«Инцидент Дарвина» произойдет в январе 2026 года: тизер и подробности нечеловеческой драмы

«Инцидент Дарвина
», анонсированный
в мае прошлого года, обзавелся подробностями и первым тизером. На зловещем постере
антагонист Ривера протягивает руку к главному герою, изображенному в виде шахматной фигуры. Премьера (не)человеческой драмы от новой студии Bellnox Films
запланирована на январь 2026 года.
«Инцидент Дарвина». Тизер на японском языке
Экоэкстремистская организация «Альянс освобождения животных» спасает беременную шимпанзе из вивария. Спустя время та рожает уникального гибрида — получеловека-полуобезьяну, который получает имя Чарли. Мальчик, наделенный выдающимся интеллектом и невероятной физической силой, растет в тихом городке штата Миссури, окруженный любовью приемных родителей. В 15 лет человекопанзе
отправляется в школу, где находит первую подругу — отличницу и интровертку Люси. Пока Чарли адаптируется к жизни среди людей, деятельность «Альянса» становится всё более радикальной: в частности, они хотят использовать гибридного юношу в террористических актах.
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«Выдающиеся звери» и теория Дарвина в действии
Режиссерское кресло разделяют Наокацу Цуда
(франшиза «Невероятные приключения ДжоДжо
») и Кацуити Накаяма
(«Космический линкор Ямато 2199
», помреж «Евангелиона
»), за сценарий отвечает Синъити Инодзумэ
(«Повар-боец Сома
»), а за дизайн персонажей — Симпэй Томоока
(«Киноманка Помпо
»). Риверу озвучивает Акио Оцука
(Мусаси Миямото
из «Онимуси
», Гохин
из «Выдающихся зверей
»). Сэйю Чарли всё еще засекречен.
Оригинальная сэйнэн
-манга, которую Сюн Умэдзава
с 2020-го публикует на страницах журнала Monthly Afternoon
, уже два года попадает в номинацию
премии Kodansha
.
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