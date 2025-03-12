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Даша Верещагина станет инопланетянкой в фантастической комедии «Не в своей тарелке»

12 марта
2025 год

Новости кино >>
12 марта 2025
Стартовали съемки 17-серийной фантастической комедии Александра Соловьева «Не в своей тарелке» о жизни инопланетян, застрявших в российской глубинке. Согласно пресс-службе телеканала СТС, необычных существ играют Даша Верещагина, Влад Прохоров и Андрей Пынзару, а землян — подозрительного участкового Сергея Петровича и тракториста Игоря — Юрий Стоянов и Денис Прытков.

Даша Верещагина станет инопланетянкой в фантастической комедии «Не в своей тарелке»
фото: пресс-служба телеканала СТС

«Наша история про любовь к родной земле, про то, как иногда важно посмотреть на привычный мир другими глазами и полюбить его снова, — считает продюсер Владимир Верещагин. — Это народная научно-фантастическая комедия, вдохновленная такими хитами, как "Горько!", "Люди в черном" и "Особенности национальной охоты". Здесь и ощущение деревенского уюта, и летних каникул, и праздничного безумия российского гостеприимства. При этом, как принято в научной фантастике, мы соблюдаем законы физики или как минимум опираемся на различные теории».

По сюжету только Игорь знает правду про инопланетных гостей. Но и Сергей Петрович чувствует, что в деревне творится неладное, поэтому начинает расследование. Ему никто не верит, ведь новенькие неожиданно быстро вписались в сельскую жизнь: Игорь встретил тех, кто поможет поднять деревню, отец Агафон (Александр Самойленко) — кого направить на истинный путь, учительница Ира (Соня Присс) нашла родственную душу в лице оптимиста Ромы (Прохоров), а продавщица Люба (Елизавета Гончаренко) — богатыря в образе межпланетного защитника Бори (Пынзару). Пока Света (Верещагина), мама Бори и Ромы, ремонтирует корабль, вся семья живет в человеческих оболочках. Но скрывать правду становится труднее из-за странных событий вокруг, включая бобров, заговоривших благодаря инопланетной субстанции, попавшей в реку.

Даша Верещагина станет инопланетянкой в фантастической комедии «Не в своей тарелке»
фото: пресс-служба телеканала СТС

«Где, как не в глубинке, можно научиться стойкости, гостеприимству и умению выходить из самых нелепых ситуаций? Это история о том, что даже межгалактические преграды не могут устоять перед теплотой, заботой и искренностью, а любовь способна преодолеть любые различия, даже если вторая половинка выросла в миллионах световых лет от родной деревни», — говорит режиссер Александр Соловьев.

По словам Юрия Стоянова, в сериале ему досталась непростая актерская задача. «Сыграть человека, который верит в то, во что не верят остальные, — серьезная история, ведь попытка осознать все тайны Вселенной — это путь к сумасшествию. И здесь самое интересное — человеческое, не глобальное, не на уровне сверхзадач жанра, а на уровне исследования конкретной личности», — признается актер.

Даша Верещагина станет инопланетянкой в фантастической комедии «Не в своей тарелке»
фото: пресс-служба телеканала СТС

Сериал станет для Даши Верещагиной очередным научно-фантастическим проектом после киноадаптации книги Кира Булычева «Сто лет тому вперед», в которой она воплотила образ Алисы Селезневой. «Инопланетный флер меня не покидает, — шутит актриса. — На самом деле впервые играю в комедии, хотя мечтала об этом давно. Опыт, конечно, непривычный, захватывающий, а героиня очень похожа на меня: такая же конкретная и четкая».

В комедии зрителям покажут и естественную форму пришельцев — медузообразную. Тела инопланетян, говорящих бобров и других существ создает студия компьютерной графики UnitFive, работавшая над «Последним богатырем» и «Чебурашкой». Съемки пройдут на натуре и в павильонах, где художники построили футуристичный космолет пришельцев и деревенские интерьеры: жилье участкового, дом Игоря и амбар, в котором Света ремонтирует корабль при помощи подручных земных средств и своих технологий.
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обсуждение >>
№ 8
ДаринаКароль   17.03.2025 - 22:48
... Как это было в Полярном, тоже умора такая, что хоть стой - хоть падай)) А здесь их много. В таком случае много фольги понадобится. читать далее>>
№ 7
Киноман1985   17.03.2025 - 16:59
Инопланетяне в облике обычных землян. Для отличия наденут ободки с металлическими антенками или шапочку из фольги. читать далее>>
№ 6
Мария_2191   16.03.2025 - 19:35
Сказать что-то хорошее о Верещагиной не могу. На её счету только одна запоминающаяся роль со "Ста лет вперёд" и всё. Остальные работы в производстве и как-то оценить их сложно. читать далее>>
№ 5
Дмитрий А. Мишин   16.03.2025 - 16:37
У Стоянова лицо уставшего постаревшего вампира. Другой вариант просящего поесть, чего-нибудь на тарелочку. читать далее>>
№ 4
Ангелина_Сокол   15.03.2025 - 21:14
Да что-то Селезнёва из Верещагиной не сильно то удалась, так начинаю переживать за судьбу инопланетного существа. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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Даша Верещагина станет инопланетянкой в фантастической комедии «Не в своей тарелке» фотографии
Даша Верещагина станет инопланетянкой в фантастической комедии «Не в своей тарелке» фотографии
Даша Верещагина станет инопланетянкой в фантастической комедии «Не в своей тарелке» фотографии
Даша Верещагина станет инопланетянкой в фантастической комедии «Не в своей тарелке» фотографии
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