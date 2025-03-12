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Тейлор Расселл раскроет «Аферу Томаса Крауна»

12 марта
2025 год

Новости кино >>
12 марта 2025
Тейлор Расселл составит компанию Майклу Б. Джордану во втором ремейке романтического детектива Нормана Джуисона «Афера Томаса Крауна», уверяет Deadline.

Тейлор Расселл раскроет «Аферу Томаса Крауна»
фото: yahoo.com

Режиссером и продюсером будущей ленты студии Amazon MGM Studios выступит сам Джордан, он же сыграет титульную роль. Сценарий написал Дрю Пирс. Съемки стартуют ближайшим летом в Лондоне. Картина создается исключительно для кинопроката.

Оригинал со Стивом Маккуином и Фэй Данауэй, вышедший в 1968 году, повествует о воре-джентельмене, который грабит банки ради риска, удовлетворения страсти к авантюризму. Богатый предприниматель Томас Краун, который вызывает подозрение у полиции, очаровывает женщину-инспектора Вики Андерсон, пытающуюся разгадать уловки хитроумного миллионера, забавляющегося собственной выдумкой и изобретательностью. Свою версию популярного сюжета — с Пирсом Броснаном и Рене Руссо — выпустил в 1999-м Джон Мактирнан.
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обсуждение >>
№ 6
Дмитрий А. Мишин   16.03.2025 - 16:46
Жду пересъёмки Бондианы. Не долго осталось такими темпами. Люди совсем не могут ничего придумать нового, деградация. читать далее>>
№ 5
Ангелина_Сокол   15.03.2025 - 21:20
... Тоже как-то скептически отношусь к творчеству Джордана, ну не нравится он мне. Тейлор наверное деваться некуда, раз согласилась на съёмки и пробивалась сквозь кастинги. читать далее>>
№ 4
Андрей (Омск)   15.03.2025 - 14:29
Черномазая версия прекрасного фильма. Смотреть не буду, частично из-за актеров. Делать дешевку с никакущим Джрданом. Он может только бегать и стрелять. читать далее>>
№ 3
Yanina Sokolova   13.03.2025 - 20:39
... Ну правильно, Джордан выбирал под свой вкус актрису, он же и режиссирует и продюссирует фильм. Так что имеет на это полное право. К тому же и исполняет одну с главных ролей. читать далее>>
№ 2
Angelika77   12.03.2025 - 21:35
Ну как всегда всё самое сложное ложится на хрупкие плечи, в данном случае на Тейлор Расселл. Без девушек в этом мире никуда, как не крути. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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