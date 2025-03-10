Фестиваль «Зеркало» объявил даты проведения

XIX Международный кинофестиваль «Зеркало. Философия Тарковского» пройдет с 26 июня по 1 июля. Подать заявку на участие в конкурсной программе можно на официальном сайте. Прием работ открыт до 15 мая включительно, сообщает пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба смотра
Фестиваль представит премьеры иностранных фильмов, программы российского кино – полнометражного и короткометражного, документальную секцию, ретроспективы и спецпрограммы. Церемония открытия традиционно пройдет в родном городе Андрея Тарковского — Юрьевце, которому в этом году исполняется 800 лет.
В основной конкурсной программе представлены международные кинопроекты, участвовавшие и отмеченные призами мировых кинофестивалей, и премьеры российских картин. Ивановские зрители и гости фестиваля смогут первыми увидеть их в рамках смотра. Традиционная секция «Свои» состоит из самых заметных отечественных фильмов-победителей российских киносмотров, так же как и программа «Свои. Короткий метр». Победителей в обеих программах выберут зрители путем голосования на показах. Лучших в основной конкурсной программе определят члены международного жюри.
«Зеркало» — зрительский фестиваль: попасть на показы можно бесплатно, по регистрации на сайте, которая откроется за неделю до смотра. Помимо конкурсной программы, зрителей ждут спецсобытия и обширная внеконкурсная секция. Основной площадкой смотра остается кинотеатр Лодзь в городе Иваново, показы также пройдут в малых городах Ивановской области: Шуе, Кохме, Кинешме и других.
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