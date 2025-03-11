Илларион Маров и Елизавета Базыкина снимаются в криминальной нео-нуар драме «Н А В А Р»

«Н А В А Р» — криминальная нео-нуар драма, вдохновленная одноименной VK-группой NAVAR, где участники делятся историями о выгодных сделках и полученной прибыли. В центре сюжета — Шуст, мелкий вор и мошенник, чья жизнь меняется после встречи с бывшим чемпионом СССР по толканию ядра и его дочерью. Однако прошлое не отпускает главного героя, и он вовлекается в ограбление бурятской коммуны, занимающейся торговлей нефритом. Ошибки приводят к трагическим последствиям, после которых бежать бессмысленно. Единственный выход — искупление, какой бы высокой ни была цена.
«Наш фильм о выборе и последствиях. Для меня важно, чтобы зритель увидел не просто криминальную драму, а историю о поиске себя. Мы сознательно выбрали для проекта не только профессиональных актеров, но и ребят с улицы, которые и вдохновили нас на эту историю», — говорит режиссер Артур Григорьев.
Фильм получил финансовую поддержку Министерства культуры РФ, Министерства культуры Республики Бурятия, кинокомпании «КИНО ПЛЮС». Производством картины занимается киностудия «КИНО КУЛЬТ». Продюсерами картины выступают Тамара Богданова, Макар Кожухов и Антон Карпушкин.
фото: Даниил Петрий
«Наш фильм затрагивает социальные темы и может стать ориентиром для молодых людей, которые оказались на грани выбора. Важно, что в проекте участвуют ребята, у которых есть похожий жизненный опыт, что придает фильму особую искренность и силу», — подчеркивает Тамара Богданова.
Фильм снимается на производственной базе киностудии «Ленфильм». Съемки продлятся до конца апреля и будут проходить в Кронштадте, Репино, Ольгино, Сестрорецке и других районах Петербурга, а также в Республике Бурятия при поддержке киностудии «Байкалкино».
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