Первый трейлер аниме «Черный факел», чем-то напоминающего «Человека-бензопилу»

Манга Цуёси Такаки
«Черный факел
» (Black Torch) получит экранизацию. Радостную новость объявила компания Viz Media
на фестивале Emerald City Comic Con
, прошедшем 8 марта в Сиэтле (США). Познакомится с персонажами можно в первом трейлере от 100studio
(«Этот мир слишком несовершенен
», грядущий «Журнал мононокэ, автор Тюдзэндзи
»). Дата премьеры пока не объявлена.
«Чёрный факел». Трейлер на японском языке
Потомок древнего клана синоби Дзиро Азума живет вместе с дедом и обучается боевым искусствам. Однажды юноша, обладающий уникальной способностью разговаривать с животными, спасает обычного на первый взгляд кота по имени Раго. Тот оказывается легендарным мононокэ, некогда известным как Черная Звезда Судьбы. Защищая тяжело раненого зверя, юный ниндзя получает смертельное ранение. Демонокот решает воскресить защитника и «сливается» с ним, даруя Дзиро сверхъестественные силы. Вскоре они вступают в ряды Государственной секретной организации, чтобы сражаться с другими злыми духами, угрожающими людям.
Читать
«Мононокэ: Зонтик» — стильный фильм об изгнании духов в феодальной Японии
Над проектом работают: режиссер Кэй Умабики
(«Классикалоид
», «Некий научный Рейлган
»), сценарист Гигаэмон Итикава
(«Таинственный Айпри
», «Галактика по соседству
»), дизайнер персонажей Го Судзуки
(«Сестры Минами
») и композитор Ютака Ямада
(«Великий притворщик: Разблюто
», «Борьба в прямом эфире
»).
Мистическая история о ниндзя и монстрах выходила в ежемесячном журнале Jump Square
издательства Shueisha
с декабря 2016-го по март 2018-го, а затем на цифровой платформе Shonen Jump+
. Мангака выразил восторг и удивление по поводу грядущей адаптации, учитывая, что манга продержалась всего пять томов. Он сообщил, что активно участвует в производстве аниме, курируя раскадровки и фоны.
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