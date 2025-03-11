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Илларион Маров и Елизавета Базыкина снимаются в криминальной нео-нуар драме «Н А В А Р»

11 марта
2025 год

Новости кино >>
11 марта 2025
В Петербурге начались съемки молодежной криминальной драмы «Н А В А Р» с Илларионом Маровым, Елизаветой Базыкиной, Геннадием Блиновым, Евгением Сидихиным и другими актерами. В фильме также принимает участие рэп-музыкант Icegergert, сообщает пресс-служба проекта.

Илларион Маров и Елизавета Базыкина снимаются в криминальной нео-нуар драме «Н А В А Р»
фото: Даниил Петрий

«Н А В А Р» — криминальная нео-нуар драма, вдохновленная одноименной VK-группой NAVAR, где участники делятся историями о выгодных сделках и полученной прибыли. В центре сюжета — Шуст, мелкий вор и мошенник, чья жизнь меняется после встречи с бывшим чемпионом СССР по толканию ядра и его дочерью. Однако прошлое не отпускает главного героя, и он вовлекается в ограбление бурятской коммуны, занимающейся торговлей нефритом. Ошибки приводят к трагическим последствиям, после которых бежать бессмысленно. Единственный выход — искупление, какой бы высокой ни была цена.

«Наш фильм о выборе и последствиях. Для меня важно, чтобы зритель увидел не просто криминальную драму, а историю о поиске себя. Мы сознательно выбрали для проекта не только профессиональных актеров, но и ребят с улицы, которые и вдохновили нас на эту историю», — говорит режиссер Артур Григорьев.

Фильм получил финансовую поддержку Министерства культуры РФ, Министерства культуры Республики Бурятия, кинокомпании «КИНО ПЛЮС». Производством картины занимается киностудия «КИНО КУЛЬТ». Продюсерами картины выступают Тамара Богданова, Макар Кожухов и Антон Карпушкин.

Илларион Маров и Елизавета Базыкина снимаются в криминальной нео-нуар драме «Н А В А Р»
фото: Даниил Петрий

«Наш фильм затрагивает социальные темы и может стать ориентиром для молодых людей, которые оказались на грани выбора. Важно, что в проекте участвуют ребята, у которых есть похожий жизненный опыт, что придает фильму особую искренность и силу», — подчеркивает Тамара Богданова.

Фильм снимается на производственной базе киностудии «Ленфильм». Съемки продлятся до конца апреля и будут проходить в Кронштадте, Репино, Ольгино, Сестрорецке и других районах Петербурга, а также в Республике Бурятия при поддержке киностудии «Байкалкино».
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обсуждение >>
№ 7
Киноман1985   17.03.2025 - 17:11
Драма поучительная. Можно сто раз показывать школьникам и подросткам, только это мало что изменит. Себя помню. читать далее>>
№ 6
Ангелина_Сокол   15.03.2025 - 21:22
Даже не знаю кого может зацепить данный фильм, уж точно не молодёжь. Взрослое поколение тоже смотреть не будет, тематика не та. читать далее>>
№ 5
Андрей (Омск)   15.03.2025 - 14:53
... молодежь ничего не будет делать. во-первых они не узнают, что такой фильм есть в природе. когда узнают пройдут мимо. читать далее>>
№ 4
Yanina Sokolova   13.03.2025 - 20:45
Поддержка фильма мощная и тема затронута не простая, так что "Навар" просто обязан затронуть за живое. читать далее>>
№ 3
Angelika77   12.03.2025 - 21:42
... Мне кажется здесь больший упор идёт на будущее молодёжи, чтобы они не совершали серьёзных ошибок а учились на чужих. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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НАВАР

фотографии >>
Илларион Маров и Елизавета Базыкина снимаются в криминальной нео-нуар драме «Н А В А Р» фотографии
Илларион Маров и Елизавета Базыкина снимаются в криминальной нео-нуар драме «Н А В А Р» фотографии
Илларион Маров и Елизавета Базыкина снимаются в криминальной нео-нуар драме «Н А В А Р» фотографии
Илларион Маров и Елизавета Базыкина снимаются в криминальной нео-нуар драме «Н А В А Р» фотографии
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