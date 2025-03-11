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Денис Никифоров вновь станет «Хозяином» 17 марта

11 марта
2025 год

Новости кино >>
11 марта 2025
Премьера второго сезона остросюжетной драмы Мирослава Малича «Хозяин» с Денисом Никифоровым в главной роли состоится 17 марта в эфире НТВ. В продолжении сериала главный герой Егор Таранцев заступает на службу в убойный отдел и готовится стать отцом, однако спокойная семейная жизнь ему только снится: с приездом в город вдовы местного бизнесмена Таранцеву вновь приходится вступить в борьбу с криминалом, раскрывает детали сюжета пресс-служба телеканала.

Денис Никифоров вновь станет «Хозяином» 17 марта
фото: пресс-служба НТВ

По сюжету Егор (Денис Никифоров) – больше не участковый, а опер в убойном отделе. Беременность Марины (Ирина Таранник), с которой они сыграли свадьбу, заставляет его иначе относиться к происходящему, он будто обретает смысл жизни. Но с приездом в город вдовы местного бизнесмена Филина Елены Шадриной (Майя Вознесенская) спокойная жизнь Таранцева начинает рушиться. Шадрина и Филин были семьей лишь формально, но не разводились, потому что почти вся империя Филина – ликеро-водочные заводы и торговая сеть в городе – были записаны на Елену. Почти сразу после ее приезда в городе происходит массовое отравление сидром, который производит один из ликеро-водочных заводов Филина: в нем обнаруживают метиловый спирт, жертвами отравления становятся 23 человека. Завод закрывают, а по городу начинают ходить слухи, что все произошло по вине Шадриной. Егор и его напарник Илья (Василий Копейкин) пытаются выяснить, так ли это. Пока Таранцев и его коллеги борются с преступностью и ищут истину, на помощь Шадриной приезжает московский полковник Дроздов (Алексей Комашко).

«Мой герой Дроздов появляется только во втором сезоне, это антагонист. Мне всегда интересно играть отрицательных персонажей, они, как правило, более замотивированы, чем положительные. У отрицательного героя всегда палитра шире, больше красок, объектов, развернуться можно по-всякому! У Дроздова есть цель – сорвать большой куш и уехать с любимой женщиной куда-нибудь в другую страну, куда-нибудь, где им будет хорошо. Реализуются его планы или нет, не буду рассказывать, чтобы было интереснее смотреть», — рассказывает Алексей Комашко.

Съемки сериала прошли в черноморском городе Туапсе. «Больше всего мне запомнилась сцена, в которой Илья, участвуя в погоне, попадает в аварию, и его машина переворачивается. Нам с Денисом Никифоровым пришлось лежать вниз головами в специально подготовленной перевёрнутой машине. Лобовое стекло подо мной трескалось, всё было в песке, копоти, огне и бутафорской крови. Вокруг клубился дым, который создали вокруг наши пиротехники. Всё это еще больше добавляло мне переживаний. Каждая локация в сериале была самобытна, начиная с посёлков в горах и заканчивая захватывающими видами с обрыва на горную реку, что впечатлило меня больше всего. Видя весь этот простор, эту красоту, на душе как-то становится легче, внутренний голос начинает звучать с природой в унисон», – делится Василий Копейкин
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обсуждение >>
№ 7
Мария_2191   16.03.2025 - 19:41
... Так Денис выглядит солидней и мужественней, тем более что "бородёнка" ему идёт. Такой себе брутальный опер, который будет сражаться за справедливость. читать далее>>
№ 6
Андрей (Омск)   15.03.2025 - 14:32
Чтобы постоянно не беспокоится за жизнь и спокойствие с криминалом, можно стать его частью. читать далее>>
№ 5
Yanina Sokolova   13.03.2025 - 20:41
... А как вы можете судить о качествах человека в реальной жизни, вы что знакомы с Денисом? Если да, то умываю руки и ссори. Но в чём лично я сомневаюсь. читать далее>>
№ 4
Ксюша Микс   12.03.2025 - 16:53
Почему - то практически во всех фильмах актер со своими усами и бороденкой. Это что его талисман? читать далее>>
№ 3
ЛинаМисс   12.03.2025 - 16:52
А мне нравится Денис. Конечно не гениальный, но весьма обаятельный. Да и как человек хороший, как мне кажется. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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Денис Никифоров вновь станет «Хозяином» 17 марта фотографии
Денис Никифоров вновь станет «Хозяином» 17 марта фотографии
Денис Никифоров вновь станет «Хозяином» 17 марта фотографии
Денис Никифоров вновь станет «Хозяином» 17 марта фотографии
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