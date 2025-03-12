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Стартовал прием заявок на XIII фестиваль «Короче»

12 марта
2025 год

Новости кино >>
12 марта 2025
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе XIII Российского фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче», который пройдет в Калининграде с 19 по 24 августа. Согласно пресс-службе смотра, подать заявку можно до 15 июня.

Стартовал прием заявок на XIII фестиваль «Короче»
фото: пресс-служба фестиваля

Для участия в конкурсных программах принимаются отечественные фильмы 2024-25 годов, не участвовавшие в других фестивалях, не выходившие в кинотеатральный прокат и не размещенные в онлайн-кинотеатрах или в свободном доступе в интернете.

В короткометражную секцию могут попасть игровые и анимационные работы от 3 до 24 минут, в дебютную — полнометражные картины, которые являются первым или вторым самостоятельным режиссерским проектом, продолжительностью не менее 60 минут. Для подачи заявки необходимо заполнить форму на сайте.
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обсуждение >>
№ 7
Никита Е. Никитин   22.03.2025 - 15:42
беЗвкусица тогда уж ... читать далее>>
№ 6
ДаринаКароль   17.03.2025 - 22:51
... Мне кажется вы многое не потеряете. Я лично не понимаю эти все фестивали, сборище для молодых талантов, но в основном бесвкусица. читать далее>>
№ 5
Ангелина_Сокол   15.03.2025 - 21:13
... А если вот так снять кино, а его не заметят, то получается деньги и время на ветер? читать далее>>
№ 4
Андрей (Омск)   15.03.2025 - 13:57
Короче)) Нужно создавать проект целенаправленно под фестиваль, а потом остаться за бортом. читать далее>>
№ 3
Sveta_21Ermolova   14.03.2025 - 20:57
... Ну это кто рядышком живёт, а так в основном мероприятие не для всех. Как всегда я в пролёте( читать далее>>
Всего сообщений: 7
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