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Фильм-притча «Ветер» победил в конкурсе российских дебютов фестиваля «Дух огня»

10 марта
2025 год

Новости кино >>
10 марта 2025
9 марта в Ханты-Мансийске подвели итоги XXIII фестиваля кинодебютов «Дух огня». Приз «Золотая тайга» за лучший отечественный дебют получила лента «Ветер» — дебютный режиссерский проект продюсера Сергея Члиянца, поставленный по сценарию Петра Луцика и Алексея Саморядова. Актер Олег Васильков, воплотивший на экране одного из героев «Ветра», простого хуторянина Сергея Волкова, удостоен приза имени Александра Абдулова за лучшую мужскую роль.

Кадр из фильма Убить монгольскую лошадь

Лучшим иностранным дебютом в этом году стал драма «Убить монгольскую лошадь» (реж. Сяосюань Цзян). В центре сюжета международного проекта находится фермер Саина, дивущий недалеко от границы Монголии и Китая. Днем он занимается хозяйством и ухаживает за своими лошадьми, а вечером выходит на арену цирка и показывает сложные трюки. Никто из зрителей его представлений и не догадывается, что жизнь Саины уже давно катится под откос. Также призами «Духа огня» удостоились мелодрама Али Бехрада «Тегеран, каким вы его еще не видели» и колумбийский фильм «Семя пустыни». Спецприз жюри ушел создателям фильма «Тигриный пруд» (реж. Натеш Хегде).

Приз зрительских симпатий в российском конкурсе дебютов достался картине «Наступит лето» Кирилла Султанова — криминальная драма с Марком Эйдельштейном, заигрывающая с эстетикой фильмов-нуар. Также фильм получил награду за лучшую работу с музыкой, специальное упоминание жюри и приз президента фестиваля «Дух огня» Эмира Кустурицы. Лучшим оператором признана Мария Фалилеева, актрисой — Дарья Алыпова (обе работали на фильме «Северная станция»). В программе короткометражных дебютов особенно отмечены синефильский фильм Дениса Виленкина «Мужчина, который мне нравится» и герметичная драма «Такой именно день» Клавдии Коршуновой — история 43-летней Лены (Ольга Ломоносова), застрявшей в машине посередь заваленной снегом российской провинции.

Приз Фонда «Росконгресс» за сохранение традиционных духовных ценностей получил фильм «Граждане крыши» — оптимистичная лента из Казахстана, рассказывающая о дружбе бездомного и подростка с расстройством аутистического спектра. В номинации «Фильм в работе» победил проект режиссера Артема Тумакова «А как правильно?». Портал Кино-Театр.Ру поддержал спецпризом работу Антона Мамыкина «Космос засыпает».
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обсуждение >>
№ 4
Angelika77   12.03.2025 - 21:48
Надо хоть посмотреть притчу, раз так нахваливают. Тем более я люблю фильмы с лошадьми, в них половина всех заслуг перекладывается на плечи животных. читать далее>>
№ 3
Ксюша Микс   10.03.2025 - 18:41
Это событие дает возможность не только встретиться с известными актерами, но и чему-то у них научиться. читать далее>>
№ 2
ЛинаМисс   10.03.2025 - 18:38
Это самый хороший дом для кинематографа. Потому что рынок работает по другим законам. “Дух огня” — это настоящий фестиваль». читать далее>>
№ 1
Igor D.88   10.03.2025 - 15:38
Короткометражки может ничего, вот по драмам победительницам сложный вопрос. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Дарья АлыповаОлег ВасильковДенис ВиленкинКлавдия КоршуноваЭмир КустурицаОльга ЛомоносоваПетр ЛуцикАнтон МамыкинАлексей СаморядовКирилл СултановМария ФалилееваСергей ЧлиянцМарк Эйдельштейн
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ВетерГраждане крышиМужчина, который мне нравитсяНаступит летоТакой именно день

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