Фестиваль «Зеркало» объявил даты проведения

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Интервью

«Тематика 8 марта позволила нам уйти в более мягкую форму»: Максим Ткаченко и Андрей Шелков о возвращении на экраны героев «Нашей Russia»

Продюсеры и авторы сценария праздничного фильма – о музыкальных номерах, ностальгии и аудитории, которую может привлечь проект