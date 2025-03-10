«Я так никогда не делаю»: Елизавета Боярская мстит неверному мужу в трейлере сериала «Опасная близость»

По сюжету Анна (Елизавета Боярская) — успешный пластический хирург и руководитель клиники, в чьем выверенном мире идеальных людей нет места чужим ошибкам и слабостям. Но все меняется в один вечер, когда муж Анны (Артур Бесчастный) попадает в аварию с молодой любовницей, популярной певицей Женей. ДТП уносит одну человеческую жизнь и неожиданным образом переплетает судьбы водителей и пассажиров. А сама Анна, столкнувшись с изменой, выбирает разрушительный путь мести, который приведет к непредсказуемым последствиям.
«Мне кажется, сложно жить с идеальным человеком. А Анна хотела быть идеальной. Слишком много, может быть, в ее характере было безупречности, бескомпромиссности, командирских ноток. И в какой-то момент из ее отношений с близкими ушло тепло, внимание, нежность, они стали немножко искусственными. За красивой, безупречной картинкой расцветало непонимание и безразличие. Может быть, в какой-то момент профессия и работа стали главными, и, наверное, Анна сама в этом виновата», — делится Елизавета Боярская.
Режиссер Иван Китаев («Бывшие», «Открытый брак») не в первый раз обращается к темам измен, человеческой слабости и отношений на грани краха. «Зачастую в попытке уберечь себя и вытеснить боль люди прибегают ко лжи — и близким, и самим себе. А ложь имеет свойство множиться, люди к ней привыкают, тонут в своих иллюзиях. Солгать в очередной раз, манипулировать близким человеком, даже подставить его — все это становится обычным делом. Человеку кажется, что он делает это во благо ближнего. А это уже опасно, и может привести к непоправимым, разрушительным последствиям», — комментирует Иван Китаев.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START
Муж Анны, Виктор, не просто становится участником аварии, он попадает в аварию вместе с молодой любовницей, отношения с которой долго скрывал от жены. По словам Артура Бесчастного, сыгравшего Виктора, этот сериал может стать своего рода напоминанием о том, как важно остановиться, пойти на честный разговор и прийти к пониманию: «О чем проект для меня? О любви. А еще о прощении, близости, ошибках и преодолении трудностей». Вместе с Елизаветой Боярской и Артуром Бесчастным в «Опасной близости» снялись Артем Быстров, Софья Лебедева, Леонид Бичевин, Игорь Иванов, Маргарита Силаева, Тамирлан Джангазиев и Евгения Леонова.
Леонид Бичевин сыграл еще одного участника роковой аварии — Олега, которого душат ревность и желание удержать жену и сына любой ценой. Окружающим он может казаться образцовым мужем и заботливым отцом, но в реальности Олег держит свою семью в страхе.
«Когда я продумывал своего персонажа, я вспомнил философскую концепцию, которая говорит, что у зла человеческое лицо. В толпе людей вы никогда не определите, кто из них убийца или домашний тиран. Можно сколько угодно всматриваться в лицо такого человека и никогда не понять, что скрывается под маской. Мой герой просто получает удовольствие от того, что он властвует над чьей-то жизнью. Он в своем сознании — Бог. Он выстроил свой мир: ребенок, жена, собственное охранное агентство — и живет по принципу "я центр этой вселенной". И вдруг вселенная выходит из-под его контроля. Это приводит его в ярость. Пытаясь вернуть себе власть, он поднимает руку на жену и доходит до самого дна», — рассказывает актер.
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