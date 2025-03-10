Мелодрама «Тайны белых ночей» с Даной Абызовой и Василием Шмаковым откроет неделю премьер на «Dомашнем»

Линейка премьер «Как долго я тебя искала. Сто историй о любви» стартует с 17 марта в 19:00 на «Dомашнем». Неделю новинок откроет мелодрама «Тайны белых ночей». Главные роли исполнили Дана Абызова и Василий Шмаков, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По сюжету Евгения с мужем переезжают в Петербург, где 10 лет назад она встретила свою первую любовь – молодого врача Кирилла, который вскоре исчез, разбив ей сердце. Судьба сводит их вновь. Муж Евгении попадает в аварию и его оперирует теперь известный хирург Кирилл Полетаев. Эта встреча пробуждает в них прошлые чувства.
Продолжит неделю премьер 19 марта в 19:00 мелодрама «Любить», в которой сыграли Евдокия Лаврухина и Прохор Дубравин. Главная героиня Лида настолько влюблена в молодого ученого Игоря, что ради его счастья готова на все. Игорь переезжает в Москву и зовет с собой Лиду, она бросает все и едет с ним. Но в столице Игорь присмотрел себе более выгодную партию, и бросил Лиду в тот день, когда она узнала, что беременна. Для Лиды начинаются тяжелые времена.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
20 марта в 19:00 состоится премьера мелодрамы «Горький нектар». Главные роли исполнили Ольга Сопова и Александр Гиренок. По сюжету Ирина попадает в аварию, в которой гибнет Ада – водитель второй машины. После происшествия женщина снится Ире с просьбой поддержать ее мужа и маленького сына. Но семья, болезненно переживающая утрату, наотрез отказывается от любых предложений. Чтобы исполнить последнюю волю Ады, Ирина устраивается к ним няней.
Завершает неделю премьер 21 марта в 19:00 мелодрама «Моя сотая свадьба». В главных ролях – Лена Лотова и Кирилл Запорожский. Главная героиня Ирина работает в свадебном агентстве уже пять лет. Во время подготовки к Всероссийскому свадебному конкурсу Ирина случайно встречает бывшего жениха Андрея, от которого она молча сбежала, узнав об измене. Ира еще не подозревает, что ей придется устраивать конкурсную свадьбу Андрея и его невесты.
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