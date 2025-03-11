Елизавета Пащенко, Влада Веревко и Артем Алексеев сыграли в мелодраме «Ты снишься мне»

Главная героиня Ольга живет счастливой семейной жизнью, но уже несколько ночей подряд ей снится один и тот же сон, где она исполняет романтический танец с совсем незнакомым мужчиной. Девушка обеспокоена, ее преследуют навязчивые мысли. Неожиданно к ней на прием приходит тренер по танцам Андрей. Все повторяется с точностью, как во сне Ольги. Эта встреча окажется роковой и положит конец ее семейной идиллии. Развод с мужем, арест и похищение – все это лавиной накрывает спокойную жизнь героини.
«"Ты снишься мне" — история "спящего" человека, очень уверенного в своем хрупком мирке, который, наконец, разбужен и понимает, что ничего в своей жизни не контролирует на самом деле. С Ольгой начинают происходить невероятные вещи, которые не может объяснить даже наука. Думаю, зрителям будет интересно наблюдать за развитием событий сразу в двух мирах — снов и реальности. Я верю в теорию, по которой сны можно разделить на два типа: глубокий сон (когда мы можем получить какие-то важные послания свыше — вещие сны) и поверхностный (когда мы видим образы, основанные на переживаниях и событиях прошедшего или будущего дня). Наша история явно из области первого типа!», — говорит Елизавета Пащенко.
обсуждение >>