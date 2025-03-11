Анна Уколова и Екатерина Стулова откроют совместный бизнес в продолжении «Первокурсниц»

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«Матрица» повсюду: почему фильм Вачовски всё еще актуален

Актёру приписывают роман с тренером по скалолазанию

Анна Мерзликина вступилась за мужа на фоне слухов о его измене

«Валериан и город тысячи планет»: Пора вернуть этот космос себе

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Павел Прилучный собирается подать на Агату Муцениеце в суд за клевету

Пять лет назад актриса обвинила мужа в домашнем насилии