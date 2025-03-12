Пенсионер Виктор Бычков и его друг-домовой Тимофей Зайцев переселятся в новую квартиру 31 марта

По словам Виктора Бычкова, «"Афоня" должен получиться очень интересным сериалом. Он про то, как наш мир ежедневно соприкасается с параллельной волшебной реальностью, но мы этого не замечаем. Когда я уже закончил съемки, снимали бал нечисти: у кого-то уши чуть больше обычного, у кого-то нос, а у кого-то клыки торчат. Это действительно необычно и очень интересно».
В эпицентре событий сериала окажется Валентин Семеныч (Бычков) – скромный пенсионер, бывший педиатр, привыкший к размеренной жизни в старой хрущевке. Но однажды его друг – ворчливый домовой Афоня (Зайцев) – устраивает ему неожиданный «подарок» – новую квартиру в современном доме. Новоселье приносит не только комфорт, но и множество проблем: жильцы не спешат становиться доброжелательными соседями, а начальство потустороннего ГБУ «Жилищник» требует от Афони срочно навести порядок. Теперь Семеныч и его невидимый приятель вынуждены объединить усилия: дедушка устраивается консьержем, чтобы стать глазами и ушами домового, а Афоня использует свою магию (и не только) для управления домом.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
«Мне кажется, я был рожден для таких сказочных проектов, как "Афоня". Когда звучит слово "домовой", то первый образ, который возникает в голове – это образ того самого Кузи из детства, обожаемого мною персонажа. У меня есть ощущение, что нашему сериалу удалось приблизиться к этому большому произведению прошлого. "Афоня" точно сделан с любовью и теплотой, и нам очень хочется, чтобы наш вклад, наши эмоции передались каждому зрителю», — рассказал Тимофей Зайцев.
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