Стартовал прием заявок на XIII фестиваль «Короче»

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе XIII Российского фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче», который пройдет в Калининграде с 19 по 24 августа. Согласно пресс-службе смотра, подать заявку можно до 15 июня.
фото: пресс-служба фестиваля
Для участия в конкурсных программах принимаются отечественные фильмы 2024-25 годов, не участвовавшие в других фестивалях, не выходившие в кинотеатральный прокат и не размещенные в онлайн-кинотеатрах или в свободном доступе в интернете.
В короткометражную секцию могут попасть игровые и анимационные работы от 3 до 24 минут, в дебютную — полнометражные картины, которые являются первым или вторым самостоятельным режиссерским проектом, продолжительностью не менее 60 минут. Для подачи заявки необходимо заполнить форму на сайте.
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