В Москве покажут документальное кино о Красноярском крае

В Москве с 12 по 14 марта пройдут «Дни документального кино Красноярского края». Показы состоятся во Всероссийском государственном институте кинематографии им. С. А. Герасимова и лектории Русского географического общества. Событие приурочено к 90-летию «Енисей кино», сообщает пресс-служба учреждения.
фото: пресс-служба «Енисей кино»
Столичным зрителям покажут картину «Благословите Андрея!» режиссера Николая Бема. Сюжет развивается вокруг старовера Андрея, который вернулся на Родину с Аляски, чтобы писать иконы. Также в программе — показ фильма «Выбор», совместного проекта красноярского режиссера Александра Калашникова и знаменитого русского писателя, поэта, биолога и охотника Михаила Тарковского, который выступил не только автором сценария, но и сорежиссером картины. В декорациях таежной сибирской природы на примере главного героя промысловика Геннадия Соловьева режиссеры раскрывают тему жизненного выбора.
Кроме того, зрителей ждет показ киножурнала «Енисейский меридиан», в котором представлены работы съемочной группы отдела кинолетописи «Енисей кино». Сюжеты отображают уникальность природы, событий, явлений, технологий и главного богатства территории – ее жителей. Для гостей также будут организованы творческие встречи с режиссерами картин. Расписание показов доступно на сайте «Енисей кино».
