«Дуплет» с Натальей Ионовой и Валентиной Муравской стартует 23 марта

По сюжету следователь Марианна Михайловна Горбачева служит в столичном СК. Она не любит свое имя и требует называть ее Анна. Блестящая карьера и непыльная кабинетная работа – результат эффектной красоты девушки и покровительства начальников. Погоны майора и женатый любовник, а по совместительству ее руководитель – полковник Дмитрий Филаретов. О служебном романе узнает супруга Филаретова и требует увольнения соперницы. Чтобы избежать скандала, полковник переводит девушку в Петербург. Но переезд окажется только началом новых испытаний и приключений, поскольку в Северной столице служит еще одна Марианна Михайловна Горбачева, а для коллег – Маша. Оперуполномоченная славится своим строптивым нравом, из-за чего часто конфликтует с начальством и вредит своему продвижению по службе.
Теперь обе Марианны вынуждены работать в одном отделе, делить один кабинет и расследовать одни преступления, что удается им с большим трудом. Они слишком разные. Их подходы к работе кардинально отличаются, и взгляды на жизнь и отношения с мужчинами диаметрально противоположные. Единственное, что их объединяет – общий отец, которого ненавидели всю жизнь и никогда не пытались с ним встретиться. Теперь же сестры решают его разыскать. Постоянные противоречия и непримиримые разногласия станут залогом успеха этого необычного женского дуэта, которому предстоит раскрыть вместе не одно преступление. Девушкам даже придется спасать друг другу жизни.
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