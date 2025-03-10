Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В Москве покажут документальное кино о Красноярском крае

10 марта
2025 год

Новости кино >>
10 марта 2025
В Москве с 12 по 14 марта пройдут «Дни документального кино Красноярского края». Показы состоятся во Всероссийском государственном институте кинематографии им. С. А. Герасимова и лектории Русского географического общества. Событие приурочено к 90-летию «Енисей кино», сообщает пресс-служба учреждения.

В Москве покажут документальное кино о Красноярском крае
фото: пресс-служба «Енисей кино»

Столичным зрителям покажут картину «Благословите Андрея!» режиссера Николая Бема. Сюжет развивается вокруг старовера Андрея, который вернулся на Родину с Аляски, чтобы писать иконы. Также в программе — показ фильма «Выбор», совместного проекта красноярского режиссера Александра Калашникова и знаменитого русского писателя, поэта, биолога и охотника Михаила Тарковского, который выступил не только автором сценария, но и сорежиссером картины. В декорациях таежной сибирской природы на примере главного героя промысловика Геннадия Соловьева режиссеры раскрывают тему жизненного выбора.

Кроме того, зрителей ждет показ киножурнала «Енисейский меридиан», в котором представлены работы съемочной группы отдела кинолетописи «Енисей кино». Сюжеты отображают уникальность природы, событий, явлений, технологий и главного богатства территории – ее жителей. Для гостей также будут организованы творческие встречи с режиссерами картин. Расписание показов доступно на сайте «Енисей кино».
версия для печати

обсуждение >>
№ 8
Киноман1985   17.03.2025 - 17:20
обязательно нужно поискать. обожаю документальные фильмы тем более о чем-то интересном, пусть познавательного будет мало. читать далее>>
№ 7
Андрей (Омск)   15.03.2025 - 16:05
Чудесный край, с красивейшей природой, кто был, тот видел. Таких фильмов должно быть много, и не только про Красноярский край. читать далее>>
№ 6
Никита Е. Никитин   14.03.2025 - 21:28
... Ну сначала в Москве, потом по всей России. Логично же. читать далее>>
№ 5
Никита Е. Никитин   14.03.2025 - 21:27
... Не у всех есть возможность, во-первых читать далее>>
№ 4
Yanina Sokolova   13.03.2025 - 20:55
Лучше Красноярский край увидеть вживую, чем на экранах. Так все прелести и достопримечательности не запомнить, не прочувствовать на себе. читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
персоны
Николай Бем

фотографии >>
В Москве покажут документальное кино о Красноярском крае фотографии
В Москве покажут документальное кино о Красноярском крае фотографии
В Москве покажут документальное кино о Красноярском крае фотографии
В Москве покажут документальное кино о Красноярском крае фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Антонов
18 сентября ушёл из жизни актёр Александр Антонов.

День рождения >>

Карина Андоленко
Юрий Грубник
Александр Гундарев
Михаил Гуро
Антон Денисенко
Эльдар Калимулин
Елена Караджова
Гани Кулжанов
Александр Павельев
Сабина Азема
Азия Ардженто
Мун Бладгуд
Бетси Брэнтли
София Лорен
Йонас Най
Сэмми Ханратти
все родившиеся 20 сентября >>

Афиша кино >>

Ночи Кабирии
драма
Италия, Франция, 1957
Тогда. Сейчас. Потом
драма, экранизация
США, 2024
Альтер
боевик, драма, научная фантастика
Канада, 2025
Ангелы не жужжат
сатирическая драма
Россия, 2024
В плену страха
драма, научная фантастика, триллер
Нидерланды, 2025
Долгая прогулка
триллер, экранизация
США, 2025
Клёвый уlove
романтическая комедия
Россия, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Пункт назначения: Смертельная игра
триллер, фильм ужасов
Новая Зеландия, Парагвай, 2025
Те ещё каникулы или отпуск на все сто
комедия
Испания, 2023
Лондон на проводе
боевик, комедия
США, ЮАР, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен