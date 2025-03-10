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Владимир Епифанцев возьмет в напарники искусственный интеллект

10 марта
2025 год

Новости кино >>
10 марта 2025
В Санкт-Петербурге стартовали 20-серийного комедийного проекта ТНТ «Нейровася». В центре истории — полицейский старой школы и его неожиданный напарник — искусственный интеллект. Главную роль играет Владимир Епифанцев, сообщает пресс-служба телеканала.

Владимир Епифанцев возьмет в напарники искусственный интеллект
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

История рассказывает о Васе (Владимир Епифанцев), брутальном русском менте, который живет по своим понятиями и не признает технологии. Однако судьба сводит его с искусственным интеллектом svt 1.9, или просто Светой (Дарья Блохина). Вася пытается избавиться от навязанного «напарника», но со временем понимает, что Света не только помогает ему раскрывать преступления, но и дает шанс разобраться в собственной жизни. Каждую серию эта необычная парочка расследует новое дело, сталкиваясь с курьезами, конфликтами и неожиданными открытиями.

«Вася — это настоящий зверь. Он честный, он упрямый, он иногда невыносимый, но у него есть главное — совесть и принципы. И вот к нему в напарники присылают искусственный интеллект. Это что вообще такое?! Вася пытается воевать с этой штукой, но в итоге понимает, что она, зараза, умная! Это история про столкновение эпох и мировоззрений, но в очень смешной и живой форме», — говорит Владимир Епифанцев.

Режиссером проекта выступает Георгий Даниелянц. За визуальное решение отвечает оператор Максим Молчанов. Производственный процесс курируют продюсеры Елена Геладзе и Александр Гресь. В сериале также играют Анастасия Панина, Светлана Камынина, Михаил Тарабукин и другие.

Владимир Епифанцев возьмет в напарники искусственный интеллект
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

«Мне всегда нравились истории, где герой сталкивается не просто с проблемой, а с тем, что не вписывается в его картину мира. Вася — ретроград, которому чуждо проявление излишних чувств. Света — новейшая разработка, которая учится понимать людей. Их симбиоз это не просто комедия, а попытка разобраться, что делает нас людьми. Зрителя ждет не только юмор, но и моменты искренности, которые цепляют за живое», — добавляет Георгий Даниелянц.

Производством проекта занимается компания «ПЕНЗФИЛЬММАШ» совместно с «ЛЕЙЗИ ДОГ ПРОДАКШН» («Lazy Dog Production»).
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