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Анна Уколова и Екатерина Стулова откроют совместный бизнес в продолжении «Первокурсниц»

11 марта
2025 год

Новости кино >>
11 марта 2025
В Сочи стартовал активный съемочный период второго сезона «Первокурсниц» – истории двух сорокалетних подруг, вернувшихся в родной университет, чтобы получить все-таки диплом о высшем образовании. Главные роли по-прежнему исполняют Анна Уколова и Екатерина Стулова, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, где и состоится премьера проекта.

Анна Уколова и Екатерина Стулова откроют совместный бизнес в продолжении «Первокурсниц»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

В начале первого сезона Настя (Анна Уколова) и Жанна (Екатерина Стулова) разочаровались в жизни и в своем решении двадцатилетней давности бросить учебу. Женщины захотели изменить все на 180 градусов, поэтому они восстановились в университете и снова заселились в свое старое общежитие, где когда-то познакомились. Подругам пришлось искать общий язык и с однокурсниками-зумерами, и с преподавателями-ровесниками. Более того, среди профессоров они увидели свою бывшую приятельницу Вику, теперь Викторию Александровну (Екатерина Маликова), так и не забывшую старые обиды. Всем троим с трудом удалось зарыть топор войны.

«Продолжение съемок сериала "Первокурсницы" — совершенно логичный шаг. Мы, как и настоящие студенты, просто уходили на каникулы, чтобы набраться сил, и теперь снова возвращаемся в наше общежитие, на пары, за парты. Меня приятно удивило, что после показа к зрителям ТНТ присоединились даже те, кому за 60. Я слышала много теплых слов от людей этого возраста — и для нас, и для канала это настоящий успех!», — говорит Анна Уколова.

В новых сериях Настя и Жанна столкнутся с очередными вызовами. Они слетают в Сочи на зимние каникулы, где героиня Екатерины Стуловой успеет завести курортный роман. Впрочем, и по возвращении в Москву, Жанну ждут приключения на романтическом фронте – она окажется в центре любовного треугольника и будет вынуждена сделать непростой выбор. В свою очередь Настя, которая в предыдущем сезоне, начала встречаться с однокурсником Данилой (Евгений Егоров), задумается о том, готова ли она к отношениям с разницей в возрасте. Кроме того, подруги откроют совместный бизнес и параллельно с учебной будут развивать кулинарный стартап.

Анна Уколова и Екатерина Стулова откроют совместный бизнес в продолжении «Первокурсниц»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ


«С огромной радостью я вернулась на съемочную площадку "Первокурсницы!". Я скучала, я ждала и верила, что мы обязательно снимем второй сезон. Это счастье — снова встретиться с любимыми партнерами, с потрясающей Аней Уколовой, обняться и вместе создать что-то талантливое, доброе и очаровательное. Моя героиня Жанна по-прежнему яркая, неудержимая, человек-торпеда, которого невозможно потопить. Но в конце сезона она сделает неожиданный поступок — какой именно, конечно, не скажу. Самое ценное — это отзывы зрителей. Многие говорят, что наши героини вдохновляют женщин меняться, учиться, влюбляться и идти к мечте в любом возрасте. Ведь, как известно, в 40 лет жизнь только начинается!», — добавляет Екатерина Стулова.

Что же касается, героини Екатерины Маликовой, то Вика тоже займется переоценкой ценностей и придет к мысли, что ей пора завести ребенка. Впрочем, путь к желанному материнству будет нетривиальным.

«Сериал "Первокурсницы" полюбился зрителям, потому что это история о мечтах, смелости и новых началах. Он показывает, что никогда не поздно учиться, меняться и идти к своей цели, сколько бы тебе ни было лет. Это легкая, но глубокая комедия с замечательными актерами, забавными ситуациями и тем самым теплым настроением, за которое его полюбили зрители. А во втором сезоне — еще больше юмора, новых персонажей и неожиданных поворотов. Разве вам не интересно, сбудутся ли мечты наших героинь?», — отмечает режиссер Алена Корчагина.

Креативными продюсерами и авторами сценария выступили Максим Вахитов и Юлия Галиченко. Производством сериала занимается компания Norm Production по заказу Comedy Club Production.
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обсуждение >>
№ 8
Дмитрий А. Мишин   16.03.2025 - 17:10
Выйдет трейлер тогда буду принимать решения. Частенько двух минут хватает с головой. читать далее>>
№ 7
Sveta_21Ermolova   14.03.2025 - 21:04
Первый сезон смотрела на одном дыхании. За пару дней все серии и очень ждала продолжения, так как история закончилась не однозначно. читать далее>>
№ 6
Angelika77   12.03.2025 - 21:43
... А вы не смотрели первый сезон? Посмотрите обязательно, если так любите этих актрис. читать далее>>
№ 5
Челябинск_1 (Челябинск)   12.03.2025 - 15:34
Если Уколова а тут еще и Стулова- держите семеро. Обеих актрис обожаю читать далее>>
№ 4
Igor D.88   12.03.2025 - 11:30
Если снимается Иришка Коробейникова значит комедия будет смешной. Лакмусовая бумажка кинематографа. читать далее>>
Всего сообщений: 8
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Анна Уколова и Екатерина Стулова откроют совместный бизнес в продолжении «Первокурсниц» фотографии
Анна Уколова и Екатерина Стулова откроют совместный бизнес в продолжении «Первокурсниц» фотографии
Анна Уколова и Екатерина Стулова откроют совместный бизнес в продолжении «Первокурсниц» фотографии
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