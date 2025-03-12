Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Пенсионер Виктор Бычков и его друг-домовой Тимофей Зайцев переселятся в новую квартиру 31 марта

12 марта
2025 год

Новости кино >>
12 марта 2025
На ТНТ 31 марта в 21:00 состоится премьера комедии Василия Свиридова «Афоня» с Тимофеем Зайцевым и Виктором Бычковым, сообщает пресс-служба телеканала.

Пенсионер Виктор Бычков и его друг-домовой Тимофей Зайцев переселятся в новую квартиру 31 марта
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

По словам Виктора Бычкова, «"Афоня" должен получиться очень интересным сериалом. Он про то, как наш мир ежедневно соприкасается с параллельной волшебной реальностью, но мы этого не замечаем. Когда я уже закончил съемки, снимали бал нечисти: у кого-то уши чуть больше обычного, у кого-то нос, а у кого-то клыки торчат. Это действительно необычно и очень интересно».

В эпицентре событий сериала окажется Валентин Семеныч (Бычков) – скромный пенсионер, бывший педиатр, привыкший к размеренной жизни в старой хрущевке. Но однажды его друг – ворчливый домовой Афоня (Зайцев) – устраивает ему неожиданный «подарок» – новую квартиру в современном доме. Новоселье приносит не только комфорт, но и множество проблем: жильцы не спешат становиться доброжелательными соседями, а начальство потустороннего ГБУ «Жилищник» требует от Афони срочно навести порядок. Теперь Семеныч и его невидимый приятель вынуждены объединить усилия: дедушка устраивается консьержем, чтобы стать глазами и ушами домового, а Афоня использует свою магию (и не только) для управления домом.

Пенсионер Виктор Бычков и его друг-домовой Тимофей Зайцев переселятся в новую квартиру 31 марта
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

«Мне кажется, я был рожден для таких сказочных проектов, как "Афоня". Когда звучит слово "домовой", то первый образ, который возникает в голове – это образ того самого Кузи из детства, обожаемого мною персонажа. У меня есть ощущение, что нашему сериалу удалось приблизиться к этому большому произведению прошлого. "Афоня" точно сделан с любовью и теплотой, и нам очень хочется, чтобы наш вклад, наши эмоции передались каждому зрителю», — рассказал Тимофей Зайцев.

Компанию исполнителям главных ролей составили Анна Ардова, Александр Головин, Ирина Безряднова, Дмитрий Колчин, Дмитрий Кожома, Виктория Богатырева и Андрей Пынзару. Музыку к сериалу написал композитор Сергей Каширин, за визуальную составляющую отвечают оператор Вадим Потеев и художник-постановщик Александр Гринько.
версия для печати

обсуждение >>
№ 6
Андрей (Омск)   15.03.2025 - 14:27
... Прекрасный актер! Простые роли получаются на ура..Зайцев в роли бомжа смотрится еще лучше. читать далее>>
№ 5
Sveta_21Ermolova   14.03.2025 - 20:58
... Это всё старые фильмы, хорошая игра актёра, а вот в новом амплуа под современность я Бычкова давно не видела. читать далее>>
№ 4
Yanina Sokolova   13.03.2025 - 20:36
Удел Зайцева только и сниматься в таких юморных сериальчиках. По идее должна получиться добрая, домашняя картина. До сих пор помню Чичу Зайцева с "Ольги", наверное один из любимых героев сериала. читать далее>>
№ 3
nord   13.03.2025 - 10:55
Украли название к/ф у "Афони",СССР. читать далее>>
№ 2
Ксюша Микс   12.03.2025 - 17:00
Обожаю, обожаю Виктора Бычкова! А фильм "Кукушка"-- один из любимых... До слёз восторга. читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Виктор Бычков подружится с домовым в сериале «Афоня»
Поиск по меткам
ТНТ
персоны
Анна АрдоваИрина БезрядноваВиктория БогатырёваВиктор БычковАлександр ГоловинАлександр Гринько (II)Тимофей ЗайцевСергей КаширинДмитрий КожомаДмитрий КолчинВадим ПотеевАндрей ПынзаруВасилий Свиридов
фильмы
Афоня

фотографии >>
Пенсионер Виктор Бычков и его друг-домовой Тимофей Зайцев переселятся в новую квартиру 31 марта фотографии
Пенсионер Виктор Бычков и его друг-домовой Тимофей Зайцев переселятся в новую квартиру 31 марта фотографии
Пенсионер Виктор Бычков и его друг-домовой Тимофей Зайцев переселятся в новую квартиру 31 марта фотографии
Пенсионер Виктор Бычков и его друг-домовой Тимофей Зайцев переселятся в новую квартиру 31 марта фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

София Губайдулина
13 марта ушла из жизни композитор София Губайдулина.

День рождения >>

Виталий Абдулов
Любовь Аксёнова
Юрий Горобец
Владимир Литвинов
Оксана Мысина
Владимир Самойлов
Александр Сирин
Евгений Цыганов
Мария Шалаева
Дорис Абессер
Том Бейтман
Джей Кортни
Келлан Латс
Ева Лонгория
Ирена Лясковская
Джадд Хирш
все родившиеся 15 марта >>

Афиша кино >>

Суспирия
фильм ужасов
Италия, 1977
Мужчина и женщина
мелодрама
Россия, 2024
Особо опасный пассажир
триллер
США, 2025
Киллер в отставке
боевик, комедия
Великобритания, США, 2024
Зверопоиск
комедия, приключения
Великобритания, Канада, США, 2024
Крушение мира
триллер, фильм-катастрофа
Испания, США, Чили, 2024
Мелочи жизни
драма, экранизация
Ирландия, Бельгия, США, 2024
Ужасающие
мистика, фильм ужасов
Италия, 2023
Последний день рождения
драма, триллер
Россия, 2024
Опус
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2025
Семь вуалей
драма, музыкальный фильм
Канада, 2023
Создай девушку
драма, мелодрама, научная фантастика
Япония, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен