Даша Верещагина станет инопланетянкой в фантастической комедии «Не в своей тарелке»

«Наша история про любовь к родной земле, про то, как иногда важно посмотреть на привычный мир другими глазами и полюбить его снова, — считает продюсер Владимир Верещагин. — Это народная научно-фантастическая комедия, вдохновленная такими хитами, как "Горько!", "Люди в черном" и "Особенности национальной охоты". Здесь и ощущение деревенского уюта, и летних каникул, и праздничного безумия российского гостеприимства. При этом, как принято в научной фантастике, мы соблюдаем законы физики или как минимум опираемся на различные теории».
По сюжету только Игорь знает правду про инопланетных гостей. Но и Сергей Петрович чувствует, что в деревне творится неладное, поэтому начинает расследование. Ему никто не верит, ведь новенькие неожиданно быстро вписались в сельскую жизнь: Игорь встретил тех, кто поможет поднять деревню, отец Агафон (Александр Самойленко) — кого направить на истинный путь, учительница Ира (Соня Присс) нашла родственную душу в лице оптимиста Ромы (Прохоров), а продавщица Люба (Елизавета Гончаренко) — богатыря в образе межпланетного защитника Бори (Пынзару). Пока Света (Верещагина), мама Бори и Ромы, ремонтирует корабль, вся семья живет в человеческих оболочках. Но скрывать правду становится труднее из-за странных событий вокруг, включая бобров, заговоривших благодаря инопланетной субстанции, попавшей в реку.
фото: пресс-служба телеканала СТС
«Где, как не в глубинке, можно научиться стойкости, гостеприимству и умению выходить из самых нелепых ситуаций? Это история о том, что даже межгалактические преграды не могут устоять перед теплотой, заботой и искренностью, а любовь способна преодолеть любые различия, даже если вторая половинка выросла в миллионах световых лет от родной деревни», — говорит режиссер Александр Соловьев.
По словам Юрия Стоянова, в сериале ему досталась непростая актерская задача. «Сыграть человека, который верит в то, во что не верят остальные, — серьезная история, ведь попытка осознать все тайны Вселенной — это путь к сумасшествию. И здесь самое интересное — человеческое, не глобальное, не на уровне сверхзадач жанра, а на уровне исследования конкретной личности», — признается актер.
фото: пресс-служба телеканала СТС
Сериал станет для Даши Верещагиной очередным научно-фантастическим проектом после киноадаптации книги Кира Булычева «Сто лет тому вперед», в которой она воплотила образ Алисы Селезневой. «Инопланетный флер меня не покидает, — шутит актриса. — На самом деле впервые играю в комедии, хотя мечтала об этом давно. Опыт, конечно, непривычный, захватывающий, а героиня очень похожа на меня: такая же конкретная и четкая».
В комедии зрителям покажут и естественную форму пришельцев — медузообразную. Тела инопланетян, говорящих бобров и других существ создает студия компьютерной графики UnitFive, работавшая над «Последним богатырем» и «Чебурашкой». Съемки пройдут на натуре и в павильонах, где художники построили футуристичный космолет пришельцев и деревенские интерьеры: жилье участкового, дом Игоря и амбар, в котором Света ремонтирует корабль при помощи подручных земных средств и своих технологий.
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