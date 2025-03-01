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«Мадам Паутина» признана худшим фильмом 2024 года

1 марта
2025 год

Новости кино >>
1 марта 2025
По сложившейся традиции незадолго до вручения «Оскара» объявили лауреатов «Золотой малины». Худшим фильмом 2024 года признана «Мадам Паутина». Кинокомиксу также достались награды за исполнительницу титульной роли Дакоту Джонсон и сценарий. Полный список «победителей» опубликован на сайте 45-й анти-премии.

«Мадам Паутина» признана худшим фильмом 2024 года
фото: razzies.com

«Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы отметили за плохую постановку. Великий режиссер поблагодарил в соцсетях всех причастных к голосованию: «Я в восторге от того, что "Мегалополис" получил премию "Золотая малина". Он был номинирован на "Худший сценарий", "Худшего режиссера" и "Худший фильм". В этом падшем мире, где искусству выставляют баллы так, словно это рестлинг, я выбираю не следовать тем дурацким правилам, что установила индустрия. Она боится рисков и, несмотря на огромное количество молодых талантов, неспособна создавать то, что будет актуально даже полвека спустя».

Джону Войту, сыгравшему в «Мегалополисе», «Незнакомцах», «Рейгане» и «Стране теней», вручили приз в категории «Худший актер второго плана». По две статуэтки оказалось у «Джокера: Безумия на двоих» и комедии «Без глазури». У первой картины награды в номинациях «Худший ремейк, сиквел или рип-офф» и «Худшее экранное комбо» (Хоакин Феникс и Леди Гага), а у второй — за мужскую роль (Джерри Сайнфелд) и актрису второго плана (Эми Шумер). Приза за восстановление репутации удостоена Памела Андерсон.
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№ 6
Киноман1985   4.03.2025 - 13:55
Надо считать все кино выпускаемое за год. Начинайте с любительского кино.))) Мадам Паутина в таком случае покажется мировым шедевром. читать далее>>
№ 5
Юля Наумова   2.03.2025 - 21:25
Кино конечно так себе, но как дополнительная история из вселенной Человека паука посмотреть можно:) читать далее>>
№ 4
alexkotov   2.03.2025 - 21:24
Не знаю какая она там мадам Паутина, но в 50 оттенков смотрелась хорошо)) читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   2.03.2025 - 14:30
Прикольная номинация, посмеяться и все равно получить красивую награду. читать далее>>
№ 2
Билли Бонс (Екатеринбург)   2.03.2025 - 07:56
Организаторы "Малины", включая в номинанты такого киномонстра как Коппола, просто интерес к премии поднимают,хехе. В свое время они выдвигали на премию "Сияние" Кубрика, "Лицо... читать далее>>
Всего сообщений: 6
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