях всех причастных к голосованию: «Я в восторге от того, что "Мегалополис" получил премию "Золотая малина". Он был номинирован на "Худший сценарий", "Худшего режиссера" и "Худший фильм". В этом падшем мире, где искусству выставляют баллы так, словно это рестлинг, я выбираю не следовать тем дурацким правилам, что установила индустрия. Она боится рисков и, несмотря на огромное количество молодых талантов, неспособна создавать то, что будет актуально даже полвека спустя».
Джону Войту
, сыгравшему в «Мегалополисе», «Незнакомцах
», «Рейгане
» и «Стране теней
», вручили приз в категории «Худший актер второго плана». По две статуэтки оказалось у «Джокера: Безумия на двоих
» и комедии «Без глазури
». У первой картины награды в номинациях «Худший ремейк, сиквел или рип-офф» и «Худшее экранное комбо» (Хоакин Феникс
и Леди Гага
), а у второй — за мужскую роль (Джерри Сайнфелд
) и актрису второго плана (Эми Шумер)
. Приза за восстановление репутации удостоена Памела Андерсон
.
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