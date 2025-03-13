Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Инцидент Дарвина» произойдет в январе 2026 года: тизер и подробности нечеловеческой драмы

13 марта
2025 год

Новости кино >>
13 марта 2025
«Инцидент Дарвина», анонсированный в мае прошлого года, обзавелся подробностями и первым тизером. На зловещем постере антагонист Ривера протягивает руку к главному герою, изображенному в виде шахматной фигуры. Премьера (не)человеческой драмы от новой студии Bellnox Films запланирована на январь 2026 года.

«Инцидент Дарвина». Тизер на японском языке

Экоэкстремистская организация «Альянс освобождения животных» спасает беременную шимпанзе из вивария. Спустя время та рожает уникального гибрида — получеловека-полуобезьяну, который получает имя Чарли. Мальчик, наделенный выдающимся интеллектом и невероятной физической силой, растет в тихом городке штата Миссури, окруженный любовью приемных родителей. В 15 лет человекопанзе отправляется в школу, где находит первую подругу — отличницу и интровертку Люси. Пока Чарли адаптируется к жизни среди людей, деятельность «Альянса» становится всё более радикальной: в частности, они хотят использовать гибридного юношу в террористических актах.

Читать «Выдающиеся звери» и теория Дарвина в действии
Режиссерское кресло разделяют Наокацу Цуда (франшиза «Невероятные приключения ДжоДжо») и Кацуити НакаямаКосмический линкор Ямато 2199», помреж «Евангелиона»), за сценарий отвечает Синъити ИнодзумэПовар-боец Сома»), а за дизайн персонажей — Симпэй ТомоокаКиноманка Помпо»). Риверу озвучивает Акио Оцука (Мусаси Миямото из «Онимуси», Гохин из «Выдающихся зверей»). Сэйю Чарли всё еще засекречен.

«Инцидент Дарвина» произойдет в январе 2026 года: тизер и подробности нечеловеческой драмы

Оригинальная сэйнэн-манга, которую Сюн Умэдзава с 2020-го публикует на страницах журнала Monthly Afternoon, уже два года попадает в номинацию премии Kodansha.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о 70 отличных новинках 2024 года или историю создания удивительного мира антропоморфных «Выдающихся зверей».
версия для печати

обсуждение >>
№ 5
Ангелина_Сокол   15.03.2025 - 21:10
... Как? ВЫ не смотрели "Бинго"? Очень крутой фильм, обязательно посмотрите. Анимэ конечно таким не выйдет, но что-то в этой идее точно есть. читать далее>>
№ 4
Андрей (Омск)   15.03.2025 - 13:55
... может давным-давно и снимали подобные фильмы. мне сложно вспомнить хотя бы один. читать далее>>
№ 3
Sveta_21Ermolova   14.03.2025 - 20:55
Хочется посмотреть, но очень уж долго ждать премьеры. Целый год так точно, не могли пораньше выпустить на экраны. читать далее>>
№ 2
Vladislav [XzedX] (Москва)   13.03.2025 - 14:41
... Может он и не новый, как сказать. Для меня, имхо, вполне свежо это смотрится. Но даже если и иначе взглянуть на свежесть, то в «хочу посмотреть» его все равно отметил, гляну и решу, что там по свежести... читать далее>>
№ 1
Angelika77   13.03.2025 - 14:18
Помесь обезьяны и человека - совсем не новый сюжет, сразу вспоминается Андриано Челентано и как над ним проводили эксперименты в "Бинго-Бонго". читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Они среди нас: «Онимуся» — экранизация культовой видеоигры от Такаси Миике
Школа фудгазма: «Повар-боец Сома» — захватывающее аниме о кулинарных поединках
Божественная комедия: «Пресвятые отроки» — очаровательная история об отпуске Иисуса и Будды в Токио
«Консьерж универмага «Арктика»: Клиент всегда жираф
Как я встретил вашу маму: «Евангелион 3.0+1.01» приказывает долго жить
Поиск по меткам
Bellnox FilmsАнимацияанимесэйнэнТрейлерЭкранизация
фильмы
Выдающиеся звериЕвангелионИнцидент ДарвинаКиноманка ПомпоКосмический линкор Ямато 2199: Звёздный ковчегНевероятные приключения ДжоДжо: Каменный океанОнимусяПовар-боец Сома

фотографии >>
«Инцидент Дарвина» произойдет в январе 2026 года: тизер и подробности нечеловеческой драмы фотографии
«Инцидент Дарвина» произойдет в январе 2026 года: тизер и подробности нечеловеческой драмы фотографии
«Инцидент Дарвина» произойдет в январе 2026 года: тизер и подробности нечеловеческой драмы фотографии
«Инцидент Дарвина» произойдет в январе 2026 года: тизер и подробности нечеловеческой драмы фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Валентина Талызина
21 июня ушла из жизни актриса Валентина Талызина.

День рождения >>

Наталья Варлей
Кирилл Гребенщиков
Людмила Иванова
Юозас Киселюс
Светлана Крючкова
Михаил Лучко
Марина Майко
Елена Плаксина
Николай Токарев
Клаус Мария Брандауэр
Крис Кристофферсон
Брюс Кэмпбелл
Эмманюэль Сенье
Дуглас Смит
Мерил Стрип
Майкл Тракко
все родившиеся 22 июня >>

Афиша кино >>

Акира
боевик, научная фантастика, триллер
Япония, 1988
Качели
комедия
Россия, 2025
Трио из Бельвилля
комедия, музыкальный фильм, приключения
Канада,Франция,Бельгия, Великобритания,Латвия,Южная Корея, 2003
Великая Лилиан Холл
биография, драма
США, 2024
Святая ночь: Охотники на демонов
боевик, мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Ритуал
мистика, фильм ужасов
США, 2025
Смерть в лифте
триллер
Болгария, 2025
Что знает Мариэль
драма, комедия, семейное кино
Германия, 2025
Арлан. Решающий раунд
драма, спортивный фильм
Казахстан, 2025
Маленький Шеф
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Мистер Робот
боевик, научная фантастика
Южная Корея, 2025
Патруль: Миссия Тамби
комедия
Казахстан, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram