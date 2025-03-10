Фильм-притча «Ветер» победил в конкурсе российских дебютов фестиваля «Дух огня»

9 марта в Ханты-Мансийске подвели итоги XXIII фестиваля кинодебютов «Дух огня». Приз «Золотая тайга» за лучший отечественный дебют получила лента «Ветер
» — дебютный режиссерский проект продюсера Сергея Члиянца
, поставленный по сценарию Петра Луцика
и Алексея Саморядова
. Актер Олег Васильков
, воплотивший на экране одного из героев «Ветра», простого хуторянина Сергея Волкова, удостоен приза имени Александра Абдулова за лучшую мужскую роль.
Лучшим иностранным дебютом в этом году стал драма «Убить монгольскую лошадь»
(реж. Сяосюань Цзян
). В центре сюжета международного проекта находится фермер Саина, дивущий недалеко от границы Монголии и Китая. Днем он занимается хозяйством и ухаживает за своими лошадьми, а вечером выходит на арену цирка и показывает сложные трюки. Никто из зрителей его представлений и не догадывается, что жизнь Саины уже давно катится под откос. Также призами «Духа огня» удостоились мелодрама Али Бехрада
«Тегеран, каким вы его еще не видели
» и колумбийский фильм «Семя пустыни»
. Спецприз жюри ушел создателям фильма «Тигриный пруд»
(реж. Натеш Хегде
).
Приз зрительских симпатий в российском конкурсе дебютов достался картине «Наступит лето
» Кирилла Султанова
— криминальная драма с Марком Эйдельштейном
, заигрывающая с эстетикой фильмов-нуар. Также фильм получил награду за лучшую работу с музыкой, специальное упоминание жюри и приз президента фестиваля «Дух огня» Эмира Кустурицы
. Лучшим оператором признана Мария Фалилеева
, актрисой — Дарья Алыпова
(обе работали на фильме «Северная станция»
). В программе короткометражных дебютов особенно отмечены синефильский фильм Дениса Виленкина
«Мужчина, который мне нравится
» и герметичная драма «Такой именно день
» Клавдии Коршуновой
— история 43-летней Лены (Ольга Ломоносова
), застрявшей в машине посередь заваленной снегом российской провинции.
Приз Фонда «Росконгресс» за сохранение традиционных духовных ценностей получил фильм «Граждане крыши
» — оптимистичная лента из Казахстана, рассказывающая о дружбе бездомного и подростка с расстройством аутистического спектра. В номинации «Фильм в работе» победил проект режиссера Артема Тумакова «А как правильно?»
. Портал Кино-Театр.Ру поддержал спецпризом работу Антона Мамыкина «Космос засыпает»
.
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