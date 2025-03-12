Тейлор Расселл раскроет «Аферу Томаса Крауна»

Тейлор Расселл
составит компанию Майклу Б. Джордану
во втором ремейке романтического детектива Нормана Джуисона
«Афера Томаса Крауна
», уверяет Deadline
.
Режиссером и продюсером будущей ленты студии Amazon MGM Studios выступит сам Джордан, он же сыграет титульную роль. Сценарий написал Дрю Пирс
. Съемки стартуют ближайшим летом в Лондоне. Картина создается исключительно для кинопроката.
Оригинал со Стивом Маккуином
и Фэй Данауэй
, вышедший в 1968 году, повествует о воре-джентельмене, который грабит банки ради риска, удовлетворения страсти к авантюризму. Богатый предприниматель Томас Краун, который вызывает подозрение у полиции, очаровывает женщину-инспектора Вики Андерсон, пытающуюся разгадать уловки хитроумного миллионера, забавляющегося собственной выдумкой и изобретательностью. Свою версию популярного сюжета — с Пирсом Броснаном
и Рене Руссо
— выпустил в 1999-м Джон Мактирнан.
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