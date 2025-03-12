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«Дуплет» с Натальей Ионовой и Валентиной Муравской стартует 23 марта

12 марта
2025 год

Новости кино >>
12 марта 2025
Пятый канал 23 марта в 13.05 покажет четыре премьерные серии детектива «Дуплет». В сериале сыграли Наталья Ионова, Валентина Муравская, Максим Дахненко и другие актеры, уточняет пресс-служба телеканала.

«Дуплет» с Натальей Ионовой и Валентиной Муравской стартует 23 марта
фото: пресс-служба Пятого канала

По сюжету следователь Марианна Михайловна Горбачева служит в столичном СК. Она не любит свое имя и требует называть ее Анна. Блестящая карьера и непыльная кабинетная работа – результат эффектной красоты девушки и покровительства начальников. Погоны майора и женатый любовник, а по совместительству ее руководитель – полковник Дмитрий Филаретов. О служебном романе узнает супруга Филаретова и требует увольнения соперницы. Чтобы избежать скандала, полковник переводит девушку в Петербург. Но переезд окажется только началом новых испытаний и приключений, поскольку в Северной столице служит еще одна Марианна Михайловна Горбачева, а для коллег – Маша. Оперуполномоченная славится своим строптивым нравом, из-за чего часто конфликтует с начальством и вредит своему продвижению по службе.

Теперь обе Марианны вынуждены работать в одном отделе, делить один кабинет и расследовать одни преступления, что удается им с большим трудом. Они слишком разные. Их подходы к работе кардинально отличаются, и взгляды на жизнь и отношения с мужчинами диаметрально противоположные. Единственное, что их объединяет – общий отец, которого ненавидели всю жизнь и никогда не пытались с ним встретиться. Теперь же сестры решают его разыскать. Постоянные противоречия и непримиримые разногласия станут залогом успеха этого необычного женского дуэта, которому предстоит раскрыть вместе не одно преступление. Девушкам даже придется спасать друг другу жизни.
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№ 14
Танюша Фролова   23.03.2025 - 13:29
Фильма нет. &#129300;&#9785;&#65039; читать далее>>
№ 13
Киноман1985   17.03.2025 - 17:09
... на секунду такая же мысль прохватила. пока не увидел кадр из фильма. читать далее>>
№ 12
Мария_2191   16.03.2025 - 19:39
Я уже вижу, как Наталья Ионова фыркает и показывает своё Я, а Валентина Муравская не может понять, за что её такое наказание служить с расфуфыренной коллегой. читать далее>>
№ 11
Дмитрий А. Мишин   16.03.2025 - 16:49
Что-то новенькое. Жена узнав о измене не заявила о желании развода) всего лишь увольнения пассии. Я думаю её уволят из этого кабинета в соседний, отправят в ссылку. читать далее>>
№ 10
Валентина312   15.03.2025 - 17:12
... Склиф и Скорую мелодрамой или детективом не назовешь. Потом, обратите внимание на полнометражное кино (как раз один фильм за 2 серии сойдет) или сериалы с платформ. Хотя, сюжеты и на платформах сильно... читать далее>>
Всего сообщений: 14
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«Дуплет» с Натальей Ионовой и Валентиной Муравской стартует 23 марта фотографии
«Дуплет» с Натальей Ионовой и Валентиной Муравской стартует 23 марта фотографии
«Дуплет» с Натальей Ионовой и Валентиной Муравской стартует 23 марта фотографии
«Дуплет» с Натальей Ионовой и Валентиной Муравской стартует 23 марта фотографии
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