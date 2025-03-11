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Первый трейлер аниме «Черный факел», чем-то напоминающего «Человека-бензопилу»

11 марта
2025 год

Новости кино >>
11 марта 2025
Манга Цуёси Такаки «Черный факел» (Black Torch) получит экранизацию. Радостную новость объявила компания Viz Media на фестивале Emerald City Comic Con, прошедшем 8 марта в Сиэтле (США). Познакомится с персонажами можно в первом трейлере от 100studioЭтот мир слишком несовершенен», грядущий «Журнал мононокэ, автор Тюдзэндзи»). Дата премьеры пока не объявлена.

«Чёрный факел». Трейлер на японском языке

Потомок древнего клана синоби Дзиро Азума живет вместе с дедом и обучается боевым искусствам. Однажды юноша, обладающий уникальной способностью разговаривать с животными, спасает обычного на первый взгляд кота по имени Раго. Тот оказывается легендарным мононокэ, некогда известным как Черная Звезда Судьбы. Защищая тяжело раненого зверя, юный ниндзя получает смертельное ранение. Демонокот решает воскресить защитника и «сливается» с ним, даруя Дзиро сверхъестественные силы. Вскоре они вступают в ряды Государственной секретной организации, чтобы сражаться с другими злыми духами, угрожающими людям.

Читать «Мононокэ: Зонтик» — стильный фильм об изгнании духов в феодальной Японии
Над проектом работают: режиссер Кэй УмабикиКлассикалоид», «Некий научный Рейлган»), сценарист Гигаэмон ИтикаваТаинственный Айпри», «Галактика по соседству»), дизайнер персонажей Го СудзукиСестры Минами») и композитор Ютака ЯмадаВеликий притворщик: Разблюто», «Борьба в прямом эфире»).

Первый трейлер аниме «Черный факел», чем-то напоминающего «Человека-бензопилу»

Мистическая история о ниндзя и монстрах выходила в ежемесячном журнале Jump Square издательства Shueisha с декабря 2016-го по март 2018-го, а затем на цифровой платформе Shonen Jump+. Мангака выразил восторг и удивление по поводу грядущей адаптации, учитывая, что манга продержалась всего пять томов. Он сообщил, что активно участвует в производстве аниме, курируя раскадровки и фоны.

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обсуждение >>
№ 7
Ангелина_Сокол   15.03.2025 - 21:24
... Ну любители анимэ точно выбрали б фестиваль, чем празднование женского дня, уж поверьте. читать далее>>
№ 6
Yanina Sokolova   13.03.2025 - 20:47
... К тому же он не просто "разговаривает", а вселяется в тело своего спасителя и воскрешает его. Прям "чёрный ангел" я бы сказала. Не зря говорят, что у котов 9 жизней. читать далее>>
№ 5
ДаринаКароль   11.03.2025 - 21:28
Котик, который умеет разговаривать - это не новое, а давно забытое старое. Милашка) читать далее>>
№ 4
Vladislav [XzedX] (Москва)   11.03.2025 - 16:23
... XD ... + читать далее>>
№ 3
ЛинаМисс   11.03.2025 - 16:07
Это прекрасная, но, к сожалению, очень короткая, прекрасная работа. В этой манге отличная рисовка, круто показан экшн, манга не лишена смысла,а главное логики сюжета. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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Борьба в прямом эфиреВеликий притворщик: РазблютоГалактика по соседствуЖурнал мононокэ, автор ТюдзэндзиКлассикалоидНекий научный РейлганСёстры МинамиТаинственный АйприЧёрный факелЭтот мир слишком несовершенен

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Первый трейлер аниме «Черный факел», чем-то напоминающего «Человека-бензопилу» фотографии
Первый трейлер аниме «Черный факел», чем-то напоминающего «Человека-бензопилу» фотографии
Первый трейлер аниме «Черный факел», чем-то напоминающего «Человека-бензопилу» фотографии
Первый трейлер аниме «Черный факел», чем-то напоминающего «Человека-бензопилу» фотографии
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