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Елизавета Пащенко, Влада Веревко и Артем Алексеев сыграли в мелодраме «Ты снишься мне»

11 марта
2025 год

Новости кино >>
11 марта 2025
«Dомашний» завершил съемки мелодрамы «Ты снишься мне», главные роли в которой исполнили Елизавета Пащенко, Влада Веревко и Артем Алексеев. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Елизавета Пащенко, Влада Веревко и Артем Алексеев сыграли в мелодраме «Ты снишься мне»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Главная героиня Ольга живет счастливой семейной жизнью, но уже несколько ночей подряд ей снится один и тот же сон, где она исполняет романтический танец с совсем незнакомым мужчиной. Девушка обеспокоена, ее преследуют навязчивые мысли. Неожиданно к ней на прием приходит тренер по танцам Андрей. Все повторяется с точностью, как во сне Ольги. Эта встреча окажется роковой и положит конец ее семейной идиллии. Развод с мужем, арест и похищение – все это лавиной накрывает спокойную жизнь героини.

«"Ты снишься мне" — история "спящего" человека, очень уверенного в своем хрупком мирке, который, наконец, разбужен и понимает, что ничего в своей жизни не контролирует на самом деле. С Ольгой начинают происходить невероятные вещи, которые не может объяснить даже наука. Думаю, зрителям будет интересно наблюдать за развитием событий сразу в двух мирах — снов и реальности. Я верю в теорию, по которой сны можно разделить на два типа: глубокий сон (когда мы можем получить какие-то важные послания свыше — вещие сны) и поверхностный (когда мы видим образы, основанные на переживаниях и событиях прошедшего или будущего дня). Наша история явно из области первого типа!», — говорит Елизавета Пащенко.

Режиссером четырехсерийной мелодрамы выступил Петр Смирнов. В проекте также сыграли Андрей Милюхин, Сергей Белякович, Екатерина Новикова, Денис Сериков, Алеся Лесникова и Алиса Авчинник.
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№ 4
Sveta_21Ermolova   14.03.2025 - 21:02
Ну хоть с названием всё понятно, а то бывает назовут сериал так, что не поймёшь о чём вообще будет идти речь. читать далее>>
№ 3
Angelika77   12.03.2025 - 21:50
Только Алексеева и знаю из перечисленного актёрского состава, но тоже сильно далеко не ушёл от подобного рода сериалов. читать далее>>
№ 2
Igor D.88   12.03.2025 - 11:25
Нравится канал за красивых актеров. Сериалов в год выходят сотни, много актеров проходят потоком сквозь них. 90% новые, свежие, молодые лица. Влада красотка. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   11.03.2025 - 21:02
Тематика вещего сна на Домашнем - хоть что-то новенькое, может смогут всё-таки удивить впервые за последние 2-3 года. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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фотографии >>
Елизавета Пащенко, Влада Веревко и Артем Алексеев сыграли в мелодраме «Ты снишься мне» фотографии
Елизавета Пащенко, Влада Веревко и Артем Алексеев сыграли в мелодраме «Ты снишься мне» фотографии
Елизавета Пащенко, Влада Веревко и Артем Алексеев сыграли в мелодраме «Ты снишься мне» фотографии
Елизавета Пащенко, Влада Веревко и Артем Алексеев сыграли в мелодраме «Ты снишься мне» фотографии
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